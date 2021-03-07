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Марсохід Perseverance здійснив першу поїздку поверхнею Червоної планети. ФОТО

За два тижні після приземлення марсохід NASA Perseverance проїхав 6,5 м дном кратера Езеро, який вчені вважають частиною древньої річкової системи планети.

Марсохід, керований вченими з Лабораторії реактивного руху (JPL) NASA в Каліфорнії, спочатку проїхав на 4 метри вперед, повернув приблизно на 150 градусів вліво і потім проїхав назад ще 2,5 м повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

У NASA опублікували фотографію, зроблену камерою марсоходу, на якій видно сліди від колісних дисків, залишені на червоному піщаному марсіанському ґрунті.

Марсохід Perseverance здійснив першу поїздку поверхнею Червоної планети 01

На іншому зображенні можна розгледіти навколишній пейзаж: пересічену червону місцевість, засіяну великими темними валунами на передньому плані і високий виступ скелястих каменів далеко.

Також читайте: Марсохід надіслав на Землю нові знімки Червоної планети. ФОТО

Марсохід Perseverance здійснив першу поїздку поверхнею Червоної планети 02

Марсохід розміром з автомобіль здатний проїжджати до 200 метрів день. Однак вчені НАСА спочатку мають намір провести додаткове калібрування обладнання, перш, ніж марсохід вирушить у тривалішу подорож.

Нагадаємо, що мета місії - пошук слідів давнього життя на Марсі.

За словами представника NASA Роберта Хогга, зараз обладнання Perseverance працює без перебоїв.

Також читайте: Українсько-американська ракета "Антарес" успішно вивела на орбіту вантажний корабель для МКС, - Держкосмос. ВIДЕО

NASA (172) космос (861) Марс (51)


