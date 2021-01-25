Автомобіль з емблемою спецпідрозділу ФСБ РФ помітили в Києві. ФОТО

У Дарницькому районі Києва 25 січня виявили автомобіль з емблемою російського спецпідрозділу "Альфа" ФСБ Російської Федерації.

Про це повідомив "Обозреватель", передає Цензор.НЕТ.

За інформацією співрозмовника видання, автомобіль Opel Astra стояв на проспекті Петра Григоренка в столичному районі Позняки біля супермаркету "Баул".

На Opel нанесена емблема російської "Альфи", це спецпідрозділ в складі Федеральної служби безпеки РФ. У машини були донецькі номери серії АН.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Агент ФСБ і "МДБ ЛНР" із псевдо Джигурда викритий контррозвідкою СБУ на Херсонщині. ВIДЕО (оновлено)







Зазначається, що на місці вже працюють співробітники СБУ і поліції.