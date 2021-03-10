Стався вибух у багатоповерхівці Бердянська: загинули двоє людей. ФОТОрепортаж
У Бердянську Запорізької області 10 березня стався вибух у дев'ятиповерховому будинку. У результаті загинули двоє людей.
Про це повідомляє місцеве видання "Бердянськ24" із посиланням на дані поліції, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що вибух стався на 7-му поверсі дев'ятиповерхового будинку по вулиці Волонтерів, 156.
"На місці події правоохоронці встановили, що в квартирі стався вибух невідомого пристрою. У результаті вибуху на місці загинули жителі квартири - двоє чоловіків 50 і 60 років, жінка 1971 року народження з тілесними ушкодженнями у важкому стані госпіталізована в лікарню", - зазначено в повідомленні.
Топ коментарі
+3 Ласкавий звір
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+2 Oleg Abrikosovich
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цікаво, хто небудь чув про те щоб, наприклад, молдаванє (на яких тут дуже ******** ссилатися збройне лоббі) себе підривали гранатою?
https://www.youtube.com/watch?v=3S0Eifk1_qo