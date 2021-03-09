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Військовослужбовець побив жінку-водія тролейбуса в Миколаєві за здачу пом'ятими купюрами. ФОТО

Жінка в лікарні зі струсом мозку, нападника затримали.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Новости-N".

Вранці на кінцевій зупинці в мікрорайоні Північний у тролейбус забіг чоловік і накинувся на жінку-водія з кулаками. Більшість ударів припали в голову, постраждалу госпіталізували зі струсом мозку.

У КП "Миколаївелектротранс" розповіли, що незадовго до нападу у водія стався конфлікт з однією з пасажирок - їй не сподобався стан купюр, якими водій дала здачу з 50 гривень.

Свідки встигли сфотографувати чоловіка, який побив водія і номер автомобіля ВАЗ, на якому він зник з місця події. Його розшукала поліція.

"Інспектори під час відпрацювання прилеглих територій виявили чоловіка і автомобіль за орієнтуванням. Громадянин підтвердив патрульним, що конфліктна ситуація з водієм тролейбуса була, однак тілесних ушкоджень він їй не завдавав", - повідомили в пресслужбі патрульної поліції Миколаївщини.

Патрульні передали чоловіка слідчим для з'ясування всіх обставин справи.

Судячи з форми, в яку він був одягнений у момент затримання, чоловік - військовослужбовець.

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Військовослужбовець побив жінку-водія тролейбуса в Миколаєві за здачу помятими купюрами 01
Військовослужбовець побив жінку-водія тролейбуса в Миколаєві за здачу помятими купюрами 02
Військовослужбовець побив жінку-водія тролейбуса в Миколаєві за здачу помятими купюрами 03
Військовослужбовець побив жінку-водія тролейбуса в Миколаєві за здачу помятими купюрами 04

Автор: 

побиття (935) Миколаїв (1805) транспорт (1393) військовослужбовці (4744)


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Топ коментарі
+24
А что должна сказать женщина, чтобы мужчина имел право избить её до сотрясения мозга?
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10.03.2021 00:25
+14
Але стан психіки у тих, хто дозволяє себе так накручувати, щоб потім іти бити людей - вибачте.
Та й розумові здібності, відповідно.

Накрутила ? Тепер хай передачки носить. Та й компенсацію людині відшкодує з сімейного бюджету. І ще з армії звільнять, то сама тепер отримуватиме по голові.
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10.03.2021 00:29
+14
Ты там не был, ничего не слышал, но приговор уже вынес и оправдание для "героя" сформулировал.
Бьющий женщину - последний мудак!
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10.03.2021 00:39
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Цензор , скатуєтесь в сякесь лайніще ...То то в вас житель Львіва вбив одесита тепер ось військовослужбовець побив кондуктора-жінку , невистачає тільки підкресленнь та окличних знаків в заголовках що це саме військовий був а кондуктор була жінка !!
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10.03.2021 07:46 Відповісти
человек в одежде в областном центре избил человека с волосами, не на улице. перед этим человек с волосами дал сдачу человеку с тоже волосами не так как человек с волосами хотел и тот попросил человека в одежде разобраться.
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10.03.2021 08:08 Відповісти
Це гівно вже звільнили?
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10.03.2021 07:55 Відповісти
..чекають твого говняного дозволу!!
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10.03.2021 09:18 Відповісти
Вообще-то военные должны ездить общественным транспортом БЕСПЛАТНО!
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10.03.2021 07:55 Відповісти
че, прочитать статью впадлу?
че, чукча не читатель? однако.
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10.03.2021 08:09 Відповісти
Ты чо гонишь?Если бы военнослужащие ездили в общественном транспорте бесплатно то и конфликта этого из за мятых купюр не было.Логично?
И конфликт скорее всего не из за мятых купюр.
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10.03.2021 08:41 Відповісти
он на тачке догнал!
это не ему дали сдачу!
очки надень! при чем тут бесплатно/платно, если ехал не он??
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10.03.2021 09:14 Відповісти
военный заступился за свою жену, которой водитель дала мятые купюры и обматюкала
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10.03.2021 13:17 Відповісти
абсолютно не защищаю мужика, но 80 % современных женщин это что-то - считают что они словами могут поставить на место любого, кто по их мнению не прав и удивляются, когда им отвечают физической силой. Бытовое хамство, эмоциональная распущенность, агрессия - все это им присуще. Особенно рекомендую посмотреть в словарях значение слова "хабалка", изучить признаки этого типажа. А с учетом того что женщины прирожденные актрисы, то часто даже тональности короткой фразы из двух-трех слов и надменного взгляда хватает для конфликта.
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10.03.2021 08:15 Відповісти
Столкнулся с хамством, фиксируй на видео, распространяй. Много хамов и хабалок потеряли работу после таких видео
Но бить женщину, при этом нося форму ВСУ, это поступок редкостного ********
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10.03.2021 09:06 Відповісти
кстати да - х.з. шо такого надо было его бабе и ему сказать шоп в форме так начудить - это же как минимум вышвырнут с армии, хорошо если не прямо вна зону.
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10.03.2021 12:35 Відповісти
что вы хотели, это николаев, там же если не манкурт, то вата, без мозга и национальности.
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10.03.2021 08:43 Відповісти
Саме так. Військових там не шанують водії тролейбусів. Мало того, що вимагають плату, за проїзд, та ще й жмакають здачу. Сволота. Якщо справді дав по морді, то заслужила. А струс мозку зімітувала напевне, щоб відомстити.
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10.03.2021 22:08 Відповісти
Набить рыло манкуртам дело чести!
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10.03.2021 08:52 Відповісти
не чипайте захысныка - ему героя дадут
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10.03.2021 09:00 Відповісти
Один контуженый, вторая нервная...а работа там нервная действительно...слово за слово ...
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10.03.2021 09:00 Відповісти
Не нужно осуждать военных. Они все такой же срез общества. Есть и среди них уроды но это не очерняет всех. Гораздо хуже когда исподтишка уроды выбирают на выборах клоуна или рыгов, и потом из-за них ₽бут всю страну раком.
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10.03.2021 09:05 Відповісти
гускій мір він такий.
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10.03.2021 09:08 Відповісти
Що б там не було але цей вояк чмо голімє , бо в жодних варіаціях бити жінку це паскудство
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10.03.2021 09:16 Відповісти
Есть такие жiнки что убить мало!
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10.03.2021 10:00 Відповісти
Чому ж зразу так категорично; чмо, в жодних варіаціях.
Як би там не було, хлопець не засцяв стати на захист батьківщини.
Хлопець не засцяв стати на захист гідності своєї дружини, .
І гендерна рівність, це не тільки лиш права, а і обов'язки.
І якщо жінка вдягається як чоловік, розмовляє як чоловік, виглядає і поводиться як чоловік, тобто відрізняється від чоловіка тільки гендерними відмінностями, то вона вже чоловік( трансгендер), і її обов'язок отримати на горіхи по чоловічому.
Така вже чоловіча психологія ставати на захист слабких, і без жодних варіацій, якщо розумієте.
І я впевнений що там все це, мало місце.
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10.03.2021 10:40 Відповісти
Лупити жінку так що вона в лікарні ?? Добрий захист ! Медальку йому ще нагородити
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10.03.2021 11:16 Відповісти
Пафос недоречний.
Захистив честь дружини, честь йому.
За те що водійка в лікарні, КПК України йому.
Ніби як справедливо.
Чи фізичне або сексуальне згвалтування то проступок що заслуговує на покарання, а згвалтування честі та гідності не заслуговує.

