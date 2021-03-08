На Марше женщин* в Киеве задержали двух человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 8 марта, в центре Киева проходит Марш женщин*, а также акция движения "Традиция и порядок" "Операция по спасению феминисток". Во время проведения этих мероприятий полиция задержала двоих парней.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

В центре Киева во время Марша женщин* правоохранители задержали двоих парней. Полицейские буквально вынесли двоих парней из толпы во время прохождения возле них Марша женщин*.

Отметим, что параллельно с Маршем женщин* проходила акция движения "Традиция и порядок" "Операция по спасению феминисток".

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