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Топ коментарі
+83
Марсоход Perseverance совершил первую поездку по поверхности Красной планеты - Цензор.НЕТ 8007
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07.03.2021 00:43
+43
Марсоход Perseverance совершил первую поездку по поверхности Красной планеты - Цензор.НЕТ 3112
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07.03.2021 00:55
+42
Зате вони кидають коров"ячі кізяки далі всіх.
Марсоход Perseverance совершил первую поездку по поверхности Красной планеты - Цензор.НЕТ 7171
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07.03.2021 00:52
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Это у кого такие монеты в 10-15 сантиметров диаметром?
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07.03.2021 09:00 Відповісти
Див. вище.
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07.03.2021 12:31 Відповісти
Вам всем не два, а ЕДИНИЦА,чуваки кацманавты астронавты
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07.03.2021 01:56 Відповісти
а шо,кацапню не допустили до соревнований по причине непрохождения минимального нижнего порога измерения?
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07.03.2021 08:51 Відповісти
Марсохід Perseverance здійснив першу поїздку поверхнею Червоної планети - Цензор.НЕТ 2469 Все о гениталиях мечтаешь. беблан мокшанский, что бутілочку не сменили ?
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07.03.2021 09:37 Відповісти
Марсиане еще на поверхность из укрытий не вылазили?
Хотя я абсолютно уверен, что жизни на Марсе, даже самой примитивной, как и рек, морей с водой и океанов никогда не было, нет и не будет. Для таких выводов имеющихся научных данных более чем достаточно.
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07.03.2021 06:48 Відповісти
Когда-то Джордано Бруно сожгли на костре за то,что он говорил, что Земля вертится вокруг Солнца, а не наоборот, как было написано в церковных книгах. Цель исследований на Марсе может быть не одна, вы подумали об этом?
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07.03.2021 07:03 Відповісти
Джордано Бруно сожгли не за Солнце. А за то что лез в церковную политику, совал нос в темные делишки Ватикана. А Марс нужен только с познавательной целью и для пиара. Он слишком далеко. И вернуться с Марса по-сути невозможно. Те придурки которых сумасшедший гений Илон Маск отправит на Марс через пару лет сойдут с ума и этим все кончится. Другое дело Луна. Поставил станцию с ракетно-ядерным комплексом и контролируй всю Землю.
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07.03.2021 09:54 Відповісти
Некоторые сошли с ума и не летая на Марс ))))
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07.03.2021 10:32 Відповісти
Циники и прагматики всегда не понимали романтиков, ученых и просто мечтателей. Но именно благодаря вторым прогресс не остановить. 'Вернуться с Мапрса невозможно',- пишете вы, а раньше кто-то писал, что невозможно туда долететь -'слишком далеко'.
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07.03.2021 18:43 Відповісти
https://censor.net/ru/user/341243 ..."я абсолютно уверен, что жизни на Марсе, даже самой примитивной, как и рек, морей с водой и океанов никогда не было... имеющихся научных данных более чем достаточно"... Цікава "думка".
"https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Mars_Express/Jezero_crater_through_the_eyes_of_Mars_Express Езеро известен как «озеро открытого бассейна», тип озера, который, как считается, когда-то был многочисленен на Марсе. По сравнению с закрытыми бассейнами (с притоком, но без оттока) они интересны тем, что в них находились пресноводные озера со стабильным уровнем воды "
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07.03.2021 13:09 Відповісти
Михаил, умные люди говорят, 'я знаю, что ничего не знаю'. Ученые всегда сомневаются, а неучи наоборот во всем уверены, ещё и 'абсолютно'
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07.03.2021 18:46 Відповісти
Главное лаптеногих мокшан туда не пускать. А то засрут своим присутствием всё где появляется этот недочеловек.
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07.03.2021 07:33 Відповісти
а кто же ямы эти круглые вырыл
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07.03.2021 08:19 Відповісти
сутыкненне з метэарытам
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07.03.2021 13:55 Відповісти
Ямы вырыл Рогозин танками СРАМата и самолетами Суперджет
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07.03.2021 08:31 Відповісти
Полетели американцы на Марс, а там или москали или китайца сидят.
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07.03.2021 12:21 Відповісти
На изображении можно разглядеть окружающий пейзаж: пересеченную красноватую местность, усеянную большими темными валунами на переднем плане и высокий выступ скалистых камней вдалеке....а сколько таких ещё много неизведанных планет, долетим мы до самого Солнца и домой возвратимся скорей. Источник: https://censor.net/ru/p3251885
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07.03.2021 08:35 Відповісти
Гагарина в космосе никогда не было.... облетел вокруг земли за 106 минут....,но радио-разговор Гагарина и академика Королева засекречен до сих пор...
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07.03.2021 08:39 Відповісти
может и был...но как жучка
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07.03.2021 08:44 Відповісти
А что рассекречивать-то? Как Гагарин кроет матом Королёва и жалуется ему, что в "поездке" обосрался?
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07.03.2021 16:57 Відповісти
Марз=Омур Аз(Жизнь Младшего=Мирза))=Март(Омур Ата-Жизнь отца) Французская Революцию заменила эти названия в календаре.Сатурн-ШадЭрЯн-Торжественный муж гори(Сатурналия=Ставрополь),БэйЯнЯра(Венера)-Бека горящего рана. ,Плутон(БалаАтаЯн=Дите Отец горящий.) Нептун(ЯнБэйАтаЯн)=Горящий бэк Отец,Онже Посейдон(БашАтаЯн-Главный отец горящий-Солнце,а не бог моря).П\о Апшерон.Поэтому кгб создало поп группу "Шерон"в Баку ,чтоб по другому не читали наз-ие.Все спрятанно от людей,ведь не просто так у многих планет в середине никель и железо(?)
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07.03.2021 08:49 Відповісти
Санитаров срочно сюда
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07.03.2021 11:25 Відповісти
Меридиан(Омур Ата Ян-Жизни Отец Гори=последние 2 слова Адам) и Парралель(ПэриУлу=ПэриУш-Парков Дух) спускаются 21 марта на Кавказ,в празднике,который вы-КРЕМЛЬ НЕРУССКИЙ- не даете отмечать славянам(Бизантийство).
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08.03.2021 12:43 Відповісти
давай ещё
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08.03.2021 15:36 Відповісти
В космос летал Владимир Ильюшин,летчик-испытатель,полковник ввс СССР ,сын знаменитого авиаконструктора Сергея Ильюшина,но приземление было неудачным,после чего он долго лечился в военном госпаитале...,а старшего лейтенанта Гагарина всунули вместо него,типа молодой, красивая улыбка из Голливуда,прямо Джон Рэмбо катайся по Миру с гастролями...,совки те еще мифологи...
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07.03.2021 08:53 Відповісти
Отряд не заметил потери бойца
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07.03.2021 09:08 Відповісти
Может когда-то Маск на "Тесле" там погарсает)))
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07.03.2021 09:59 Відповісти
Если бы скрепопоносцы добрались первыми до Марса, вони было бы больше в плане вяличия чем -затмило бы дидываевале.. а так норм, рукожопые утираются и злобно подтявкивают из-за забора, а покоряют Марс наши друзья - американцы, что радует весьма и весьма
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07.03.2021 10:09 Відповісти
На солнце рашисты пусть летят. Все.
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07.03.2021 12:38 Відповісти
Ну очень сегодня кацапы просили раскрыть их вяличие "у в космасе " Марсохід Perseverance здійснив першу поїздку поверхнею Червоної планети - Цензор.НЕТ 1058Марсохід Perseverance здійснив першу поїздку поверхнею Червоної планети - Цензор.НЕТ 8746
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07.03.2021 10:49 Відповісти
Коли ви вже туди переселитесь?... Так хотілося б щоб пошвидше. Інакше є велика загроза що ви унікальну планету перетворете в той самий Марс.
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07.03.2021 11:37 Відповісти
нет там ничего и никогда небыло, скоро и здесь не будет, глисты уничтожат, типа разумные.
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07.03.2021 11:54 Відповісти
_Нащёт не было, это вы неоправданно смело утверждать берётесь и вперёд забегаете. Пока что наукой не установлено, было или не было. Наивно думать что в безграничной, невообразимо огромной Вселенной жизнь появилась лишь на одной крупинке в космосе и мы такие единственные и неповторимые, уникальные типочки. Слишком эгоцентрично и глупо. А если правда единственные, тогда Вселенная скорей сверхъестественное явление, чем естественное, творение Бога, а не природы.
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07.03.2021 12:45 Відповісти
О!!!
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07.03.2021 13:53 Відповісти
Извините
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07.03.2021 14:08 Відповісти
Спутник мчится по орбите, там кронштейн висит прибитый... украинского производства.
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07.03.2021 12:18 Відповісти
жалко что не налбу он у тебя прибит со значком ---UA ...... прибивают и сверлят кацапы
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09.03.2021 15:11 Відповісти
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