Киевские таможенники обнаружили в посылке из Британии драгоценный крест, инкрустированный сотнями бриллиантов и рубинов. ФОТОрепортаж

Cотрудники Киевской таможни изъяли ювелирный крест бренда Theo Fennell, инкрустированный сотнями бриллиантов и рубинов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Facebook.

"Киевские таможенники вместо бывшей в употреблении бижутерии обнаружили в бандероли из Великобритании скрытое ювелирное украшение с тремя сотнями бриллиантов и рубинов британского экстравагантного бренда "Theo Fennell".

В этом международном экспресс-отправлении, следовавшем из английского графства Кент в украинскую Одессу, согласно декларации, должна была находиться "б/у бижутерия" стоимостью 57 английских фунтов стерлингов. Однако у таможенников, учитывая наличие логотипа на изделии, закралось сомнение в том, что обнаруженное украшение - цепочка с крестиком, украшенные 286-ю камнями - только имитация драгоценности, поэтому было решено направить его на экспертизу", - сказано в сообщении.

Как установили специалисты Государственного геммологического центра, данное украшение содержит 100 бриллиантов и 186 рубинов (только цепочка была украшена восемью крупными белыми бриллиантами).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В посылке с документами из Гонконга киевские таможенники обнаружили более 200 бриллиантов. ФОТО

"Стоимость этого произведения ювелирного мастерства 4200 английских фунтов стерлингов, то есть стоимость драгоценности аж в семьдесят три раза (!) превышает заявленные 57 фунтов стерлингов. Таким образом, драгоценность пересылалась по документам, которые содержат неправдивые сведения", - отметили в ведомстве.

Киевской таможней Гостаможслужбы составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Ювелирное украшение класса "люкс" стоимостью почти 160 000 гривен изъято.

"Интересно, что украшение находилась в простой коробке без опознавательных знаков, а брендовый чехол направлялся отдельным отправлением на адрес того же получателя", - добавили в пресс-службе киевской таможни.











Фото: Киевская таможня/Facebook