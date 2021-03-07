Марсохід Perseverance здійснив першу поїздку поверхнею Червоної планети. ФОТО
За два тижні після приземлення марсохід NASA Perseverance проїхав 6,5 м дном кратера Езеро, який вчені вважають частиною древньої річкової системи планети.
Марсохід, керований вченими з Лабораторії реактивного руху (JPL) NASA в Каліфорнії, спочатку проїхав на 4 метри вперед, повернув приблизно на 150 градусів вліво і потім проїхав назад ще 2,5 м повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
У NASA опублікували фотографію, зроблену камерою марсоходу, на якій видно сліди від колісних дисків, залишені на червоному піщаному марсіанському ґрунті.
На іншому зображенні можна розгледіти навколишній пейзаж: пересічену червону місцевість, засіяну великими темними валунами на передньому плані і високий виступ скелястих каменів далеко.
Марсохід розміром з автомобіль здатний проїжджати до 200 метрів день. Однак вчені НАСА спочатку мають намір провести додаткове калібрування обладнання, перш, ніж марсохід вирушить у тривалішу подорож.
Нагадаємо, що мета місії - пошук слідів давнього життя на Марсі.
За словами представника NASA Роберта Хогга, зараз обладнання Perseverance працює без перебоїв.
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Хотя я абсолютно уверен, что жизни на Марсе, даже самой примитивной, как и рек, морей с водой и океанов никогда не было, нет и не будет. Для таких выводов имеющихся научных данных более чем достаточно.
"https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Mars_Express/Jezero_crater_through_the_eyes_of_Mars_Express Езеро известен как «озеро открытого бассейна», тип озера, который, как считается, когда-то был многочисленен на Марсе. По сравнению с закрытыми бассейнами (с притоком, но без оттока) они интересны тем, что в них находились пресноводные озера со стабильным уровнем воды "