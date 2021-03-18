10 приемных отделений в больницах Винницкой области отремонтируют. ФОТОрепортаж

На Виннитчине реконструируют приемные отделения в больницах региона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в больнице скорой помощи в Виннице реконструировали приемное отделение. Также, была сделана трехэтажная достройка главного корпуса, где расположилось приемно-диагностическое отделение с ургентным операционным блоком на 4 операционные и отделением интенсивной терапии.

Facebook-страница "Большой стройки" также показала обновленное приемное отделение районной больницы в Калиновке. Готовность первой очереди реконструкции этой и Ямпольской больниц составляет 100%.

Строительная готовность первой очереди реконструкции других восьми отделений составляет от 72 до 98 процентов, из них готовность 90% и более имеют 4 отделения. "Большая стройка" показала кадры работ в районной больнице в Козятине.

Отмечается, что работы по реконструкции разделены на две очереди. Объем средств, необходимый для завершения работ первой очереди, составляет 56 млн грн, второй - 39,4 млн грн.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" озвучил цели по обновлению инфраструктуры Украины на 2021. По его словам, планируется реконструировать, отремонтировать и построить 177 приемных отделений больниц.

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