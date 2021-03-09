Військовослужбовець побив жінку-водія тролейбуса в Миколаєві за здачу пом'ятими купюрами. ФОТО

Жінка в лікарні зі струсом мозку, нападника затримали.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Новости-N".

Вранці на кінцевій зупинці в мікрорайоні Північний у тролейбус забіг чоловік і накинувся на жінку-водія з кулаками. Більшість ударів припали в голову, постраждалу госпіталізували зі струсом мозку.

У КП "Миколаївелектротранс" розповіли, що незадовго до нападу у водія стався конфлікт з однією з пасажирок - їй не сподобався стан купюр, якими водій дала здачу з 50 гривень.

Свідки встигли сфотографувати чоловіка, який побив водія і номер автомобіля ВАЗ, на якому він зник з місця події. Його розшукала поліція.

"Інспектори під час відпрацювання прилеглих територій виявили чоловіка і автомобіль за орієнтуванням. Громадянин підтвердив патрульним, що конфліктна ситуація з водієм тролейбуса була, однак тілесних ушкоджень він їй не завдавав", - повідомили в пресслужбі патрульної поліції Миколаївщини.

Патрульні передали чоловіка слідчим для з'ясування всіх обставин справи.

Судячи з форми, в яку він був одягнений у момент затримання, чоловік - військовослужбовець.

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