Доречі, "бо в жодних варіаціях бити жінку це паскудство" на теперішній час, в результаті "гендерної війни" це вже мабуть сексизм.
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10.03.2021 11:57 Відповісти
Жінки також бувають чмо голіме, ще й жорстокіші, ніж чоловіки.
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10.03.2021 22:11 Відповісти
Нетипичный материал для этого сайта.
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10.03.2021 09:20 Відповісти
Повезло женщине-водителю троллейбуса - военный оказался добрым - а мог бы и из РПГ садонуть.
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10.03.2021 09:21 Відповісти
незадолго до нападения у водителя произошел конфликт с одной из пассажирок - ей не понравилось состояние купюр, которыми водитель дала сдачу с 50 гривен.

олень впрягся за свою лябимую.....а теперь будет нести 20 тыс уе следователю и ходить условно...и все из-за тупой мохнатки которая не может умерить свои понты
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10.03.2021 09:26 Відповісти
Друзі, потрібно перш за все відкинути емоції і дочекатись результатів розслідування, проведеного офіційними органами, а не дописувачами цензора, ви згодні? Якщо дійсно був факт побиття - то це злочин, незважаючи на особу потерпілої, навіть якщо вона прихильниця агресора, тому що військовий - на те і військовий, що має захищати цивільних, на податки яких живе, а не розпускати проти них руки (тим більш жінки). Якщо ж потерпіла його обмовила - то тоді вже вона має відповідати за неправдиве повідомлення про злочин. Це є нормальна позиція в правовій державі.
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10.03.2021 10:14 Відповісти
Ипанутые были, есть и будут в любой структуре. ВСУ - не исключение. Лакмусовой бумажкой будет реакция руководства ВСУ.
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10.03.2021 10:30 Відповісти
Так цих сепарів латентних і треба вчити. Мабудь же ця водійка і мусолила наи ріднесеньки гривні, створюючи з них бумажне гівно. А не ті попередники кляті, котрі зробили з купюри в 100 гривень 3 бутилки молока і 2 батона. Слава Україні!
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10.03.2021 10:47 Відповісти
Это называется посттравматический синдром...
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10.03.2021 10:52 Відповісти
Это называется дебилизм. Воин, который был на фронте такую ерунду не сделает.
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10.03.2021 18:05 Відповісти
Опозорил форму.
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10.03.2021 11:08 Відповісти
З 8 БЕРЕЗНЯ!
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10.03.2021 11:56 Відповісти
Контрачу дембель однозначно. Если у него есть машина, мог бы таксовать. Полюбому сынуля папика, который пристроил бездаря на службу. И пересидит на контракте кризис, и от АТО отмажет...
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10.03.2021 18:04 Відповісти
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