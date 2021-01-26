Артиллеристы бригадных групп провели учения в зоне ООС. ФОТОрепортаж

Согласно минских договоренностей, вся украинская артиллерия в зоне ООС находится в районах отвода, однако обучение, боевое слаживание и тренировки не прекращаются.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Во время учений мы каждый раз отрабатываем разные задачи, - рассказывает командир артиллерийского подразделения. - В частности поражения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО, фортификационных и других оборонительных сооружений, личного состава и тому подобное. Значительное внимание уделяем отработке быстрого свертывания, оставление старой позиции, и развертывание на новой. Это делаем для того, чтобы оперативно выйти из-под ударов, которые может нанести противник".









Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В 43-й ОАБр прошли учения с боевой стрельбой самоходного артиллерийского дивизиона. ВИДЕО+ФОТОрепортаж









Офицер рассказывает, что во время учений отрабатываются тактические элементы, которые показали свою эффективность в боях на Донбассе. В частности артиллеристы учатся разворачивать батарею с ходу, без подготовки, отрабатывают прием "кочующей" пушки и другие тактические приемы артиллеристов.







Также смотрите: Подразделения 1-й отдельной танковой бригады ВСУ провели зимние учения со стрельбами. ФОТОрепортаж





"Для нас такие учения важны не только в контексте повышения мастерства бойцов, но и для слаженности коллектива, - говорит командир. - Ведь большинство личного состава не принимали участия в реальных боевых действиях. Но благодаря товарищам с боевым опытом, они быстро учатся и осознают всю важность профессии".



