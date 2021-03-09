Внаслідок вибуху у квартирі в Кропивницькому постраждали двоє людей, - ДСНС. ФОТО
У Кропивницькому в результаті вибуху в дев'ятиповерховому будинку постраждали дві людини.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
9 березня о 19:52 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про вибух невідомого походження, який стався в однокімнатній квартирі на 2-му поверсі 9-поверхівки в м. Кропивницький.
О 20:21 займання локалізовано на площі 30 м кв, о 20:40 пожежу було ліквідовано.
За попередніми даними, внаслідок вибуху постраждали дві людини, вони були госпіталізовані в лікарню, і 7 громадян були евакуйовані.
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