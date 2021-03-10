Бельгійське видання Euractiv опублікувало статтю про євроінтеграцію України, проілюструвавши її картою без Криму

Брюссельське видання Euractiv опублікувало карту України без окупованого Криму.

На це звернуло увагу видання Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

Вказується, що карта слугує ілюстрацією до статті інтеграції України, Молдови і Грузії з Європейським Союзом. Зокрема, європейські журналісти пишуть, що ЄС почав більш оптимістично ставитися до цієї тенденції.

Посиланням на публікацію з некоректною картою України поділився на своїй сторінці у Twitter видавець і старший редактор Euractiv Георгій Готєв.

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