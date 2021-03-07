Марсоход Perseverance совершил первую поездку по поверхности Красной планеты. ФОТО

Спустя две недели после приземления, марсоход NASA Perseverance проехал 6,5 метра по дну кратера Езеро, который ученые считают частью древней речной системы планеты.

Марсоход, управляемый учеными из Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA в Калифорнии, сначала проехал на 4 метра вперед, повернул примерно на 150 градусов влево и затем проехал назад еще 2,5 метра, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В NASA опубликовали фотографию, сделанную камерой марсохода, на которой видны следы от колесных дисков, оставленные на красноватой песчаной марсианской почве.

На другом изображении можно разглядеть окружающий пейзаж: пересеченную красноватую местность, усеянную большими темными валунами на переднем плане и высокий выступ скалистых камней вдалеке.

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Марсоход размером с автомобиль способен проезжать до 200 метров день. Однако ученые НАСА вначале намерены провести дополнительную калибровку оборудования, прежде, чем марсоход отправится в более длительное путешествие.

Напомним, что цель миссии - поиск следов древней жизни на Марсе.

По словам представителя NASA Роберта Хогга, на данный момент оборудование Perseverance работает без перебоев.

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