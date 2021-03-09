Военнослужащий избил женщину-водителя троллейбуса в Николаеве за сдачу помятыми купюрами. ФОТО
Женщина в больнице с сотрясением мозга, напавшего задержали.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Новости-N".
Утром на конечной остановке в микрорайоне Северный в троллейбус забежал мужчина и набросился на женщину-водителя с кулаками. Большинство ударов пришлись в голову, пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга.
В КП "Николаевэлектротранс" рассказали, что незадолго до нападения у водителя произошел конфликт с одной из пассажирок - ей не понравилось состояние купюр, которыми водитель дала сдачу с 50 гривен.
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Свидетели успели сфотографировать избившего водителя мужчину и номер автомобиля ВАЗ, на котором он скрылся с места происшествия. Его разыскала полиция.
"Инспекторы во время отработки прилегающих территорий обнаружили мужчину и автомобиль по ориентировке. Гражданин подтвердил патрульным, что конфликтная ситуация с водителем троллейбуса имела место, однако телесных повреждений он ей не наносил", - сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевщины.
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Патрульные передали мужчину следователям для выяснения всех обстоятельств дела.
Судя по форме, в которую он был одет в момент задержания, мужчина - военнослужащий.
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че, чукча не читатель? однако.
И конфликт скорее всего не из за мятых купюр.
это не ему дали сдачу!
очки надень! при чем тут бесплатно/платно, если ехал не он??
Но бить женщину, при этом нося форму ВСУ, это поступок редкостного ********
Як би там не було, хлопець не засцяв стати на захист батьківщини.
Хлопець не засцяв стати на захист гідності своєї дружини, .
І гендерна рівність, це не тільки лиш права, а і обов'язки.
І якщо жінка вдягається як чоловік, розмовляє як чоловік, виглядає і поводиться як чоловік, тобто відрізняється від чоловіка тільки гендерними відмінностями, то вона вже чоловік( трансгендер), і її обов'язок отримати на горіхи по чоловічому.
Така вже чоловіча психологія ставати на захист слабких, і без жодних варіацій, якщо розумієте.
І я впевнений що там все це, мало місце.
Захистив честь дружини, честь йому.
За те що водійка в лікарні, КПК України йому.
Ніби як справедливо.
Чи фізичне або сексуальне згвалтування то проступок що заслуговує на покарання, а згвалтування честі та гідності не заслуговує.
Доречі, "бо в жодних варіаціях бити жінку це паскудство" на теперішній час, в результаті "гендерної війни" це вже мабуть сексизм.
олень впрягся за свою лябимую.....а теперь будет нести 20 тыс уе следователю и ходить условно...и все из-за тупой мохнатки которая не может умерить свои понты