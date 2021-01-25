Автомобиль с эмблемой спецподразделения ФСБ РФ заметили в Киеве. ФОТО
В Дарницком районе Киева 25 января обнаружили автомобиль с эмблемой российского спецподразделения "Альфа" ФСБ Российской Федерации.
Об этом сообщил "Обозреватель", передает Цензор.НЕТ.
По информации собеседника издания, автомобиль Opel Astra стоял на проспекте Петра Григоренко в столичном районе Позняки возле супермаркета "Баул".
На Opel нанесена эмблема российской "Альфы", это спецподразделение в составе Федеральной службы безопасности РФ. У машины были донецкие номера серии АН.
Отмечается, что на месте уже работают сотрудники СБУ и полиции.
Топ комментарии
+71 Утилизация ватников
показать весь комментарий25.01.2021 16:39
+64 Bogdan_
показать весь комментарий25.01.2021 16:37
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показать весь комментарий25.01.2021 16:40
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ну може не зовсім , але бред!
1 - он дебил !Именно дебил ,а не просто дурак , дурак бы уже сообразил что делает что то не так.
2 - он работает на Москву
Первый вариант маловероятен , потому что на человека с крайне низким уровнем интеллекта он не похож!Ну не становятся дебилы президентами , разве что у всех остальных интеллекта вовсе нет.А вот во втором варианте я практически уверен.Все его действия укладываются в схему сдать как можно больше позиций , если поймали за руку ,сделать вид что не причем,не ты, ошибся, упасть на дурачка и вернуться на шаг назад- я не переходил красных линий.А потом повторить все сначала. При этом удержаться у власти как можно дольше.Говорить и обещать можно все что угодно , надо делать свое дело - сдавать Украину параше.
Так что написанное мной вполне укладывается в его действия.
Более молодой Юрий янчевский это его Опель был. Старший по возрасту Павел вощаный. Они на. Этом опеле лет 5 ездили.
Кого вызовут? Что сделают ?
Кушайте зебилоиды, необляпайтесь только!