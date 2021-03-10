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Бельгійське видання Euractiv опублікувало статтю про євроінтеграцію України, проілюструвавши її картою без Криму
Брюссельське видання Euractiv опублікувало карту України без окупованого Криму.
На це звернуло увагу видання Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.
Вказується, що карта слугує ілюстрацією до статті інтеграції України, Молдови і Грузії з Європейським Союзом. Зокрема, європейські журналісти пишуть, що ЄС почав більш оптимістично ставитися до цієї тенденції.
Посиланням на публікацію з некоректною картою України поділився на своїй сторінці у Twitter видавець і старший редактор Euractiv Георгій Готєв.
Топ коментарі
+8 olele
показати весь коментар10.03.2021 16:43
+6 Svitlana English
показати весь коментар10.03.2021 17:07
+5 Александр Александр #482640
показати весь коментар10.03.2021 17:27
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если они и о украина-нато опубликуют статью с такой же картой, то - дело о приеме решено...
вот такая опера,товарищ майор..
Якби таким сірим кольором позначали окуповані території, то й Грузію б позначили. Але територія Грузії цілісна.
Мені здається, ця карта повинна дати уявлення партнерам в ЄС при якихось обговореннях, які саме території де-факто повинні бути евроінтегровані у першу чергу. Тобто, можливо, проробляються якісь плани про повернення ОРДЛО в Україну і її евроінтеграцію з одночасною заморозкою питання з Кримом. На що можуть погодитись як Україна так і Парашка кожна з своїх міркувань. Ми ясно чому - евроінтеграція і НАТО для нас гарантія існування і спокою хоч якогось від прибацаних сусідів, а парашка - бо можна зняти більшу частину санкцій і якоюсь мірою зробити легальнішою анексію Криму, бо напевно їм пообіцяють перестати піднімати питання Криму, як щодо СРСР не піднімали питання країн Балтії. Тобто, анексію не визнають, але питання заморозять на десятиріччя і знімуть з порядку денного у міжнародних справах. Може як раз про це десь там зараз і торгуються. Тому і карта така. Це просто моє припущення, знати напевно - я нічого не знаю.