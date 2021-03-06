Украинка Бех-Романчук завоевала золото на ЧЕ по легкой атлетике, - НОК. ФОТО

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала лучший результат в прыжках в длину на европейском первенстве в польском Торуне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета.

"Первая медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который проходит в польском Торуне, и сразу золото. В последней попытке наша прыгунья в длину Марина Бех-Романчук показывает лучший результат сезона в мире 6м92см и оставляет за спиной действующую чемпионку мира Малайку Михамбо", - говорится в сообщении.

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