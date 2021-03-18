На Луганщине пограничники выявили автомобиль с товарами "сделано в ЛНР". ФОТО

В Лугаской области пограничники выявили автомобиль, перевозивший товары с надписью "сделано в ЛНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Вчера в пункт пропуска "Меловое" на Луганщине, из России прибыл 50-летний гражданин Украины автомобилем "Volvo". Во время пограничного контроля пограничники обратили внимание на взволнованность и нервное поведение мужчины, и как выяснилось впоследствии - не зря.

Транспортное средство направили на углубленный осмотр. Пограничники совместно с сотрудниками таможни в прицепе автомобиля обнаружили мешки с надписью "сделано в ЛНР", в которых находились комплектующие для кранов.

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По данному факту сотрудники Госпогранслужбы проинформировали компетентные правоохранительные органы. Водителя вместе с "Volvo" и грузом передали сотрудникам Национальной полиции. По сообщению пограничников сотрудниками компетентных правоохранительных органов по данному факту начато уголовное производство.