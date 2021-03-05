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Киевские таможенники обнаружили в посылке из Британии драгоценный крест, инкрустированный сотнями бриллиантов и рубинов. ФОТОрепортаж

Cотрудники Киевской таможни изъяли ювелирный крест бренда Theo Fennell, инкрустированный сотнями бриллиантов и рубинов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Facebook.

"Киевские таможенники вместо бывшей в употреблении бижутерии обнаружили в бандероли из Великобритании скрытое ювелирное украшение с тремя сотнями бриллиантов и рубинов британского экстравагантного бренда "Theo Fennell".

В этом международном экспресс-отправлении, следовавшем из английского графства Кент в украинскую Одессу, согласно декларации, должна была находиться "б/у бижутерия" стоимостью 57 английских фунтов стерлингов. Однако у таможенников, учитывая наличие логотипа на изделии, закралось сомнение в том, что обнаруженное украшение - цепочка с крестиком, украшенные 286-ю камнями - только имитация драгоценности, поэтому было решено направить его на экспертизу", - сказано в сообщении.

Киевские таможенники обнаружили в посылке из Британии драгоценный крест, инкрустированный сотнями бриллиантов и рубинов 01

Как установили специалисты Государственного геммологического центра, данное украшение содержит 100 бриллиантов и 186 рубинов (только цепочка была украшена восемью крупными белыми бриллиантами).

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"Стоимость этого произведения ювелирного мастерства 4200 английских фунтов стерлингов, то есть стоимость драгоценности аж в семьдесят три раза (!) превышает заявленные 57 фунтов стерлингов. Таким образом, драгоценность пересылалась по документам, которые содержат неправдивые сведения", - отметили в ведомстве.

Киевские таможенники обнаружили в посылке из Британии драгоценный крест, инкрустированный сотнями бриллиантов и рубинов 02

Киевской таможней Гостаможслужбы составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Ювелирное украшение класса "люкс" стоимостью почти 160 000 гривен изъято.

"Интересно, что украшение находилась в простой коробке без опознавательных знаков, а брендовый чехол направлялся отдельным отправлением на адрес того же получателя", - добавили в пресс-службе киевской таможни.

Киевские таможенники обнаружили в посылке из Британии драгоценный крест, инкрустированный сотнями бриллиантов и рубинов 03
Киевские таможенники обнаружили в посылке из Британии драгоценный крест, инкрустированный сотнями бриллиантов и рубинов 04
Киевские таможенники обнаружили в посылке из Британии драгоценный крест, инкрустированный сотнями бриллиантов и рубинов 05
Киевские таможенники обнаружили в посылке из Британии драгоценный крест, инкрустированный сотнями бриллиантов и рубинов 06
Киевские таможенники обнаружили в посылке из Британии драгоценный крест, инкрустированный сотнями бриллиантов и рубинов 07
Фото: Киевская таможня/Facebook

Киевские таможенники обнаружили в посылке из Британии драгоценный крест, инкрустированный сотнями бриллиантов и рубинов 08

Киев (25521) таможня (1959) драгоценности (10)


