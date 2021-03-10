РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11215 посетителей онлайн
Новости Фото
5 233 11

Произошел взрыв в многоэтажке Бердянска: погибли два человека. ФОТОрепортаж

В Бердянске Запорожской области 10 марта произошел взрыв в девятиэтажном доме. В результате погибли два человека.

Об этом сообщает местное издание "Бердянск24" со ссылкой на данные полиции, передает Цензор.НЕТ.

Произошел взрыв в многоэтажке Бердянска: погибли два человека 01

Отмечается, что взрыв произошел на 7-м этаже девятиэтажного дома по улице Волонтеров,156.

"На месте происшествия правоохранители установили, что в квартире произошел взрыв неизвестного устройства. В результате взрыва на месте погибли жители квартиры - двое мужчин 50 и 60 лет, женщина 1971 года рождения с телесными повреждениями в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу", - указано в сообщении.

Произошел взрыв в многоэтажке Бердянска: погибли два человека 02
Произошел взрыв в многоэтажке Бердянска: погибли два человека 03
Произошел взрыв в многоэтажке Бердянска: погибли два человека 04

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В результате взрыва в квартире в Кропивницком пострадали два человека, - ГСЧС. ФОТО

Автор: 

Бердянск (443) взрыв (6739)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Гранату.
показать весь комментарий
10.03.2021 12:24
+2
Стався вибух у багатоповерхівці Бердянська: загинули двоє людей - Цензор.НЕТ 1878
показать весь комментарий
10.03.2021 14:59
+1
Жінку не поділили мабуть?
показать весь комментарий
10.03.2021 12:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жінку не поділили мабуть?
показать весь комментарий
10.03.2021 12:17 Ответить
Гранату.
показать весь комментарий
10.03.2021 12:24 Ответить
да похоже если бы газ- думаю- снесло бы пару квартир сверху..... если граната то следы пороха взрывчатого вещества и осколков фрагментов ответят- тип гранаты марку модель... а может боеприпас ...крупнокалиберный разрывной фугасный трассирующий патрон или даже снаряд...
показать весь комментарий
10.03.2021 13:04 Ответить
В таком возрасте?
показать весь комментарий
10.03.2021 12:51 Ответить
Любви все возрасты покорны)
показать весь комментарий
10.03.2021 13:12 Ответить
треба терміново дозволити пістолі, щось мудрий нарід дуже повільно себе вбиває
цікаво, хто небудь чув про те щоб, наприклад, молдаванє (на яких тут дуже ******** ссилатися збройне лоббі) себе підривали гранатою?
показать весь комментарий
10.03.2021 12:32 Ответить
На жаль, короткоствол не панацея...
https://www.youtube.com/watch?v=3S0Eifk1_qo
показать весь комментарий
10.03.2021 12:53 Ответить
Та кого вже цікавить той закон. Хто що може, той те й купляє.
показать весь комментарий
10.03.2021 13:23 Ответить
Стався вибух у багатоповерхівці Бердянська: загинули двоє людей - Цензор.НЕТ 1878
показать весь комментарий
10.03.2021 14:59 Ответить
Маленький мальчик нашел пулемет. Больше в деревне никто не живет.
показать весь комментарий
10.03.2021 12:33 Ответить
оружие просто так не хранят дома...
показать весь комментарий
10.03.2021 12:59 Ответить
 
 