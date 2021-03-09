Військовослужбовець побив жінку-водія тролейбуса в Миколаєві за здачу пом'ятими купюрами. ФОТО
Жінка в лікарні зі струсом мозку, нападника затримали.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Новости-N".
Вранці на кінцевій зупинці в мікрорайоні Північний у тролейбус забіг чоловік і накинувся на жінку-водія з кулаками. Більшість ударів припали в голову, постраждалу госпіталізували зі струсом мозку.
У КП "Миколаївелектротранс" розповіли, що незадовго до нападу у водія стався конфлікт з однією з пасажирок - їй не сподобався стан купюр, якими водій дала здачу з 50 гривень.
Свідки встигли сфотографувати чоловіка, який побив водія і номер автомобіля ВАЗ, на якому він зник з місця події. Його розшукала поліція.
"Інспектори під час відпрацювання прилеглих територій виявили чоловіка і автомобіль за орієнтуванням. Громадянин підтвердив патрульним, що конфліктна ситуація з водієм тролейбуса була, однак тілесних ушкоджень він їй не завдавав", - повідомили в пресслужбі патрульної поліції Миколаївщини.
Патрульні передали чоловіка слідчим для з'ясування всіх обставин справи.
Судячи з форми, в яку він був одягнений у момент затримання, чоловік - військовослужбовець.
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че, чукча не читатель? однако.
И конфликт скорее всего не из за мятых купюр.
это не ему дали сдачу!
очки надень! при чем тут бесплатно/платно, если ехал не он??
Но бить женщину, при этом нося форму ВСУ, это поступок редкостного ********
Як би там не було, хлопець не засцяв стати на захист батьківщини.
Хлопець не засцяв стати на захист гідності своєї дружини, .
І гендерна рівність, це не тільки лиш права, а і обов'язки.
І якщо жінка вдягається як чоловік, розмовляє як чоловік, виглядає і поводиться як чоловік, тобто відрізняється від чоловіка тільки гендерними відмінностями, то вона вже чоловік( трансгендер), і її обов'язок отримати на горіхи по чоловічому.
Така вже чоловіча психологія ставати на захист слабких, і без жодних варіацій, якщо розумієте.
І я впевнений що там все це, мало місце.
Захистив честь дружини, честь йому.
За те що водійка в лікарні, КПК України йому.
Ніби як справедливо.
Чи фізичне або сексуальне згвалтування то проступок що заслуговує на покарання, а згвалтування честі та гідності не заслуговує.
Доречі, "бо в жодних варіаціях бити жінку це паскудство" на теперішній час, в результаті "гендерної війни" це вже мабуть сексизм.
олень впрягся за свою лябимую.....а теперь будет нести 20 тыс уе следователю и ходить условно...и все из-за тупой мохнатки которая не может умерить свои понты