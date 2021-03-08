На Марше женщин* в Киеве задержали двух человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 8 марта, в центре Киева проходит Марш женщин*, а также акция движения "Традиция и порядок" "Операция по спасению феминисток". Во время проведения этих мероприятий полиция задержала двоих парней.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
В центре Киева во время Марша женщин* правоохранители задержали двоих парней. Полицейские буквально вынесли двоих парней из толпы во время прохождения возле них Марша женщин*.
Отметим, что параллельно с Маршем женщин* проходила акция движения "Традиция и порядок" "Операция по спасению феминисток".
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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+31 саша паламарчук
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+22 Алекс Мышкевич
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+21 Igor Lemke #390467
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на маше женщЫн задержали двух ЧЕЛОВЕКОВ
Як на мене - ходять так ходять, магазини не б'ють, машин не палять, насаджень не ламають, нікому не шкодять - нехай собі ходять...
2. Сьогодні в Києві на "Марші жінок* затримали двох осіб - за перешкоджання акції! А для чого вони мали їм перешкоджати?
Тим більше, що жінки вийшли під гаслом - "У пандемії жіноче обличчя".. Я і з їхнім гаслом повністю погоджуюся,. Хе-хе...
в этот день нужно говорить нежности и делать массажик!..
Путем многолетних исследований убедился - эту заразу разносят совковые тётки, "бабушки"
Фарами вперёд, колёсами назад.
А мимо бабы той с песней боевой
Шёл октябрятский отряд.
- Нет.
- А кто?
"На марше женщин задержали двух человек" (рус.)
"На марші жінок затримали двох чоловіків" (укр.)
https://tornado.kiev.ua/obuv-dlya-*******-policii-ohrany/botinki-omon-kleeproshivnie-yuft-yuft.html Ботинки ОМОН
ОК! Вы чьи холопы будете? Хрена не на работе в моих полях, псья крэв!!!
Посевная скоро, хрена вы тут шастаете, чернь убогая, а не готовите деревянные плуги и лемехи не точите, уроды??! А ну портки скидвавай, щаз плеть достану и кожному по дюжине горячих каждому, чтоб дурью не маялись, саиногрызы! И чтоб в 8.00 прочитали очте нпш и спать, завтра в 5 утра чтоб на конюшне были, морды ох_евшие!!!
Традиции они, вообще-то именно так выглядят, а не тот адский треш лентяя с оху_вшим ЧСВ и отсутствием мозгов.
Просто бесят люди, которые, как россияне, живут по принципу тут помню, тут не помню. Которые сами хотят иметь права, достоинство, деньги, машины, путешествия 21 века, а для других заготовили участь рабов века этак 15-го.
Не-не-не!!! Что другим - то и им!!!
А не нравится, так пусть мозги отращивают. Может что дойдет.
Гоминтерн.
Кипит наш разум прокаженный и Сатану встречать готов.
Геї! Не стервознічайте, буде і на вашій вулиці свято весни.