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Топ комментарии
+5
симпотный такой крест)
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05.03.2021 15:04
+5
Таможня берет добро.
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05.03.2021 15:07
+5
Можно...
Только экспертиза есть уже.
В сообщении это написано для читателей.
Писатели могут сообщение не читать, разумеется.
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05.03.2021 16:29
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симпотный такой крест)
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05.03.2021 15:04 Ответить
крупных бриллиантов там нет ,мелкие осколки ,мусор. Работа и бренд ,может и стоит денег ,у ценителей.
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05.03.2021 15:41 Ответить
Киевской таможней Гостаможслужбы составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Ювелирное украшение класса "люкс" стоимостью почти 160 000 гривен изъято.
А на каком основании изьято? Сейчас каждая посылка из китая с заниженной стоимостью и ничего не изымают.
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05.03.2021 15:05 Ответить
не изымают, а задерживают до уплаты пошлины. Разные вещи как бы. В случае неуплаты - возврат владельцу или арест передаваемого имущества.
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05.03.2021 15:09 Ответить
Еще надо доказать, что это действительно натуральные рубины и алмазы. Если рубины и алмазы искусственные, а золото не настоящее - стоимость не будет больше 100 долларов. И на таможню можно подавать в суд, за превышение полномочий.
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05.03.2021 15:24 Ответить
Можно...
Только экспертиза есть уже.
В сообщении это написано для читателей.
Писатели могут сообщение не читать, разумеется.
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05.03.2021 16:29 Ответить
Уважаемый, там написано про алмазы и рубины. Но какие алмазы и рубины имею большую цену? Натуральные. Причем разница может быть и 100 000 раз. И это ключ.
Про какие алмазы и рубины написано? Неизвестно.
Если гемологическая экспертиза не указала происхождение камней, то это такие эксперты.
Если такое решение основывается на такой экспертизе, то для таможни задержка груза - не доблесть. А проблема.
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05.03.2021 19:56 Ответить
"Если гемологическая экспертиза не указала...."
А если указала?
Текста эспертизы нет. Все "если" - фантазии писателей.
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05.03.2021 20:09 Ответить
Ага и стоимость 4200 евро в экспертизе не указана... Читатель.
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05.03.2021 23:35 Ответить
Просто насчитывают пошлину.
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05.03.2021 15:05 Ответить
Україна має намір у 2025 році повністю забезпечити себе газом власного видобутку
https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/v-2025-g-ukraina-namerena-polnostyu-obespechit-sebya-gazom-sobstvennoy-dobychi-premer
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05.03.2021 15:05 Ответить
А Україна це хто?
Для плєбєєв, по якій ціні там газ буде у 2025 році?
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05.03.2021 15:57 Ответить
Куда же там 286 камней вместилось?
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05.03.2021 15:07 Ответить
Да песок то , а не бриллианты! Отходы производства. Прям ценность нашли!
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05.03.2021 15:16 Ответить
при сдаче кольца алмазы до 1 карата считаются мусором и за них ни копейки не платят
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05.03.2021 15:28 Ответить
То не камені , а діамантова крихта . Якщо хтось здає золотий виріб з діамантовою крихтою в ломбард , то вагу рахують вагою золота , Дрібними діаманти вважаються від 0.29 крат , такі коштують не дорого , а ціняться від 1 карату. Конфісковний виріб ювелірного бренду , тому і коштує дорого . Але ,як би власник оцінив його як вживаний (б/У) меньше в чотири--три рази чим коштує новий , то не було б таких проблем.
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05.03.2021 15:33 Ответить
а він і виглядає як трохи вживаний, бірки нема ні на хресті ні на цепку, яка підстава рахувати його новим?
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05.03.2021 16:00 Ответить
так власник і оцінив як вживаний.
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05.03.2021 16:13 Ответить
Так , але , навіть вживаний коштує більше чим 57 фунтів ст. Як би оцінив в 570 , то не було б проблем.
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05.03.2021 17:12 Ответить
Таможня берет добро.
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05.03.2021 15:07 Ответить
Я на цепочке насчитал 12 бриллиантов.Куда уже 4 дели?
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05.03.2021 15:09 Ответить
Стиль "бикоко".
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05.03.2021 15:12 Ответить
Чет "Бриллиантовую руку" напоминает...
Сдаст получатель государству, и на 25% ка-а-к заживет.
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05.03.2021 15:12 Ответить
Кто ж так отправляет..
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05.03.2021 15:12 Ответить
