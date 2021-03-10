Бельгийское издание Euractiv опубликовало статью о евроинтеграции Украины, проиллюстрировав ее картой без Крыма

Брюссельское издание Euractiv опубликовало карту Украины без оккупированного Крыма.

На это обратило внимание издание Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

Указывается, что карта служит иллюстрацией к статье интеграции Украины, Молдовы и Грузии с Европейским союзом. В частности, европейские журналисты пишут, что ЕС стал более оптимистично относиться к этой тенденции.

Ссылкой на публикацию с некорректной картой Украины поделился на своей странице в Twitter издатель и старший редактор Euractiv Георгий Готев.

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