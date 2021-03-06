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Украинка Бех-Романчук завоевала золото на ЧЕ по легкой атлетике, - НОК. ФОТО

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала лучший результат в прыжках в длину на европейском первенстве в польском Торуне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета.

"Первая медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который проходит в польском Торуне, и сразу золото. В последней попытке наша прыгунья в длину Марина Бех-Романчук показывает лучший результат сезона в мире 6м92см и оставляет за спиной действующую чемпионку мира Малайку Михамбо", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Победа с мировым рекордом: 19-летняя украинская легкоатлетка Магучих завоевала золото на турнире по прыжкам в высоту. ВИДЕО+ФОТОрепортаж


Украинка Бех-Романчук завоевала золото на ЧЕ по легкой атлетике, - НОК 01

Автор: 

легкая атлетика (111) победа (591) Бех-Романчук Марина (7)


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Топ комментарии
+16
Молодець Маринка. Так тримати.
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06.03.2021 23:29
+12
Немка и шведка ну прям истинные арийки
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06.03.2021 23:28
+11
самое главное не русня.
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06.03.2021 23:34
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Немка и шведка ну прям истинные арийки
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06.03.2021 23:28 Ответить
Белокурые...
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06.03.2021 23:52 Ответить
шведка ничё так
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07.03.2021 08:46 Ответить
У немки Mihambo мать немка, отец нигер. Перевелись немецкие мужики. Кстати Малайка Мигамбо очень неплохая прыгунья, постоянная соперница нашей Марины
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07.03.2021 11:29 Ответить
Молодець Маринка. Так тримати.
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06.03.2021 23:29 Ответить
Немцы и шведы калоритны.
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06.03.2021 23:30 Ответить
самое главное не русня.
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06.03.2021 23:34 Ответить
Они вообще не участвуют.
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07.03.2021 00:44 Ответить
Українка Бех-Романчук виборола золото на ЧЄ із легкої атлетики, - НОК - Цензор.НЕТ 231
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07.03.2021 08:23 Ответить
Чемпионами Европы в других видах стали Ориол Донгмо (Португалия) и Нафиссату Тиам (Бельгия). Из Камеруна и Сенегала.
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06.03.2021 23:53 Ответить
Вихідці з ... Точніше буде. Мабуть.
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07.03.2021 12:18 Ответить
Украина - 6,60 МСМК. 6.92 это действительно отличный результат...Поздравляем!
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06.03.2021 23:34 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.03.2021 23:40 Ответить
Отлично ,победы нам сейчас нужны как воздух ...
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06.03.2021 23:50 Ответить
Марина! Поздравляю. Я твой поклонник. Ты настояшая украинка!!
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07.03.2021 11:21 Ответить
РЕСПЕКТ МАРИНІ !!! ТРУДІВНИЦЯ , КРАСУНЯ , ПАТРІОТКА !!! СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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07.03.2021 11:26 Ответить
 
 