у коментах пишуть, що каміння - це відходи виробництва, діамантовий пил.
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05.03.2021 16:14 Ответить
лохи....
потрібно було спочатку хрестик в кучі біжутерії відправити, а потім, після отримання хрестика, окремо футлярчик...
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05.03.2021 15:13 Ответить
Сам бы прилетел, на теле под свитером никто бы не проверял...
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05.03.2021 15:15 Ответить
За 57 евро можно провозить не менее контейнера!
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05.03.2021 15:15 Ответить
хрєст як хрест. Митники такого не зроблять, бо для того треба майстерність, а не криві руки й слюна з рота.
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05.03.2021 15:16 Ответить
Может цыган какой заказал? Будет чем на цыг. свадьбе понтануть перед "коллегами"))
Вот кому нужно такое убожество? Был бы крест старинный, это одно. Но там современная надпись на обратной стороне. Да и старинные, действительно уникальные изделия, всегда уплывают в обратном направлении.
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05.03.2021 15:17 Ответить
та й коштує, можливо, дійсно 57 фунтів, якийсь він дешевий на вигляд
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05.03.2021 15:18 Ответить
Да не.. раз столько драгоценных камней понатыкали. Ещё есть вариант, что на это и расчёт- сделать как дешёвую бижутерию из ближайшего перехода и чтоб все так и подумали, что это она и есть. А потом по прибытию, все камешки повыдёргивать и уже продать их по отдельности.
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05.03.2021 15:24 Ответить
это дамский.. и никто никогда из этого ничего не выдернет, - если не полный дебил-нищеброд..)))= это уникально изысканная реликвия, которая будет вечно служить хозяйке..))- жаль, что какой-то слуге-рыговке..(((
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05.03.2021 19:01 Ответить
Якась корупційна істота подарує своїй жінці. Як Ющ Руканекравший подарував антикварну брош з музею своїй Катерині.
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05.03.2021 15:19 Ответить
Так зачем изымать? Пошлина, акциз НДС от стоимости и отдать хозяину.
Кстати, гемологическая экспертиза проведена?
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05.03.2021 15:20 Ответить
А НДС каким боком? Пошлину еще ладно и то нужно разобраться - эксперт с той стороны или чек с документами должен быть, а то знаем мы наших...
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05.03.2021 15:55 Ответить
Вы просто не работали с таможней.
При ввозе определяется таможенная стоимость, платится 1.Пошлина, 2. Акциз (на предметы роскоши и авто) 3. НДС, причем, включая размер пошлины и акциза.
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05.03.2021 20:05 Ответить
Ваша правда - не работал с таможней. Але вчив політєкономію, і досі не можу зрозуміти чому таможня з імпорту завжди бере акциз, хоча товар, у данному випадку хрест, не підакцизний товар у нашій країні. А НДС налог на додану вартість братись повинен з прибутку производителя, але в нас НДС беруть с покупця - мудро так? І якщо товар проходить через двійку трійку продавців - завод чи фірма за звичай на пряму не продає, то скільки раз нараховується НДС - гарно так?
А ще якщо подивитись та почитати що таке акциз та ндс, то стає зрозумілим що той налог нараховується за принципом я так хачу.
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05.03.2021 20:16 Ответить
Акциз береться з подакцизних товарів. Такими товарами є ювелірні вироби, предмети розкоші, авто, тощо. Хрест є ювелірним виробом.
При імпорті ПДВ береться не тільки з вартості товару. А з вартості доставки до кордону, при самовивозі, прописаному в контракті, з вартості акцизу та мита. При експорті Витрачене ПДВ в Україні повинно повертатись експортеру. Я повернення чекаю з 2002 року. Це самий корумпований податок. Як і подавляюча більшість інституцій України.
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05.03.2021 23:42 Ответить
Ні я все розумію але це якийсь жах. При таких податках, ніяка єкономіка існувати в правовому не може - не виживе. Ще можна додати що налог на прибуток начисляють не з чистого прибутку коли вже відмінусували амортизацію, аренду зарплати та інше...
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07.03.2021 17:34 Ответить
Про експертизу там написано.
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05.03.2021 19:21 Ответить
Не указано происхождение камней. А это главное в экспертизе. Если они искусственно выращены, то одна цена. Натуральные - в тысячи раз дороже.
Этого достаточно, что бы понять про написанную экспертизу?
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05.03.2021 20:02 Ответить
Роза на кресте символ розенкрейцеров, братства розы и креста.
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05.03.2021 15:22 Ответить
Паше-мерседесу,не...
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05.03.2021 15:24 Ответить
Ясно - крест приглянулся и прилип к влажным ручкам таможни, стыдоба.
А че коробочку пустую отправили? Арестовали бы посылку и отправили уведомление в обе стороны, а то крестик без коробочки и потеряться может, или на это и рассчитано?

