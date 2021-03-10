Произошел взрыв в многоэтажке Бердянска: погибли два человека. ФОТОрепортаж

В Бердянске Запорожской области 10 марта произошел взрыв в девятиэтажном доме. В результате погибли два человека.

Об этом сообщает местное издание "Бердянск24" со ссылкой на данные полиции, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что взрыв произошел на 7-м этаже девятиэтажного дома по улице Волонтеров,156.

"На месте происшествия правоохранители установили, что в квартире произошел взрыв неизвестного устройства. В результате взрыва на месте погибли жители квартиры - двое мужчин 50 и 60 лет, женщина 1971 года рождения с телесными повреждениями в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу", - указано в сообщении.







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