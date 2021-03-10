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Бельгийское издание Euractiv опубликовало статью о евроинтеграции Украины, проиллюстрировав ее картой без Крыма

Брюссельское издание Euractiv опубликовало карту Украины без оккупированного Крыма.

На это обратило внимание издание Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

Указывается, что карта служит иллюстрацией к статье интеграции Украины, Молдовы и Грузии с Европейским союзом. В частности, европейские журналисты пишут, что ЕС стал более оптимистично относиться к этой тенденции.

Ссылкой на публикацию с некорректной картой Украины поделился на своей странице в Twitter издатель и старший редактор Euractiv Георгий Готев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финская телекомпания Yle опубликовала карту с "российским" Крымом, но исправила после реакции Украины

Бельгийское издание Euractiv опубликовало статью о евроинтеграции Украины, проиллюстрировав ее картой без Крыма 01

Автор: 

Брюссель (618) Крым (26380) СМИ (3835) карта (182)


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Топ комментарии
+8
Бельгийское издание Euractiv опубликовало статью о евроинтеграции Украины, проиллюстрировав ее картой без Крыма - Цензор.НЕТ 4947
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10.03.2021 16:43
+6
И Украины
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10.03.2021 17:07
+5
Бельгийское издание честно заработало немножко кремлёвских денег. Такое творится не первый раз.... И не последний....За путенские деньги любая европейская газетёнка нарисует Украину без Одессы, без Харькова или без Закарпатья.... Кремлёвская крыса любит гадить любыми способами...
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10.03.2021 17:27
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Бельгийское издание Euractiv опубликовало статью о евроинтеграции Украины, проиллюстрировав ее картой без Крыма - Цензор.НЕТ 4947
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10.03.2021 16:43 Ответить
Бельгийское издание Euractiv опубликовало статью о евроинтеграции Украины, проиллюстрировав ее картой без Крыма - Цензор.НЕТ 2645
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10.03.2021 16:44 Ответить
а почему красным закрашены исконные земли Китая ?
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10.03.2021 16:52 Ответить
И Германии
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10.03.2021 16:56 Ответить
насчет Рейха не уверен - там немецкий дух ловко подменен левацкими мудозвонствами и озабоченностями,а самураи своё возьмут и через 300 лет,ибо - Народ..
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10.03.2021 17:00 Ответить
И Украины
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10.03.2021 17:07 Ответить
И Финляндии
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10.03.2021 17:19 Ответить
І Японії
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10.03.2021 19:48 Ответить
и всех коренных народов севера Евразии от лопарей до камчадалов
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11.03.2021 00:31 Ответить
В тексті, після слова "страна", пропущене головне слово: "...гівна...".
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10.03.2021 17:13 Ответить
Історія Росіі ,від невеличкого князівства до велетенської імперіі ,це море крові поневолених народів !!! Росія жила і живе за рахунок грабунку земель поневолених народів , в самій Московіі ,є лише торфяні болота та криві берези !!))))
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10.03.2021 16:48 Ответить
видно одного Боинга недостаточно оказалось...пора уже посольства дыныры , лыныры в Брюсселе открывать...
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10.03.2021 16:45 Ответить
может намёк, что евроинтеграция возможна до возвращения крыма?...
если они и о украина-нато опубликуют статью с такой же картой, то - дело о приеме решено...
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10.03.2021 17:03 Ответить
Напоминать миру о проблеме Крыма конечно необходимо. Причем не просто напоминать, а вбивать в головы, что Крым - это Украинская территория, аннексированная РФ. Хотя в голове укладывается с трудом. Ведь если у меня 7 лет назад угнали машину (и я не купил новую), то на вопрос: Есть ли у меня машина? я же не отвечаю: Есть, но ее угнали.
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10.03.2021 16:51 Ответить
ничего,японцы уже сто лет почти про Курилы помнят,и заберут - даже не сомневайтесь ..
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10.03.2021 16:53 Ответить
Во-первых, "сто лет" - как-то не вдохновляет. Во-вторых, на счет "заберут" ... ты Нострадамус? С чего такой вывод?
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11.03.2021 09:58 Ответить
с того,что я помню знаменитый драп из В.Европы и Прибалтики войск СССР,рядом с которым современная нарасия и рядом не стояла..
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11.03.2021 12:35 Ответить
Примеры так себе. Честно говоря, совсем из другой оперы. Тебя с Крымом что-то связывает?
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11.03.2021 13:16 Ответить
за этим "так себе" последовал развал монстра с 25% от мирового ВВП.. (не 0,8 сегодняшнего расийского)
вот такая опера,товарищ майор..
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11.03.2021 13:20 Ответить
Тебя с Крымом что-то связывает?
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11.03.2021 15:43 Ответить
На цій дивній карті Крим і до параші не віднесений.
Якби таким сірим кольором позначали окуповані території, то й Грузію б позначили. Але територія Грузії цілісна.
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10.03.2021 17:14 Ответить
В Бельгії працюють кацапські провокатори, пора бельгійським спецслужбам провести зачистку зомбованої русні.
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10.03.2021 17:27 Ответить
Бельгийское издание честно заработало немножко кремлёвских денег. Такое творится не первый раз.... И не последний....За путенские деньги любая европейская газетёнка нарисует Украину без Одессы, без Харькова или без Закарпатья.... Кремлёвская крыса любит гадить любыми способами...
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10.03.2021 17:27 Ответить
це просто говорить про те, що крим пролітає з євроінтеграцією - не більше
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10.03.2021 20:24 Ответить
Ну, якщо строго кажучи, то і до паРашки на цій карті Крим не домалювали. Так що підозрювати авторів карти в однозначно злих антиукраїнських намірах мабуть не варто. Можна було би подумати, що вони просто іншим кольором виділили окуповані території, але і тут ні, бо ОРДЛО позначене як Україна.
Мені здається, ця карта повинна дати уявлення партнерам в ЄС при якихось обговореннях, які саме території де-факто повинні бути евроінтегровані у першу чергу. Тобто, можливо, проробляються якісь плани про повернення ОРДЛО в Україну і її евроінтеграцію з одночасною заморозкою питання з Кримом. На що можуть погодитись як Україна так і Парашка кожна з своїх міркувань. Ми ясно чому - евроінтеграція і НАТО для нас гарантія існування і спокою хоч якогось від прибацаних сусідів, а парашка - бо можна зняти більшу частину санкцій і якоюсь мірою зробити легальнішою анексію Криму, бо напевно їм пообіцяють перестати піднімати питання Криму, як щодо СРСР не піднімали питання країн Балтії. Тобто, анексію не визнають, але питання заморозять на десятиріччя і знімуть з порядку денного у міжнародних справах. Може як раз про це десь там зараз і торгуються. Тому і карта така. Це просто моє припущення, знати напевно - я нічого не знаю.
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10.03.2021 21:05 Ответить
 
 