3,14дец какой то, страна циничных ворюг, кидал и бандюков.
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05.03.2021 15:24 Ответить
Владимир Высоцкий
Случай на таможне
Над Шере-метьево
В ноябре третьего -
Метео-условия не те.
Я стою встревоженный,
Бледный, но ухоженный
На досмотр таможенный в хвосте.Стоял сначала, чтоб не нарываться -
Я сам спиртного лишку загрузил,
А впереди шмонали уругвайца,
Который контрабанду провозил.Крест на груди в густой шерсти -
Толпа как хором ахнет:
«За ноги надо потрясти -
Глядишь, чего и звякнет!»И точно: ниже живота -
Смешно, да не до смеху -
Висели два литых креста
Пятнадцатого веку.Ох, как он сетовал:
Где закон? Нету, мол!
Я могу, мол, опоздать на рейс!..
Но Христа распятого
В половине пятого
Не пустили в Буэнос-Айрес.
©
🤣
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05.03.2021 15:24 Ответить
Где-то сейчас всхлипнула **** православная.
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05.03.2021 15:26 Ответить
да ей те кресты до попы - просто выгодно шоб думали шо поциент дохрена православный, было бы выгодно молицца Анубису - был бы **** анубисская)
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05.03.2021 17:29 Ответить
И был бы он "***** Анубиса" . А ведь отличное ругательство, коллега!
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05.03.2021 17:31 Ответить
..ох уж эти благопристойные киевские тамошенники.. не одни они такие
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05.03.2021 15:31 Ответить
аваковсеие мусорские мрази с липкими руками, ублюдочное государство ...
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05.03.2021 15:56 Ответить
я надеюсь успею перехватиь и выкупить крестик в магазине = конфискат= по бросовой цене , если ленка не перехватит
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05.03.2021 16:12 Ответить
Красивущее)
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05.03.2021 16:15 Ответить
Простые смертные не могут обладать ценными вещами! Изымая, они всегда это напоминают.
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05.03.2021 16:27 Ответить
так шо таможня обнаружила и забрала? ну и кому теперь этот крест достанется? тока евреям не отдавайте у них другие цацки не с крестом.....
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05.03.2021 16:30 Ответить
Вечно на АлиЭкспресс все подменят. Покупали люди дешевенькую бижутерию, так китайцы и тут намахали, подсунули вот...
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05.03.2021 17:14 Ответить
какая ценная находка....хахаха какой то мусор с осколков сотня понаклеяно и что с этого...? вот это контрабанда .наградить таможенников премиями..... БОЖЕ БОЖЕ....( КАК ВСЁ ПЕЧАЛЬНО ЗАЯВЛЯТЬ О ТАКОМ раскрытии контрабанды с брыликами.... КАЗНУ ПОПОЛНЯТ НА НЕСКОЛЬКО СОТ БАКСОВ ))
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05.03.2021 17:15 Ответить
по виду в обычном стеклорезе крупнее *бриллиант* похоже просто пиар...
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05.03.2021 19:13 Ответить
Это драгоценность? Ерунда!Київські митники виявили в посилці з Британії дорогоцінний хрест, інкрустований сотнями діамантів і рубінів - Цензор.НЕТ 9935
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05.03.2021 21:18 Ответить
Есть такой ювелир в Лондоне и изделия совсем не дешевые! Думаю, что вещица стоит дороже чем оценила таможня и скорее всего заказная.
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05.03.2021 22:41 Ответить
Или крестик снимите, или декларацию заполните.
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05.03.2021 22:52 Ответить
это притеснение по религиозному признаку.
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05.03.2021 22:56 Ответить
Стоимость этого произведения ювелирного мастерства 4200 английских фунтов стерлингов,

4200 фунтов! Всего четыре тыщи фунтов, а базар подняли на миллион. Вот, мол, какие мы честные, стоим на страже национальных интересов.Да через таможню идут сотни миллионов долларов-евро-фунтов неоприходованных товаров. А в целом по Украине в год идут миллиарды и миллиарды. Вы проверьте какие тачки и дома у таможенниов -Дворцы. Откуда?И все записано на тещу, маму, свёкра
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06.03.2021 08:42 Ответить
Это при том что ответ с разъяснениями из Британии пока ещё не пришёл. Разъяснят, скажут п британской оценке 57 фунтиков. Так оценили на аглицкой почте. И всё. Заткнетесь и отдадите крестик адресату
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06.03.2021 08:51 Ответить
Ща ...приедет поп на таможню и придаст всЕх Анафеме...берегись кто может 🤔😂
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09.06.2021 08:01 Ответить
 
 