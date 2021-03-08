На Марші жінок* у Києві затримали двох осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 8 березня, в центрі Києва відбувається Марш жінок*, а також акція руху "Традиція і порядок" "Операція з порятунку феміністок". Під час проведення цих заходів поліція затримала двох хлопців.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

У центрі Києва під час Маршу жінок* правоохоронці затримали двох хлопців. Поліцейські буквально винесли двох хлопців з натовпу під час проходження біля них Маршу жінок*.

Зазначимо, що паралельно з Маршем жінок* відбувалася акція руху "Традиція і порядок" "Операція з порятунку феміністок".

Дивіться також: "Подаруй мені рівність": у центрі Києва відбувається Марш жінок*. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

















Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