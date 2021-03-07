Марсоход Perseverance совершил первую поездку по поверхности Красной планеты. ФОТО
Спустя две недели после приземления, марсоход NASA Perseverance проехал 6,5 метра по дну кратера Езеро, который ученые считают частью древней речной системы планеты.
Марсоход, управляемый учеными из Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA в Калифорнии, сначала проехал на 4 метра вперед, повернул примерно на 150 градусов влево и затем проехал назад еще 2,5 метра, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
В NASA опубликовали фотографию, сделанную камерой марсохода, на которой видны следы от колесных дисков, оставленные на красноватой песчаной марсианской почве.
На другом изображении можно разглядеть окружающий пейзаж: пересеченную красноватую местность, усеянную большими темными валунами на переднем плане и высокий выступ скалистых камней вдалеке.
Марсоход размером с автомобиль способен проезжать до 200 метров день. Однако ученые НАСА вначале намерены провести дополнительную калибровку оборудования, прежде, чем марсоход отправится в более длительное путешествие.
Напомним, что цель миссии - поиск следов древней жизни на Марсе.
По словам представителя NASA Роберта Хогга, на данный момент оборудование Perseverance работает без перебоев.
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Хотя я абсолютно уверен, что жизни на Марсе, даже самой примитивной, как и рек, морей с водой и океанов никогда не было, нет и не будет. Для таких выводов имеющихся научных данных более чем достаточно.
"https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Mars_Express/Jezero_crater_through_the_eyes_of_Mars_Express Езеро известен как «озеро открытого бассейна», тип озера, который, как считается, когда-то был многочисленен на Марсе. По сравнению с закрытыми бассейнами (с притоком, но без оттока) они интересны тем, что в них находились пресноводные озера со стабильным уровнем воды "