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Артиллеристы бригадных групп провели учения в зоне ООС. ФОТОрепортаж

Согласно минских договоренностей, вся украинская артиллерия в зоне ООС находится в районах отвода, однако обучение, боевое слаживание и тренировки не прекращаются.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Артиллеристы бригадных групп провели учения в зоне ООС 01

"Во время учений мы каждый раз отрабатываем разные задачи, - рассказывает командир артиллерийского подразделения. - В частности поражения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО, фортификационных и других оборонительных сооружений, личного состава и тому подобное. Значительное внимание уделяем отработке быстрого свертывания, оставление старой позиции, и развертывание на новой. Это делаем для того, чтобы оперативно выйти из-под ударов, которые может нанести противник".

Артиллеристы бригадных групп провели учения в зоне ООС 02
Артиллеристы бригадных групп провели учения в зоне ООС 03
Артиллеристы бригадных групп провели учения в зоне ООС 04
Артиллеристы бригадных групп провели учения в зоне ООС 05

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Артиллеристы бригадных групп провели учения в зоне ООС 06
Артиллеристы бригадных групп провели учения в зоне ООС 07
Артиллеристы бригадных групп провели учения в зоне ООС 08

Офицер рассказывает, что во время учений отрабатываются тактические элементы, которые показали свою эффективность в боях на Донбассе. В частности артиллеристы учатся разворачивать батарею с ходу, без подготовки, отрабатывают прием "кочующей" пушки и другие тактические приемы артиллеристов.

Артиллеристы бригадных групп провели учения в зоне ООС 09
Артиллеристы бригадных групп провели учения в зоне ООС 10
Артиллеристы бригадных групп провели учения в зоне ООС 11

Также смотрите: Подразделения 1-й отдельной танковой бригады ВСУ провели зимние учения со стрельбами. ФОТОрепортаж


Артиллеристы бригадных групп провели учения в зоне ООС 12

"Для нас такие учения важны не только в контексте повышения мастерства бойцов, но и для слаженности коллектива, - говорит командир. - Ведь большинство личного состава не принимали участия в реальных боевых действиях. Но благодаря товарищам с боевым опытом, они быстро учатся и осознают всю важность профессии".

Артиллеристы бригадных групп провели учения в зоне ООС 13
Артиллеристы бригадных групп провели учения в зоне ООС 14

Автор: 

