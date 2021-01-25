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Автомобіль з емблемою спецпідрозділу ФСБ РФ помітили в Києві. ФОТО

У Дарницькому районі Києва 25 січня виявили автомобіль з емблемою російського спецпідрозділу "Альфа" ФСБ Російської Федерації.

Про це повідомив "Обозреватель", передає Цензор.НЕТ.

За інформацією співрозмовника видання, автомобіль Opel Astra стояв на проспекті Петра Григоренка в столичному районі Позняки біля супермаркету "Баул".

На Opel нанесена емблема російської "Альфи", це спецпідрозділ в складі Федеральної служби безпеки РФ. У машини були донецькі номери серії АН.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Агент ФСБ і "МДБ ЛНР" із псевдо Джигурда викритий контррозвідкою СБУ на Херсонщині. ВIДЕО (оновлено)

Автомобіль з емблемою спецпідрозділу ФСБ РФ помітили в Києві 01
Автомобіль з емблемою спецпідрозділу ФСБ РФ помітили в Києві 02
Автомобіль з емблемою спецпідрозділу ФСБ РФ помітили в Києві 03

Зазначається, що на місці вже працюють співробітники СБУ і поліції.

Автор: 

Київ (19466) ФСБ (1451)


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Топ коментарі
+71
Нелох вам лично установит кацапский аквафреш на Банковой. Поржали, зебилы?
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25.01.2021 16:39
+64
патриотов вам на лопате
Автомобиль с эмблемой спецподразделения ФСБ РФ заметили в Киеве - Цензор.НЕТ 8086
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25.01.2021 16:37
+56
день рождения клоуна приехали отмечать
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25.01.2021 16:40
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Ну это только начало,зелупы так ждут своего боха х..й..ла на Крещатике.
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25.01.2021 18:36 Відповісти
Методички Ермаку привезли
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25.01.2021 18:36 Відповісти
..може Г+Г или ИзяТиВи сырыал для кацапов снимает?
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25.01.2021 18:57 Відповісти
Зеленский - "У Путина проукраинская позиция практически по всем вопросам"
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25.01.2021 19:33 Відповісти
бред !
ну може не зовсім , але бред!
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25.01.2021 22:12 Відповісти
Я так не думаю .Все действия Зеленского укладываются только в два варианта.
1 - он дебил !Именно дебил ,а не просто дурак , дурак бы уже сообразил что делает что то не так.
2 - он работает на Москву

Первый вариант маловероятен , потому что на человека с крайне низким уровнем интеллекта он не похож!Ну не становятся дебилы президентами , разве что у всех остальных интеллекта вовсе нет.А вот во втором варианте я практически уверен.Все его действия укладываются в схему сдать как можно больше позиций , если поймали за руку ,сделать вид что не причем,не ты, ошибся, упасть на дурачка и вернуться на шаг назад- я не переходил красных линий.А потом повторить все сначала. При этом удержаться у власти как можно дольше.Говорить и обещать можно все что угодно , надо делать свое дело - сдавать Украину параше.
Так что написанное мной вполне укладывается в его действия.
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26.01.2021 19:52 Відповісти
На машине донецкие номера , и этим все сказано. А слуги уроды трендят о каких-то выборах в лугандонии .
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25.01.2021 19:50 Відповісти
Этот Опель раньше в славянске был у гаишника пухлого, Толи янчевский его фамилия, с ним был напарник Паша вощаный они на этом опеле бабла нарезали немало, Паша вроде сбежал с обдрочленцами в Донецк. Так что причастность к днр есть, но какая разница.
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25.01.2021 20:08 Відповісти
https://youtu.be/qH4GQWLeyjQ
Более молодой Юрий янчевский это его Опель был. Старший по возрасту Павел вощаный. Они на. Этом опеле лет 5 ездили.
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25.01.2021 20:20 Відповісти
Свої люди!
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25.01.2021 21:33 Відповісти
Приезжали поздравлять с днём рождения сослуживца
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25.01.2021 23:21 Відповісти
Наиболее вероятная версия, это что группа СБУ, приехала из прифронтовой зоны на этой машине.
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26.01.2021 15:17 Відповісти
Неееее, ЗЕлю.
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26.01.2021 16:43 Відповісти
Спасибо скажите что хоть крейсер *Аврору* на Днепр не притянули.
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26.01.2021 00:06 Відповісти
Босфор не пустит.
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26.01.2021 06:39 Відповісти
Та наоборот ещё и лоцмана дадут, что б скорее прошёл крейсер---там в турков своих дураков полно Зимние дворцы брать!
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26.01.2021 12:42 Відповісти
Ну тогда, для начала, её не пропустят через Дарданеллы.
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26.01.2021 15:18 Відповісти
Маланцы проверяют реакцию публики. Прокатит, или нет ?
Кого вызовут? Что сделают ?
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26.01.2021 00:07 Відповісти
Сєпари без проблем їздять по всій Україні своїма маршрутками, рекомендую читати новини про ОРДЛО https://www.obozrevatel.com/ukr/person/olena-stepova.htm Олена Степова "ОРДЛО"
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26.01.2021 00:47 Відповісти
Это не машина а машинка
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26.01.2021 03:29 Відповісти
Докерувались до ручки зе-дебіли...
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26.01.2021 10:24 Відповісти
Здається, скоро буде бійка...
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26.01.2021 11:05 Відповісти
Ось нахолєру така "поліція" і есбеу,якщо ворог безкарно почувається в Україні,ці структури згнили.Аваков,Баканов чорти.
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26.01.2021 12:27 Відповісти
Это ппц! А как их пропустили в Украину? Они, что перелетели или проехали под шабкой невидимкой? А тем временем, у нас СБУ устроили между собой войну, за потоки контрабанды!
Кушайте зебилоиды, необляпайтесь только!
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26.01.2021 14:52 Відповісти
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