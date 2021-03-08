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На Марше женщин* в Киеве задержали двух человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 8 марта, в центре Киева проходит Марш женщин*, а также акция движения "Традиция и порядок" "Операция по спасению феминисток". Во время проведения этих мероприятий полиция задержала двоих парней.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

В центре Киева во время Марша женщин* правоохранители задержали двоих парней. Полицейские буквально вынесли двоих парней из толпы во время прохождения возле них Марша женщин*.

Отметим, что параллельно с Маршем женщин* проходила акция движения "Традиция и порядок" "Операция по спасению феминисток". 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Подаруй мені рівність": в центре Киева проходит Марш женщин*. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Марше женщин* в Киеве задержали двух человек 01
На Марше женщин* в Киеве задержали двух человек 02
На Марше женщин* в Киеве задержали двух человек 03
На Марше женщин* в Киеве задержали двух человек 04
На Марше женщин* в Киеве задержали двух человек 05
На Марше женщин* в Киеве задержали двух человек 06
На Марше женщин* в Киеве задержали двух человек 07
На Марше женщин* в Киеве задержали двух человек 08

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

женщины (886) задержание (6675) Киев (25516) марш (632) Нацполиция (16458)


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Топ комментарии
+31
я знаю затриманих!

На Марше женщин* в Киеве задержали двух человек - Цензор.НЕТ 2071
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08.03.2021 15:09
+22
как хорошо и правильно сказано!

на маше женщЫн задержали двух ЧЕЛОВЕКОВ
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08.03.2021 15:00
+21
Згадався анекдот .Пані така вся в турботах в проблемах йде з рботи додому утомлена, по дорозі зайшла в магазин купила продукти, заходить в ліфт а там такий ось чувачок відкриває плащ перед нею, вона дивиться секунду потім хрясь себе по лобу - Точно ! Яйця забула купити !((
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08.03.2021 15:15
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как хорошо и правильно сказано!

на маше женщЫн задержали двух ЧЕЛОВЕКОВ
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08.03.2021 15:00 Ответить
Як на бойківщині: "...з церкви йдуть жінки і люди..."
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08.03.2021 15:17 Ответить
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08.03.2021 15:26 Ответить
"Женщина-она тоже челавек" (с)-"Белое солнце пустыни"
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08.03.2021 16:19 Ответить
. Я не розумію тих, хто перешкоджає любим мирним акціям... чи то жінок, чи навіть ЛГБТ ( не дивлячись на те, що я збоченців не розумію) ...

Як на мене - ходять так ходять, магазини не б'ють, машин не палять, насаджень не ламають, нікому не шкодять - нехай собі ходять...

2. Сьогодні в Києві на "Марші жінок* затримали двох осіб - за перешкоджання акції! А для чого вони мали їм перешкоджати?

