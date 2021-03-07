РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5375 посетителей онлайн
Новости Фото
25 517 143

Марсоход Perseverance совершил первую поездку по поверхности Красной планеты. ФОТО

Спустя две недели после приземления, марсоход NASA Perseverance проехал 6,5 метра по дну кратера Езеро, который ученые считают частью древней речной системы планеты.

Марсоход, управляемый учеными из Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA в Калифорнии, сначала проехал на 4 метра вперед, повернул примерно на 150 градусов влево и затем проехал назад еще 2,5 метра, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В NASA опубликовали фотографию, сделанную камерой марсохода, на которой видны следы от колесных дисков, оставленные на красноватой песчаной марсианской почве.

Марсоход Perseverance совершил первую поездку по поверхности Красной планеты 01

На другом изображении можно разглядеть окружающий пейзаж: пересеченную красноватую местность, усеянную большими темными валунами на переднем плане и высокий выступ скалистых камней вдалеке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Марсоход прислал на Землю новые снимки Красной планеты. ФОТО

Марсоход Perseverance совершил первую поездку по поверхности Красной планеты 02

Марсоход размером с автомобиль способен проезжать до 200 метров день. Однако ученые НАСА вначале намерены провести дополнительную калибровку оборудования, прежде, чем марсоход отправится в более длительное путешествие.

Напомним, что цель миссии - поиск следов древней жизни на Марсе.

По словам представителя NASA Роберта Хогга, на данный момент оборудование Perseverance работает без перебоев.

Также смотрите: Марсоход Perseverance успешно сел на поверхность Красной планеты и шлет ФОТО

Автор: 