военные учения (3457) Донбасс (26956) артиллерия (634) ВСУ (6583) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+2
Це звичайна повсякденна діяльність відведених підрозділів, а саме головне, щоб до них не приперся сцикун. А то знову йому будуй муляжі начебто воно на нулю.
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26.01.2021 21:10
+1
ПАТ «Завод «Маяк», що входить до складу ДК «Укроборонпром», розробив два високоточних верстати серії Mayak Weapons, для використання у виробничому процесі заводу.
Передає http://uprom.info/ Національний Промисловий Портал з посиланням на https://www.ukrmilitary.com/ UMP .
"У світі є небагато підприємств, які здатні розробити обладнання під свій виробничий процес. На даний момент Завод Маяк, для потреб свого виробництва, розробив два високоточних верстати серії Mayak Weapons, які вже виготовляють деталі для продукції Заводу", - повідомляє https://www.facebook.com/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA-100581021972464/ пресслужба державного підприємства.
Нагадаємо, «Завод «Маяк» після дворічного простою відновив виробничу та проєктувальну діяльність. Так, продовжуються випробування https://uprom.info/news/vpk/v-********-nezabarom-pochnutsya-vyprobuvannya-vitchyznyanogo-kulemeta-kalibru-127-mm-foto/ кулеметів виробництва київського підприємства, а також спеціалісти заводу готують до поставлення на озброєння ЗСУ https://uprom.info/news/vpk/zavod-mayak-pochav-proczeduru-postavlennya-na-***********-***********-dlya-udarnyh-droniv/ ********** для ударних дронів та https://uprom.info/news/vpk/zavod-mayak-pochav-proczes-postanovky-na-***********-zbrojnyh-syl-minometa-molot/ міномета "Молот" .
Раніше ми повідомляли, що «Завод «Маяк»https://uprom.info/news/vpk/zavod-mayak-predstavyv-multykalibernu-platformu-kalashnash/ представив мультикаліберну платформу «КалашНаш».
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26.01.2021 21:02
+1
Ну маладцы. Научились пушки на буксире тягать и собирать на время. Раньше только автоматы собирали-разбирали на время. Перемога, епть
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26.01.2021 22:58
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Правила форума Совет форумчан
Це звичайна повсякденна діяльність відведених підрозділів, а саме головне, щоб до них не приперся сцикун. А то знову йому будуй муляжі начебто воно на нулю.
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26.01.2021 21:10 Ответить
ПАТ «Завод «Маяк», що входить до складу ДК «Укроборонпром», розробив два високоточних верстати серії Mayak Weapons, для використання у виробничому процесі заводу.
Передає http://uprom.info/ Національний Промисловий Портал з посиланням на https://www.ukrmilitary.com/ UMP .
"У світі є небагато підприємств, які здатні розробити обладнання під свій виробничий процес. На даний момент Завод Маяк, для потреб свого виробництва, розробив два високоточних верстати серії Mayak Weapons, які вже виготовляють деталі для продукції Заводу", - повідомляє https://www.facebook.com/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA-100581021972464/ пресслужба державного підприємства.
Нагадаємо, «Завод «Маяк» після дворічного простою відновив виробничу та проєктувальну діяльність. Так, продовжуються випробування https://uprom.info/news/vpk/v-********-nezabarom-pochnutsya-vyprobuvannya-vitchyznyanogo-kulemeta-kalibru-127-mm-foto/ кулеметів виробництва київського підприємства, а також спеціалісти заводу готують до поставлення на озброєння ЗСУ https://uprom.info/news/vpk/zavod-mayak-pochav-proczeduru-postavlennya-na-***********-***********-dlya-udarnyh-droniv/ ********** для ударних дронів та https://uprom.info/news/vpk/zavod-mayak-pochav-proczes-postanovky-na-***********-zbrojnyh-syl-minometa-molot/ міномета "Молот" .
Раніше ми повідомляли, що «Завод «Маяк»https://uprom.info/news/vpk/zavod-mayak-predstavyv-multykalibernu-platformu-kalashnash/ представив мультикаліберну платформу «КалашНаш».
показать весь комментарий
26.01.2021 21:02 Ответить
Ну маладцы. Научились пушки на буксире тягать и собирать на время. Раньше только автоматы собирали-разбирали на время. Перемога, епть
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26.01.2021 22:58 Ответить
Это не надо делать?
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27.01.2021 10:41 Ответить
СТРЕЛЯТЬ, *****, надо! Покатушки - это тоже дело нужное, но далеко не самое важное. Стрельба на учениях боевыми - это как спаринги для боксера. Можно бегать по 20 км/день и колотить грушу до одури, но без спарингов - на первом же бое ляжешь на первой минуте. А у нас, на всех "учениях" - основная задача "не стрелять".
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27.01.2021 12:32 Ответить
Покатушки - это важная часть подготовки к стрелять. Не приедешь - не выстрелишь. Не уедешь - не выживешь.
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27.01.2021 12:40 Ответить
Важнее чем уметь стрелять? Задача артиллерии какая? Выстрелить? Приехать - уехать?
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27.01.2021 15:23 Ответить
Без этого умение стрелять малоупотребимо.
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27.01.2021 17:56 Ответить
Понял тебя. Вспомни свои слова, когда на тебя (не дай бог, конечно) нападут гопники в подворотне, приедут менты, скажут им "Прекратите" и ... уедут. Очень технично приедут и также технично уедут, т.к. тренировались приезжать и уезжать.
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28.01.2021 09:51 Ответить
Ты несешь бред. Твоим же примером да тебе ответка - те же менты-снайперы, которые тупо не умеют ездить. И толку с них?
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28.01.2021 20:03 Ответить
Еще раз задам тебе вопрос, от ответа на который ты съехал. Какая основная задача артиллерии? Если ты найдешь в себе мужество ответить на этот вопрос, то тебе станет очевидным абсурдность твоего контрпримера. Спойлер: основная задача ментов - не снайперская работа. И, кстати, снайперы за рулем не ездят - их, обычно, привозят.
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29.01.2021 09:43 Ответить
Основная задача артиллерии выполнить поставленные перед ней задачи и, по возможности, выжить. Без оперативного выдвижения на позиции и своевременного ухода от ответного огня вся "снайперскость" артиллерии не имеет никакой ценности.
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29.01.2021 18:01 Ответить
"Задача - выполнить задачу" Ты сделал мой день! Давно так не ржал. Ты не стендапер часом?
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29.01.2021 18:20 Ответить
Не тупи. Если они никуда не доедут, они никуда и не выстрелят. Мобильность артиллерии - такой же важнейший параметр, как и меткость стрельбы. Впрочем, ты реально словил клин.
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30.01.2021 20:34 Ответить
Вот ты ты прав. Общаясь с тобой, прямо ощущаю как тупею. Пора заканчивать.
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01.02.2021 09:30 Ответить
У тебя не процесс. Ты на всём готовом
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04.02.2021 10:35 Ответить
По своему скудоумию, ты, наверное, считаешь себя экспертом жанра "сам дурак". Но в диалоге "по делу", ты жиденько обделываешься и твоя тупость проявляется во всей красе. Одна фраза: "Их задача - выполнить задачу" чего стоит.
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04.02.2021 12:30 Ответить
Давай расскажи о преимуществах стационарных (неподвижных) снайперских артиллерийских батарей в условиях современного боя
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04.02.2021 12:35 Ответить
Ты сейчас крутишься как уж на сковородке, пытаясь оправдать свой бред. Твои дешевые манипуляции выглядят смешно. Я никогда не говорил, что артиллерия должна быть "стационарна (неподвижна)". Это твои слова, а не мои. Я говорил о ГЛАВНОЙ задаче артиллерии.
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04.02.2021 12:48 Ответить
Ты ж тут пупок развязываешь, пытаясь доказать, что пушкам ездить не надо, а тока стрелять. Вот тебе и вопрос: Давай расскажи о преимуществах стационарных (неподвижных) снайперских артиллерийских батарей в условиях современного боя
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04.02.2021 12:49 Ответить
Твои съезды с темы, манипуляции и отмазки становятся однотипными и скучными. Не интересно.
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04.02.2021 13:16 Ответить
Так это ж твоя тема - артиллерия, лишенная подвижности. Ты ж тут доказываешь, что достаточно "метко стрелять" и всё. Так что вопрос как раз в твою тему: Давай расскажи о преимуществах стационарных (неподвижных) снайперских артиллерийских батарей в условиях современного боя
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04.02.2021 13:58 Ответить
Цікаво. "... зокрема відпрацьовуємо поразки мінометних батарей... фортифікаційних споруд... особового складу... згортання... залишення позицій для відступу..."
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27.01.2021 08:12 Ответить
Буксируемая артиллерия уже тянет на вчерашний день..
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27.01.2021 17:54 Ответить
могилизированные кацапы в Домбабве и Луганде с тобой не согласятся
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28.01.2021 12:32 Ответить
" Богдана" могла бы еще достойнее их могилизировать..
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28.01.2021 13:03 Ответить
 
 