Тим більше, що жінки вийшли під гаслом - "У пандемії жіноче обличчя".. Я і з їхнім гаслом повністю погоджуюся,. Хе-хе...
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08.03.2021 21:07 Ответить
"Женщина - друг человека" А.Райкин
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09.03.2021 03:03 Ответить
Нашли двух человек.
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08.03.2021 15:36 Ответить
Среди баб - один прораб.
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08.03.2021 17:20 Ответить
Следовательно- два человека хотели быть женщинами, но полиция разбирается кто есть кто😂
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08.03.2021 15:39 Ответить
Вопрос: кто такие человеки?
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08.03.2021 19:45 Ответить
Геи или пи......сы.
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08.03.2021 20:04 Ответить
Мусора не люди.., Арсен Аваков...
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08.03.2021 15:01 Ответить
А что они сделали?
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08.03.2021 15:01 Ответить
Представились Наташами.
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08.03.2021 15:05 Ответить
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08.03.2021 15:08 Ответить
какаяразніза? Біл бі чилавег, статья найдётся.
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08.03.2021 15:45 Ответить
А фото "пакування" опонентів - для звіту організаторам - про утиски та небезпеку...
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08.03.2021 15:04 Ответить
На Марше женщин* в Киеве задержали двух человек - Цензор.НЕТ 7756
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08.03.2021 15:04 Ответить
Там придурки Коханивского отметились. С женщинами легче воевать чем с ******.
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08.03.2021 15:50 Ответить
не понял!.. зачем на девушек, женщинок нападать?!..
в этот день нужно говорить нежности и делать массажик!..
На Марше женщин* в Киеве задержали двух человек - Цензор.НЕТ 4221
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08.03.2021 15:04 Ответить
І носити портрети Клари Целкін і Рози Люксембург . Потім , за здоров'я "етіх жєнщін" залити харю горілкою . Тфу , совки ! Старі ватани здихають , на їхнє місце стають нові .
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08.03.2021 15:29 Ответить
У совков это в генетическом коду Иногда проходя мимо слышу речи подростков школьного возраста: "а ты знаешь как при СССР было классно?"
Путем многолетних исследований убедился - эту заразу разносят совковые тётки, "бабушки"
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08.03.2021 15:35 Ответить
выдохни, бобёр!.. я не совок!
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08.03.2021 15:35 Ответить
кто про политику, а я про массажик!
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08.03.2021 15:36 Ответить
https://censor.net/ru/user/439626 Так мне тільки в нас.Ці соціалістичні лозунги набирають сили у Західних країнах.
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08.03.2021 15:41 Ответить
Там лозунги набирають силу , а в нас ті , хто спкулює на цих лозунгах і продає крвїну . Ви за них не турбуйтесь , в них немає стільки совковатників .
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08.03.2021 15:49 Ответить
https://censor.net/ru/user/439626 Я за них не турбуюся.Бо не збираюся переїжджати з України.Але там не совковковатники,а нео совки.Молоді якраз такої дохріна і яка взагалі не розуміє,що таке справжній кривавий соціалізм. Соціалістичні лозунги це примітивні лозунги,які діють на великі маси.особливо на молодих людей.
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08.03.2021 15:59 Ответить
https://censor.net/ru/user/439626 А нашу Україну зі всіх сторін кусають.
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08.03.2021 16:01 Ответить
І я не про політику , я про совків . Українську Мову вчи , а то вже напився і щось не зрозуміле пишеш .
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08.03.2021 15:42 Ответить
Вы видели фотографии Клары и Розы? Ими можно спецназ до икоты напугать....
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08.03.2021 17:29 Ответить
Можно спинку почесать. Изнутри.
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08.03.2021 17:21 Ответить
збоченци - https://sudexpert.gov.by/ru/grodno-news.html?news_id=4342 эксгибиционисты
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08.03.2021 15:05 Ответить
На Марше женщин* в Киеве задержали двух человек - Цензор.НЕТ 7842
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08.03.2021 15:07 Ответить
Згадався анекдот .Пані така вся в турботах в проблемах йде з рботи додому утомлена, по дорозі зайшла в магазин купила продукти, заходить в ліфт а там такий ось чувачок відкриває плащ перед нею, вона дивиться секунду потім хрясь себе по лобу - Точно ! Яйця забула купити !((
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08.03.2021 15:15 Ответить
А ще один - судять гінеколога-мужика за вбивство жінки. Питають -за що? Той-Прикиньте, цілий день тільки й роблю, що на 3,14-ки дивлюсь. Прийдеш додому-дружину подивитись потрібно. А тут на вулиці якась підходить і каже: дай сотку, 3,14ську покажу.
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08.03.2021 15:41 Ответить
Отправить упырей вылизывать языками женскую ... ....баню ..
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08.03.2021 15:09 Ответить
Логічно буде відправляти лизати тих , хто лиже феміністкам .
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08.03.2021 15:38 Ответить
Не соглашусь пожалуй,ну если баба хочет быть с яйцами ,то на здоровье ... тем у кого те яйца есть это не навредит ...
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08.03.2021 18:21 Ответить
На дороге баба пьяная валяется
Фарами вперёд, колёсами назад.
А мимо бабы той с песней боевой
Шёл октябрятский отряд.
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08.03.2021 15:09 Ответить
Школа жизни!
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08.03.2021 16:07 Ответить
- Кто родился? Мальчик?
- Нет.
- А кто?
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08.03.2021 15:09 Ответить
я знаю затриманих!

