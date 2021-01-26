Артилеристи бригадних груп провели навчання в зоні ООС. ФОТОрепортаж

Згідно з мінськими домовленостями, вся українська артилерія в зоні ООС перебуває в районах відведення, проте навчання, бойове злагодження і тренування не припиняються.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Під час навчань ми щоразу відпрацьовуємо різні завдання, - розповідає командир артилерійського підрозділу. - Зокрема поразки артилерійських і мінометних батарей, броньованої техніки, засобів ППО, фортифікаційних та інших оборонних споруд, особового складу тощо. Значну увагу приділяємо відпрацюванню швидкого згортання, залишення старої позиції, і розгортання на новій. Це робимо для того, щоб оперативно вийти з-під ударів, які може завдати противник".









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Офіцер розповідає, що під час навчань відпрацьовуються тактичні елементи, які показали свою ефективність у боях на Донбасі. Зокрема артилеристи вчаться розгортати батарею з ходу, без підготовки, відпрацьовують прийом "кочуючої" гармати та інші тактичні прийоми артилеристів.







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"Для нас такі навчання важливі не тільки в контексті підвищення майстерності бійців, а й для злагодженості колективу, - каже командир. - Адже більшість особового складу не брали участі в реальних бойових діях. Але завдяки товаришам із бойовим досвідом, вони швидко вчаться і усвідомлюють всю важливість професії".



