Артилеристи бригадних груп провели навчання в зоні ООС. ФОТОрепортаж
Згідно з мінськими домовленостями, вся українська артилерія в зоні ООС перебуває в районах відведення, проте навчання, бойове злагодження і тренування не припиняються.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Під час навчань ми щоразу відпрацьовуємо різні завдання, - розповідає командир артилерійського підрозділу. - Зокрема поразки артилерійських і мінометних батарей, броньованої техніки, засобів ППО, фортифікаційних та інших оборонних споруд, особового складу тощо. Значну увагу приділяємо відпрацюванню швидкого згортання, залишення старої позиції, і розгортання на новій. Це робимо для того, щоб оперативно вийти з-під ударів, які може завдати противник".
Офіцер розповідає, що під час навчань відпрацьовуються тактичні елементи, які показали свою ефективність у боях на Донбасі. Зокрема артилеристи вчаться розгортати батарею з ходу, без підготовки, відпрацьовують прийом "кочуючої" гармати та інші тактичні прийоми артилеристів.
"Для нас такі навчання важливі не тільки в контексті підвищення майстерності бійців, а й для злагодженості колективу, - каже командир. - Адже більшість особового складу не брали участі в реальних бойових діях. Але завдяки товаришам із бойовим досвідом, вони швидко вчаться і усвідомлюють всю важливість професії".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Передає http://uprom.info/ Національний Промисловий Портал з посиланням на https://www.ukrmilitary.com/ UMP .
"У світі є небагато підприємств, які здатні розробити обладнання під свій виробничий процес. На даний момент Завод Маяк, для потреб свого виробництва, розробив два високоточних верстати серії Mayak Weapons, які вже виготовляють деталі для продукції Заводу", - повідомляє https://www.facebook.com/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA-100581021972464/ пресслужба державного підприємства.
Нагадаємо, «Завод «Маяк» після дворічного простою відновив виробничу та проєктувальну діяльність. Так, продовжуються випробування https://uprom.info/news/vpk/v-********-nezabarom-pochnutsya-vyprobuvannya-vitchyznyanogo-kulemeta-kalibru-127-mm-foto/ кулеметів виробництва київського підприємства, а також спеціалісти заводу готують до поставлення на озброєння ЗСУ https://uprom.info/news/vpk/zavod-mayak-pochav-proczeduru-postavlennya-na-***********-***********-dlya-udarnyh-droniv/ ********** для ударних дронів та https://uprom.info/news/vpk/zavod-mayak-pochav-proczes-postanovky-na-***********-zbrojnyh-syl-minometa-molot/ міномета "Молот" .
Раніше ми повідомляли, що «Завод «Маяк»https://uprom.info/news/vpk/zavod-mayak-predstavyv-multykalibernu-platformu-kalashnash/ представив мультикаліберну платформу «КалашНаш».