На Марше женщин* в Киеве задержали двух человек - Цензор.НЕТ 2071
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08.03.2021 15:09 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!
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08.03.2021 15:28 Ответить
А от і не правда ! Вони йшли в колоні - це ж їхній , "савєцкій празднік".
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08.03.2021 15:35 Ответить
А традиція і порядок - це ж мертвечуковські шестьорки?
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08.03.2021 15:25 Ответить
Общественная организация "Кладбище": Традиция и Порядок!
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08.03.2021 15:37 Ответить
Парни-поклонники "домостроя", а тут какой-то непонятный движ про феминизм. Расстроились видно.)
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08.03.2021 15:32 Ответить
традиції і порядок льовочкінська псевдогромадська організація. раніше була хвємєн, а тепер ці.
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08.03.2021 15:36 Ответить

"На марше женщин задержали двух человек" (рус.)
"На марші жінок затримали двох чоловіків" (укр.)
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08.03.2021 15:45 Ответить
Долбаный гугл!
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08.03.2021 15:53 Ответить
На Марші жінок* у Києві затримали двох осіб - Цензор.НЕТ 2669
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08.03.2021 15:57 Ответить
Провокаторы Корчинского. На рашинских помойках уже раструбили.
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08.03.2021 16:13 Ответить
Путину не надоело оплачивать всю эту цирковую массовку? Хотя о чем им тогда в ток-шоу рассказывать😁😁😁😁😁
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08.03.2021 16:15 Ответить
На Марші жінок* у Києві затримали двох осіб - Цензор.НЕТ 1073

https://tornado.kiev.ua/obuv-dlya-*******-policii-ohrany/botinki-omon-kleeproshivnie-yuft-yuft.html Ботинки ОМОН
На Марші жінок* у Києві затримали двох осіб - Цензор.НЕТ 890
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08.03.2021 16:18 Ответить
Аха... Традиций вам? И порядка...
ОК! Вы чьи холопы будете? Хрена не на работе в моих полях, псья крэв!!!
Посевная скоро, хрена вы тут шастаете, чернь убогая, а не готовите деревянные плуги и лемехи не точите, уроды??! А ну портки скидвавай, щаз плеть достану и кожному по дюжине горячих каждому, чтоб дурью не маялись, саиногрызы! И чтоб в 8.00 прочитали очте нпш и спать, завтра в 5 утра чтоб на конюшне были, морды ох_евшие!!!
Традиции они, вообще-то именно так выглядят, а не тот адский треш лентяя с оху_вшим ЧСВ и отсутствием мозгов.
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08.03.2021 16:26 Ответить
отэто ты уже накидался по случаю праздника
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08.03.2021 16:46 Ответить
Нет. Абсолютно трезв, и по случаю праздника в том числе.
Просто бесят люди, которые, как россияне, живут по принципу тут помню, тут не помню. Которые сами хотят иметь права, достоинство, деньги, машины, путешествия 21 века, а для других заготовили участь рабов века этак 15-го.
Не-не-не!!! Что другим - то и им!!!
А не нравится, так пусть мозги отращивают. Может что дойдет.
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08.03.2021 17:19 Ответить
За что???!!!! За то, что эти два лошары считали себя "женщинами"?
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08.03.2021 16:26 Ответить
Ще в середні віки на одному з Соборів Католицької Церкви вирішувалось питання - чи вважати жінку теж за людину?На повному серйозі...Більшістю голосів прийнято - вважати,жінка теж людина.Основним аргументом "за" була фраза зі Святого Письма - "Ісус Христос,Син Чєловєчєскій".І так як Христос по батьківській лініі "Син Божий",а по материнській - "син чєловєчєскій",то значить,його мати,діва Марія - теж людина.От і все,з тим гендерним ідіотизмом покінчили ще в середньовіччі,не потрібно його піднімати зараз...
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08.03.2021 17:22 Ответить
Националистам тюрмы, гондурастам кабинеты. Либерастия закономерная преемница совдепии.
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08.03.2021 17:31 Ответить
Коминтерн.
На Марші жінок* у Києві затримали двох осіб - Цензор.НЕТ 8884

