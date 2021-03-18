10 приймальних відділень у лікарнях Вінницької області відремонтують. ФОТОрепортаж

На Вінниччині реконструюють приймальні відділення в лікарнях регіону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у лікарні швидкої допомоги у Вінниці реконструювали приймальне відділення. Також була зроблена триповерхова добудова головного корпусу, де розташувалося приймально-діагностичне відділення з ургентним операційним блоком на 4 операційні та відділення інтенсивної терапії.

Facebook-сторінка "Великого будівництва" також показала оновлене приймальне відділення районної лікарні в Калинівці. Готовність першої черги реконструкції цієї та Ямпільської лікарень становить 100%.

Будівельна готовність першої черги реконструкції інших восьми відділень становить від 72 до 98 відсотків, з них готовність 90% і більше мають 4 відділення. "Велике будівництво" показало кадри робіт у районній лікарні в Козятині.

Зазначається, що роботи з реконструкції розділені на дві черги. Обсяг коштів, необхідний для завершення робіт першої черги, становить 56 млн грн, другий - 39,4 млн грн.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" озвучив цілі щодо оновлення інфраструктури України на 2021 рік. За його словами, планується реконструювати, відремонтувати і побудувати 177 приймальних відділень лікарень.

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