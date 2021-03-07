Марсохід Perseverance здійснив першу поїздку поверхнею Червоної планети. ФОТО

За два тижні після приземлення марсохід NASA Perseverance проїхав 6,5 м дном кратера Езеро, який вчені вважають частиною древньої річкової системи планети.

Марсохід, керований вченими з Лабораторії реактивного руху (JPL) NASA в Каліфорнії, спочатку проїхав на 4 метри вперед, повернув приблизно на 150 градусів вліво і потім проїхав назад ще 2,5 м повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

У NASA опублікували фотографію, зроблену камерою марсоходу, на якій видно сліди від колісних дисків, залишені на червоному піщаному марсіанському ґрунті.

На іншому зображенні можна розгледіти навколишній пейзаж: пересічену червону місцевість, засіяну великими темними валунами на передньому плані і високий виступ скелястих каменів далеко.

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Марсохід розміром з автомобіль здатний проїжджати до 200 метрів день. Однак вчені НАСА спочатку мають намір провести додаткове калібрування обладнання, перш, ніж марсохід вирушить у тривалішу подорож.

Нагадаємо, що мета місії - пошук слідів давнього життя на Марсі.

За словами представника NASA Роберта Хогга, зараз обладнання Perseverance працює без перебоїв.

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