Гоминтерн.
На Марші жінок* у Києві затримали двох осіб - Цензор.НЕТ 3654
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08.03.2021 17:47 Ответить
Вставай проклятьем заклеймленный весь мир ущербных петухов,
Кипит наш разум прокаженный и Сатану встречать готов.
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08.03.2021 18:00 Ответить
похоже, у тебя совок головного мозга поехал))
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08.03.2021 19:16 Ответить
Не розумію що тим курям потрібно,їм же при Совку всі права дали."Порядок",активні мусора комусь просто потрібен срач.
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08.03.2021 17:44 Ответить
Доки жінки будуть ходити ланкою, замість займатись своєю прямою справою - народжувати і годувати дітей - діла не буде. Усі роботи, будь-яку працю, ГЕТЬ УСЕ, що роблять жінки, може так само і навіть краще робити чоловік. Він не може лише народжувати і годувати, бо циьок немає і ще дечого. Так дано природою, і навряд чи щось зміниться у найближчі пару мільйонів років Тож давайте займатись тим, чим і повинні - плодитись і розмножуватись. P.S. Приклад Польщі дуже доречний.
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08.03.2021 17:50 Ответить
непонятно за шо задержали ? а где фото кого били, пострадавших, или разбитые витрины ? обычно тут выкладывают....
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08.03.2021 18:12 Ответить
А чего хотели,когда к женщинам лезли?снова пытались мочей брызгаться?на большее,как показало время, они не способны..
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08.03.2021 18:59 Ответить
Будьте ласкаві, не переносьте навіть уявно Ваші російські реалії на шпальти українського ЗМІ. У вас і цеберку гівна у стідію принесуть і обгадять опонента - а у нас такого масово не буває. А як є окремі віпадки, то, зазвичай, серед знавців таких гівняних методів етнічних українців не побачиш, че не наше, бо протирічить менталітету українського народу.
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08.03.2021 19:06 Ответить
задержали двух чуваков среди кучи теток. это гендернмноя(хрен ее знает как правильно) дискриминация.
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08.03.2021 19:10 Ответить
Гей-паради прийнято називати маршами: марш рівності, транс-марш, марш жінок*
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08.03.2021 19:43 Ответить
На Марші жінок* у Києві затримали двох осіб - Цензор.НЕТ 4998
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08.03.2021 20:28 Ответить
Вилитий Боріс-тварина з фільму "Люди в чорному-3". Дивно
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08.03.2021 21:03 Ответить
На Марші жінок* у Києві затримали двох осіб - Цензор.НЕТ 2463 а бандану пропил?
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09.03.2021 11:58 Ответить
Напевно, геї. Вони на честь свята весни сьогодні якісь особливо збуджені. Геї Цензора наче подуріли та озвіріли, не ******* вони, коли увага прикута до жінок.
Геї! Не стервознічайте, буде і на вашій вулиці свято весни.
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08.03.2021 21:51 Ответить
Эту новость писал чувак после запоя с пятницы,информативно понятно
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09.03.2021 01:20 Ответить
Украинское общество застряло в 19 веке.
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09.03.2021 10:15 Ответить
 
 