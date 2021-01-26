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Артилеристи бригадних груп провели навчання в зоні ООС. ФОТОрепортаж

Згідно з мінськими домовленостями, вся українська артилерія в зоні ООС перебуває в районах відведення, проте навчання, бойове злагодження і тренування не припиняються.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Артилеристи бригадних груп провели навчання в зоні ООС 01

"Під час навчань ми щоразу відпрацьовуємо різні завдання, - розповідає командир артилерійського підрозділу. - Зокрема поразки артилерійських і мінометних батарей, броньованої техніки, засобів ППО, фортифікаційних та інших оборонних споруд, особового складу тощо. Значну увагу приділяємо відпрацюванню швидкого згортання, залишення старої позиції, і розгортання на новій. Це робимо для того, щоб оперативно вийти з-під ударів, які може завдати противник".

Артилеристи бригадних груп провели навчання в зоні ООС 02
Артилеристи бригадних груп провели навчання в зоні ООС 03
Артилеристи бригадних груп провели навчання в зоні ООС 04
Артилеристи бригадних груп провели навчання в зоні ООС 05

Дивіться також: Медики в районі ООС провели навчання з надання допомоги та евакуації поранених. ВIДЕО


Артилеристи бригадних груп провели навчання в зоні ООС 06
Артилеристи бригадних груп провели навчання в зоні ООС 07
Артилеристи бригадних груп провели навчання в зоні ООС 08

Офіцер розповідає, що під час навчань відпрацьовуються тактичні елементи, які показали свою ефективність у боях на Донбасі. Зокрема артилеристи вчаться розгортати батарею з ходу, без підготовки, відпрацьовують прийом "кочуючої" гармати та інші тактичні прийоми артилеристів.

Артилеристи бригадних груп провели навчання в зоні ООС 09
Артилеристи бригадних груп провели навчання в зоні ООС 10
Артилеристи бригадних груп провели навчання в зоні ООС 11

Також дивіться: Підрозділи 1-ї окремої танкової бригади ЗСУ провели зимові навчання зі стрільбами. ФОТОрепортаж


Артилеристи бригадних груп провели навчання в зоні ООС 12

"Для нас такі навчання важливі не тільки в контексті підвищення майстерності бійців, а й для злагодженості колективу, - каже командир. - Адже більшість особового складу не брали участі в реальних бойових діях. Але завдяки товаришам із бойовим досвідом, вони швидко вчаться і усвідомлюють всю важливість професії".

Артилеристи бригадних груп провели навчання в зоні ООС 13
Артилеристи бригадних груп провели навчання в зоні ООС 14

Автор: 

