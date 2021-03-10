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Стався вибух у багатоповерхівці Бердянська: загинули двоє людей. ФОТОрепортаж

У Бердянську Запорізької області 10 березня стався вибух у дев'ятиповерховому будинку. У результаті загинули двоє людей.

Про це повідомляє місцеве видання "Бердянськ24" із посиланням на дані поліції, передає Цензор.НЕТ.

Стався вибух у багатоповерхівці Бердянська: загинули двоє людей 01

Зазначається, що вибух стався на 7-му поверсі дев'ятиповерхового будинку по вулиці Волонтерів, 156.

"На місці події правоохоронці встановили, що в квартирі стався вибух невідомого пристрою. У результаті вибуху на місці загинули жителі квартири - двоє чоловіків 50 і 60 років, жінка 1971 року народження з тілесними ушкодженнями у важкому стані госпіталізована в лікарню", - зазначено в повідомленні.

Стався вибух у багатоповерхівці Бердянська: загинули двоє людей 02
Стався вибух у багатоповерхівці Бердянська: загинули двоє людей 03
Стався вибух у багатоповерхівці Бердянська: загинули двоє людей 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок вибуху у квартирі в Кропивницькому постраждали двоє людей, - ДСНС. ФОТО

Автор: 

Бердянськ (469) вибух (4451)


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Топ коментарі
+3
Гранату.
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10.03.2021 12:24
+2
Стався вибух у багатоповерхівці Бердянська: загинули двоє людей - Цензор.НЕТ 1878
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10.03.2021 14:59
+1
Жінку не поділили мабуть?
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10.03.2021 12:17
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Жінку не поділили мабуть?
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10.03.2021 12:17 Відповісти
Гранату.
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10.03.2021 12:24 Відповісти
да похоже если бы газ- думаю- снесло бы пару квартир сверху..... если граната то следы пороха взрывчатого вещества и осколков фрагментов ответят- тип гранаты марку модель... а может боеприпас ...крупнокалиберный разрывной фугасный трассирующий патрон или даже снаряд...
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10.03.2021 13:04 Відповісти
В таком возрасте?
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10.03.2021 12:51 Відповісти
Любви все возрасты покорны)
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10.03.2021 13:12 Відповісти
треба терміново дозволити пістолі, щось мудрий нарід дуже повільно себе вбиває
цікаво, хто небудь чув про те щоб, наприклад, молдаванє (на яких тут дуже ******** ссилатися збройне лоббі) себе підривали гранатою?
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10.03.2021 12:32 Відповісти
На жаль, короткоствол не панацея...
https://www.youtube.com/watch?v=3S0Eifk1_qo
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10.03.2021 12:53 Відповісти
Та кого вже цікавить той закон. Хто що може, той те й купляє.
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10.03.2021 13:23 Відповісти
Стався вибух у багатоповерхівці Бердянська: загинули двоє людей - Цензор.НЕТ 1878
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10.03.2021 14:59 Відповісти
Маленький мальчик нашел пулемет. Больше в деревне никто не живет.
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10.03.2021 12:33 Відповісти
оружие просто так не хранят дома...
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10.03.2021 12:59 Відповісти
 
 