NASA (130) космос (786) Марс (38)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+83
Марсоход Perseverance совершил первую поездку по поверхности Красной планеты - Цензор.НЕТ 8007
показать весь комментарий
07.03.2021 00:43
+43
Марсоход Perseverance совершил первую поездку по поверхности Красной планеты - Цензор.НЕТ 3112
показать весь комментарий
07.03.2021 00:55
+42
Зате вони кидають коров"ячі кізяки далі всіх.
Марсоход Perseverance совершил первую поездку по поверхности Красной планеты - Цензор.НЕТ 7171
показать весь комментарий
07.03.2021 00:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Это у кого такие монеты в 10-15 сантиметров диаметром?
показать весь комментарий
07.03.2021 09:00 Ответить
Див. вище.
показать весь комментарий
07.03.2021 12:31 Ответить
Вам всем не два, а ЕДИНИЦА,чуваки кацманавты астронавты
показать весь комментарий
07.03.2021 01:56 Ответить
а шо,кацапню не допустили до соревнований по причине непрохождения минимального нижнего порога измерения?
показать весь комментарий
07.03.2021 08:51 Ответить
Марсохід Perseverance здійснив першу поїздку поверхнею Червоної планети - Цензор.НЕТ 2469 Все о гениталиях мечтаешь. беблан мокшанский, что бутілочку не сменили ?
показать весь комментарий
07.03.2021 09:37 Ответить
Марсиане еще на поверхность из укрытий не вылазили?
Хотя я абсолютно уверен, что жизни на Марсе, даже самой примитивной, как и рек, морей с водой и океанов никогда не было, нет и не будет. Для таких выводов имеющихся научных данных более чем достаточно.
показать весь комментарий
07.03.2021 06:48 Ответить
Когда-то Джордано Бруно сожгли на костре за то,что он говорил, что Земля вертится вокруг Солнца, а не наоборот, как было написано в церковных книгах. Цель исследований на Марсе может быть не одна, вы подумали об этом?
показать весь комментарий
07.03.2021 07:03 Ответить
Джордано Бруно сожгли не за Солнце. А за то что лез в церковную политику, совал нос в темные делишки Ватикана. А Марс нужен только с познавательной целью и для пиара. Он слишком далеко. И вернуться с Марса по-сути невозможно. Те придурки которых сумасшедший гений Илон Маск отправит на Марс через пару лет сойдут с ума и этим все кончится. Другое дело Луна. Поставил станцию с ракетно-ядерным комплексом и контролируй всю Землю.
показать весь комментарий
07.03.2021 09:54 Ответить
Некоторые сошли с ума и не летая на Марс ))))
показать весь комментарий
07.03.2021 10:32 Ответить
Циники и прагматики всегда не понимали романтиков, ученых и просто мечтателей. Но именно благодаря вторым прогресс не остановить. 'Вернуться с Мапрса невозможно',- пишете вы, а раньше кто-то писал, что невозможно туда долететь -'слишком далеко'.
показать весь комментарий
07.03.2021 18:43 Ответить
https://censor.net/ru/user/341243 ..."я абсолютно уверен, что жизни на Марсе, даже самой примитивной, как и рек, морей с водой и океанов никогда не было... имеющихся научных данных более чем достаточно"... Цікава "думка".
"https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Mars_Express/Jezero_crater_through_the_eyes_of_Mars_Express Езеро известен как «озеро открытого бассейна», тип озера, который, как считается, когда-то был многочисленен на Марсе. По сравнению с закрытыми бассейнами (с притоком, но без оттока) они интересны тем, что в них находились пресноводные озера со стабильным уровнем воды "
показать весь комментарий
07.03.2021 13:09 Ответить
Михаил, умные люди говорят, 'я знаю, что ничего не знаю'. Ученые всегда сомневаются, а неучи наоборот во всем уверены, ещё и 'абсолютно'
показать весь комментарий
07.03.2021 18:46 Ответить
Главное лаптеногих мокшан туда не пускать. А то засрут своим присутствием всё где появляется этот недочеловек.
показать весь комментарий
07.03.2021 07:33 Ответить
а кто же ямы эти круглые вырыл
показать весь комментарий
07.03.2021 08:19 Ответить
сутыкненне з метэарытам
показать весь комментарий
07.03.2021 13:55 Ответить
Ямы вырыл Рогозин танками СРАМата и самолетами Суперджет
показать весь комментарий
07.03.2021 08:31 Ответить
Полетели американцы на Марс, а там или москали или китайца сидят.
показать весь комментарий
07.03.2021 12:21 Ответить
На изображении можно разглядеть окружающий пейзаж: пересеченную красноватую местность, усеянную большими темными валунами на переднем плане и высокий выступ скалистых камней вдалеке....а сколько таких ещё много неизведанных планет, долетим мы до самого Солнца и домой возвратимся скорей. Источник: https://censor.net/ru/p3251885
показать весь комментарий
07.03.2021 08:35 Ответить
Гагарина в космосе никогда не было.... облетел вокруг земли за 106 минут....,но радио-разговор Гагарина и академика Королева засекречен до сих пор...
показать весь комментарий
07.03.2021 08:39 Ответить
может и был...но как жучка
показать весь комментарий
07.03.2021 08:44 Ответить
А что рассекречивать-то? Как Гагарин кроет матом Королёва и жалуется ему, что в "поездке" обосрался?
показать весь комментарий
07.03.2021 16:57 Ответить
Марз=Омур Аз(Жизнь Младшего=Мирза))=Март(Омур Ата-Жизнь отца) Французская Революцию заменила эти названия в календаре.Сатурн-ШадЭрЯн-Торжественный муж гори(Сатурналия=Ставрополь),БэйЯнЯра(Венера)-Бека горящего рана. ,Плутон(БалаАтаЯн=Дите Отец горящий.) Нептун(ЯнБэйАтаЯн)=Горящий бэк Отец,Онже Посейдон(БашАтаЯн-Главный отец горящий-Солнце,а не бог моря).П\о Апшерон.Поэтому кгб создало поп группу "Шерон"в Баку ,чтоб по другому не читали наз-ие.Все спрятанно от людей,ведь не просто так у многих планет в середине никель и железо(?)
показать весь комментарий
07.03.2021 08:49 Ответить
Санитаров срочно сюда
показать весь комментарий
07.03.2021 11:25 Ответить
Меридиан(Омур Ата Ян-Жизни Отец Гори=последние 2 слова Адам) и Парралель(ПэриУлу=ПэриУш-Парков Дух) спускаются 21 марта на Кавказ,в празднике,который вы-КРЕМЛЬ НЕРУССКИЙ- не даете отмечать славянам(Бизантийство).
показать весь комментарий
08.03.2021 12:43 Ответить
давай ещё
показать весь комментарий
08.03.2021 15:36 Ответить
В космос летал Владимир Ильюшин,летчик-испытатель,полковник ввс СССР ,сын знаменитого авиаконструктора Сергея Ильюшина,но приземление было неудачным,после чего он долго лечился в военном госпаитале...,а старшего лейтенанта Гагарина всунули вместо него,типа молодой, красивая улыбка из Голливуда,прямо Джон Рэмбо катайся по Миру с гастролями...,совки те еще мифологи...
показать весь комментарий
07.03.2021 08:53 Ответить
Отряд не заметил потери бойца
показать весь комментарий
07.03.2021 09:08 Ответить
Может когда-то Маск на "Тесле" там погарсает)))
показать весь комментарий
07.03.2021 09:59 Ответить
Если бы скрепопоносцы добрались первыми до Марса, вони было бы больше в плане вяличия чем -затмило бы дидываевале.. а так норм, рукожопые утираются и злобно подтявкивают из-за забора, а покоряют Марс наши друзья - американцы, что радует весьма и весьма
показать весь комментарий
07.03.2021 10:09 Ответить
На солнце рашисты пусть летят. Все.
показать весь комментарий
07.03.2021 12:38 Ответить
Ну очень сегодня кацапы просили раскрыть их вяличие "у в космасе " Марсохід Perseverance здійснив першу поїздку поверхнею Червоної планети - Цензор.НЕТ 1058Марсохід Perseverance здійснив першу поїздку поверхнею Червоної планети - Цензор.НЕТ 8746
показать весь комментарий
07.03.2021 10:49 Ответить
Коли ви вже туди переселитесь?... Так хотілося б щоб пошвидше. Інакше є велика загроза що ви унікальну планету перетворете в той самий Марс.
показать весь комментарий
07.03.2021 11:37 Ответить
нет там ничего и никогда небыло, скоро и здесь не будет, глисты уничтожат, типа разумные.
показать весь комментарий
07.03.2021 11:54 Ответить
_Нащёт не было, это вы неоправданно смело утверждать берётесь и вперёд забегаете. Пока что наукой не установлено, было или не было. Наивно думать что в безграничной, невообразимо огромной Вселенной жизнь появилась лишь на одной крупинке в космосе и мы такие единственные и неповторимые, уникальные типочки. Слишком эгоцентрично и глупо. А если правда единственные, тогда Вселенная скорей сверхъестественное явление, чем естественное, творение Бога, а не природы.
показать весь комментарий
07.03.2021 12:45 Ответить
О!!!
показать весь комментарий
07.03.2021 13:53 Ответить
Извините
показать весь комментарий
07.03.2021 14:08 Ответить
Спутник мчится по орбите, там кронштейн висит прибитый... украинского производства.
показать весь комментарий
07.03.2021 12:18 Ответить
жалко что не налбу он у тебя прибит со значком ---UA ...... прибивают и сверлят кацапы
показать весь комментарий
09.03.2021 15:11 Ответить
Страница 2 из 2
 
 