військові навчання (2775) Донбас (22355) артилерія (787) ЗСУ (7540) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+2
Це звичайна повсякденна діяльність відведених підрозділів, а саме головне, щоб до них не приперся сцикун. А то знову йому будуй муляжі начебто воно на нулю.
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26.01.2021 21:10
+1
ПАТ «Завод «Маяк», що входить до складу ДК «Укроборонпром», розробив два високоточних верстати серії Mayak Weapons, для використання у виробничому процесі заводу.
Передає http://uprom.info/ Національний Промисловий Портал з посиланням на https://www.ukrmilitary.com/ UMP .
"У світі є небагато підприємств, які здатні розробити обладнання під свій виробничий процес. На даний момент Завод Маяк, для потреб свого виробництва, розробив два високоточних верстати серії Mayak Weapons, які вже виготовляють деталі для продукції Заводу", - повідомляє https://www.facebook.com/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA-100581021972464/ пресслужба державного підприємства.
Нагадаємо, «Завод «Маяк» після дворічного простою відновив виробничу та проєктувальну діяльність. Так, продовжуються випробування https://uprom.info/news/vpk/v-********-nezabarom-pochnutsya-vyprobuvannya-vitchyznyanogo-kulemeta-kalibru-127-mm-foto/ кулеметів виробництва київського підприємства, а також спеціалісти заводу готують до поставлення на озброєння ЗСУ https://uprom.info/news/vpk/zavod-mayak-pochav-proczeduru-postavlennya-na-***********-***********-dlya-udarnyh-droniv/ ********** для ударних дронів та https://uprom.info/news/vpk/zavod-mayak-pochav-proczes-postanovky-na-***********-zbrojnyh-syl-minometa-molot/ міномета "Молот" .
Раніше ми повідомляли, що «Завод «Маяк»https://uprom.info/news/vpk/zavod-mayak-predstavyv-multykalibernu-platformu-kalashnash/ представив мультикаліберну платформу «КалашНаш».
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26.01.2021 21:02
+1
Ну маладцы. Научились пушки на буксире тягать и собирать на время. Раньше только автоматы собирали-разбирали на время. Перемога, епть
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26.01.2021 22:58
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Це звичайна повсякденна діяльність відведених підрозділів, а саме головне, щоб до них не приперся сцикун. А то знову йому будуй муляжі начебто воно на нулю.
показати весь коментар
26.01.2021 21:10 Відповісти
ПАТ «Завод «Маяк», що входить до складу ДК «Укроборонпром», розробив два високоточних верстати серії Mayak Weapons, для використання у виробничому процесі заводу.
Передає http://uprom.info/ Національний Промисловий Портал з посиланням на https://www.ukrmilitary.com/ UMP .
"У світі є небагато підприємств, які здатні розробити обладнання під свій виробничий процес. На даний момент Завод Маяк, для потреб свого виробництва, розробив два високоточних верстати серії Mayak Weapons, які вже виготовляють деталі для продукції Заводу", - повідомляє https://www.facebook.com/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA-100581021972464/ пресслужба державного підприємства.
Нагадаємо, «Завод «Маяк» після дворічного простою відновив виробничу та проєктувальну діяльність. Так, продовжуються випробування https://uprom.info/news/vpk/v-********-nezabarom-pochnutsya-vyprobuvannya-vitchyznyanogo-kulemeta-kalibru-127-mm-foto/ кулеметів виробництва київського підприємства, а також спеціалісти заводу готують до поставлення на озброєння ЗСУ https://uprom.info/news/vpk/zavod-mayak-pochav-proczeduru-postavlennya-na-***********-***********-dlya-udarnyh-droniv/ ********** для ударних дронів та https://uprom.info/news/vpk/zavod-mayak-pochav-proczes-postanovky-na-***********-zbrojnyh-syl-minometa-molot/ міномета "Молот" .
Раніше ми повідомляли, що «Завод «Маяк»https://uprom.info/news/vpk/zavod-mayak-predstavyv-multykalibernu-platformu-kalashnash/ представив мультикаліберну платформу «КалашНаш».
показати весь коментар
26.01.2021 21:02 Відповісти
Ну маладцы. Научились пушки на буксире тягать и собирать на время. Раньше только автоматы собирали-разбирали на время. Перемога, епть
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26.01.2021 22:58 Відповісти
Это не надо делать?
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27.01.2021 10:41 Відповісти
СТРЕЛЯТЬ, *****, надо! Покатушки - это тоже дело нужное, но далеко не самое важное. Стрельба на учениях боевыми - это как спаринги для боксера. Можно бегать по 20 км/день и колотить грушу до одури, но без спарингов - на первом же бое ляжешь на первой минуте. А у нас, на всех "учениях" - основная задача "не стрелять".
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27.01.2021 12:32 Відповісти
