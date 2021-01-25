Автомобиль с эмблемой спецподразделения ФСБ РФ заметили в Киеве. ФОТО

В Дарницком районе Киева 25 января обнаружили автомобиль с эмблемой российского спецподразделения "Альфа" ФСБ Российской Федерации.

Об этом сообщил "Обозреватель", передает Цензор.НЕТ.



По информации собеседника издания, автомобиль Opel Astra стоял на проспекте Петра Григоренко в столичном районе Позняки возле супермаркета "Баул".

На Opel нанесена эмблема российской "Альфы", это спецподразделение в составе Федеральной службы безопасности РФ. У машины были донецкие номера серии АН.

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Отмечается, что на месте уже работают сотрудники СБУ и полиции.