Военнослужащий избил женщину-водителя троллейбуса в Николаеве за сдачу помятыми купюрами. ФОТО

Женщина в больнице с сотрясением мозга, напавшего задержали.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Новости-N".

Утром на конечной остановке в микрорайоне Северный в троллейбус забежал мужчина и набросился на женщину-водителя с кулаками. Большинство ударов пришлись в голову, пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга.

В КП "Николаевэлектротранс" рассказали, что незадолго до нападения у водителя произошел конфликт с одной из пассажирок - ей не понравилось состояние купюр, которыми водитель дала сдачу с 50 гривен.

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Свидетели успели сфотографировать избившего водителя мужчину и номер автомобиля ВАЗ, на котором он скрылся с места происшествия. Его разыскала полиция.

"Инспекторы во время отработки прилегающих территорий обнаружили мужчину и автомобиль по ориентировке. Гражданин подтвердил патрульным, что конфликтная ситуация с водителем троллейбуса имела место, однако телесных повреждений он ей не наносил", - сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевщины.

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Патрульные передали мужчину следователям для выяснения всех обстоятельств дела.

Судя по форме, в которую он был одет в момент задержания, мужчина - военнослужащий.