Покатушки - это важная часть подготовки к стрелять. Не приедешь - не выстрелишь. Не уедешь - не выживешь.
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27.01.2021 12:40 Відповісти
Важнее чем уметь стрелять? Задача артиллерии какая? Выстрелить? Приехать - уехать?
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27.01.2021 15:23 Відповісти
Без этого умение стрелять малоупотребимо.
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27.01.2021 17:56 Відповісти
Понял тебя. Вспомни свои слова, когда на тебя (не дай бог, конечно) нападут гопники в подворотне, приедут менты, скажут им "Прекратите" и ... уедут. Очень технично приедут и также технично уедут, т.к. тренировались приезжать и уезжать.
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28.01.2021 09:51 Відповісти
Ты несешь бред. Твоим же примером да тебе ответка - те же менты-снайперы, которые тупо не умеют ездить. И толку с них?
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28.01.2021 20:03 Відповісти
Еще раз задам тебе вопрос, от ответа на который ты съехал. Какая основная задача артиллерии? Если ты найдешь в себе мужество ответить на этот вопрос, то тебе станет очевидным абсурдность твоего контрпримера. Спойлер: основная задача ментов - не снайперская работа. И, кстати, снайперы за рулем не ездят - их, обычно, привозят.
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29.01.2021 09:43 Відповісти
Основная задача артиллерии выполнить поставленные перед ней задачи и, по возможности, выжить. Без оперативного выдвижения на позиции и своевременного ухода от ответного огня вся "снайперскость" артиллерии не имеет никакой ценности.
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29.01.2021 18:01 Відповісти
"Задача - выполнить задачу" Ты сделал мой день! Давно так не ржал. Ты не стендапер часом?
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29.01.2021 18:20 Відповісти
Не тупи. Если они никуда не доедут, они никуда и не выстрелят. Мобильность артиллерии - такой же важнейший параметр, как и меткость стрельбы. Впрочем, ты реально словил клин.
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30.01.2021 20:34 Відповісти
Вот ты ты прав. Общаясь с тобой, прямо ощущаю как тупею. Пора заканчивать.
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01.02.2021 09:30 Відповісти
У тебя не процесс. Ты на всём готовом
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04.02.2021 10:35 Відповісти
По своему скудоумию, ты, наверное, считаешь себя экспертом жанра "сам дурак". Но в диалоге "по делу", ты жиденько обделываешься и твоя тупость проявляется во всей красе. Одна фраза: "Их задача - выполнить задачу" чего стоит.
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04.02.2021 12:30 Відповісти
Давай расскажи о преимуществах стационарных (неподвижных) снайперских артиллерийских батарей в условиях современного боя
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04.02.2021 12:35 Відповісти
Ты сейчас крутишься как уж на сковородке, пытаясь оправдать свой бред. Твои дешевые манипуляции выглядят смешно. Я никогда не говорил, что артиллерия должна быть "стационарна (неподвижна)". Это твои слова, а не мои. Я говорил о ГЛАВНОЙ задаче артиллерии.
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04.02.2021 12:48 Відповісти
Ты ж тут пупок развязываешь, пытаясь доказать, что пушкам ездить не надо, а тока стрелять. Вот тебе и вопрос: Давай расскажи о преимуществах стационарных (неподвижных) снайперских артиллерийских батарей в условиях современного боя
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04.02.2021 12:49 Відповісти
Твои съезды с темы, манипуляции и отмазки становятся однотипными и скучными. Не интересно.
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04.02.2021 13:16 Відповісти
Так это ж твоя тема - артиллерия, лишенная подвижности. Ты ж тут доказываешь, что достаточно "метко стрелять" и всё. Так что вопрос как раз в твою тему: Давай расскажи о преимуществах стационарных (неподвижных) снайперских артиллерийских батарей в условиях современного боя
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04.02.2021 13:58 Відповісти
Цікаво. "... зокрема відпрацьовуємо поразки мінометних батарей... фортифікаційних споруд... особового складу... згортання... залишення позицій для відступу..."
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27.01.2021 08:12 Відповісти
Буксируемая артиллерия уже тянет на вчерашний день..
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27.01.2021 17:54 Відповісти
могилизированные кацапы в Домбабве и Луганде с тобой не согласятся
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28.01.2021 12:32 Відповісти
" Богдана" могла бы еще достойнее их могилизировать..
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28.01.2021 13:03 Відповісти
 
 