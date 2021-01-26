Артиллеристы бригадных групп провели учения в зоне ООС. ФОТОрепортаж
Согласно минских договоренностей, вся украинская артиллерия в зоне ООС находится в районах отвода, однако обучение, боевое слаживание и тренировки не прекращаются.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Во время учений мы каждый раз отрабатываем разные задачи, - рассказывает командир артиллерийского подразделения. - В частности поражения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО, фортификационных и других оборонительных сооружений, личного состава и тому подобное. Значительное внимание уделяем отработке быстрого свертывания, оставление старой позиции, и развертывание на новой. Это делаем для того, чтобы оперативно выйти из-под ударов, которые может нанести противник".
Офицер рассказывает, что во время учений отрабатываются тактические элементы, которые показали свою эффективность в боях на Донбассе. В частности артиллеристы учатся разворачивать батарею с ходу, без подготовки, отрабатывают прием "кочующей" пушки и другие тактические приемы артиллеристов.
"Для нас такие учения важны не только в контексте повышения мастерства бойцов, но и для слаженности коллектива, - говорит командир. - Ведь большинство личного состава не принимали участия в реальных боевых действиях. Но благодаря товарищам с боевым опытом, они быстро учатся и осознают всю важность профессии".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Передає http://uprom.info/ Національний Промисловий Портал з посиланням на https://www.ukrmilitary.com/ UMP .
"У світі є небагато підприємств, які здатні розробити обладнання під свій виробничий процес. На даний момент Завод Маяк, для потреб свого виробництва, розробив два високоточних верстати серії Mayak Weapons, які вже виготовляють деталі для продукції Заводу", - повідомляє https://www.facebook.com/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA-100581021972464/ пресслужба державного підприємства.
Нагадаємо, «Завод «Маяк» після дворічного простою відновив виробничу та проєктувальну діяльність. Так, продовжуються випробування https://uprom.info/news/vpk/v-********-nezabarom-pochnutsya-vyprobuvannya-vitchyznyanogo-kulemeta-kalibru-127-mm-foto/ кулеметів виробництва київського підприємства, а також спеціалісти заводу готують до поставлення на озброєння ЗСУ https://uprom.info/news/vpk/zavod-mayak-pochav-proczeduru-postavlennya-na-***********-***********-dlya-udarnyh-droniv/ ********** для ударних дронів та https://uprom.info/news/vpk/zavod-mayak-pochav-proczes-postanovky-na-***********-zbrojnyh-syl-minometa-molot/ міномета "Молот" .
Раніше ми повідомляли, що «Завод «Маяк»https://uprom.info/news/vpk/zavod-mayak-predstavyv-multykalibernu-platformu-kalashnash/ представив мультикаліберну платформу «КалашНаш».