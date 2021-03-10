Бельгийское издание Euractiv опубликовало статью о евроинтеграции Украины, проиллюстрировав ее картой без Крыма
Брюссельское издание Euractiv опубликовало карту Украины без оккупированного Крыма.
На это обратило внимание издание Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.
Указывается, что карта служит иллюстрацией к статье интеграции Украины, Молдовы и Грузии с Европейским союзом. В частности, европейские журналисты пишут, что ЕС стал более оптимистично относиться к этой тенденции.
Ссылкой на публикацию с некорректной картой Украины поделился на своей странице в Twitter издатель и старший редактор Euractiv Георгий Готев.
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если они и о украина-нато опубликуют статью с такой же картой, то - дело о приеме решено...
вот такая опера,товарищ майор..
Якби таким сірим кольором позначали окуповані території, то й Грузію б позначили. Але територія Грузії цілісна.
Мені здається, ця карта повинна дати уявлення партнерам в ЄС при якихось обговореннях, які саме території де-факто повинні бути евроінтегровані у першу чергу. Тобто, можливо, проробляються якісь плани про повернення ОРДЛО в Україну і її евроінтеграцію з одночасною заморозкою питання з Кримом. На що можуть погодитись як Україна так і Парашка кожна з своїх міркувань. Ми ясно чому - евроінтеграція і НАТО для нас гарантія існування і спокою хоч якогось від прибацаних сусідів, а парашка - бо можна зняти більшу частину санкцій і якоюсь мірою зробити легальнішою анексію Криму, бо напевно їм пообіцяють перестати піднімати питання Криму, як щодо СРСР не піднімали питання країн Балтії. Тобто, анексію не визнають, але питання заморозять на десятиріччя і знімуть з порядку денного у міжнародних справах. Може як раз про це десь там зараз і торгуються. Тому і карта така. Це просто моє припущення, знати напевно - я нічого не знаю.