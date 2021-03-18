РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12455 посетителей онлайн
Новости Фото Силовики
9 994 38

На Луганщине пограничники выявили автомобиль с товарами "сделано в ЛНР". ФОТО

В Лугаской области пограничники выявили автомобиль, перевозивший товары с надписью "сделано в ЛНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На Луганщине пограничники выявили автомобиль с товарами сделано в ЛНР 01

Вчера в пункт пропуска "Меловое" на Луганщине, из России прибыл 50-летний гражданин Украины автомобилем "Volvo". Во время пограничного контроля пограничники обратили внимание на взволнованность и нервное поведение мужчины, и как выяснилось впоследствии - не зря.

Транспортное средство направили на углубленный осмотр. Пограничники совместно с сотрудниками таможни в прицепе автомобиля обнаружили мешки с надписью "сделано в ЛНР", в которых находились комплектующие для кранов.

На Луганщине пограничники выявили автомобиль с товарами сделано в ЛНР 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские пограничники задержали контрабандиста, который нес из РФ два ящика со спортивными голубями. Говорит, что птиц нашел. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По данному факту сотрудники Госпогранслужбы проинформировали компетентные правоохранительные органы. Водителя вместе с "Volvo" и грузом передали сотрудникам Национальной полиции. По сообщению пограничников сотрудниками компетентных правоохранительных органов по данному факту начато уголовное производство.

Автор: 

Госпогранслужба (6431) контрабанда (2409) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Луганская область (6496)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
"Сделано в Лугандоне" - это звучит гордо. Наркота, бухло, сигареты, уголёк с копанок, металлолом с распиленных заводов. Пример эпичной деградации в 21 веке и к сожалению на нашей территории
показать весь комментарий
18.03.2021 16:42
+10
Не нужно звать путан спасать их, чтобы потом не думать за что им жить
показать весь комментарий
18.03.2021 16:53
+9
Интересно и что же может быть сделано в ЛНР??? А от этих мешков и синей печати прям так и исходит интрига!
показать весь комментарий
18.03.2021 16:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Сделано в Лугандоне" - это звучит гордо. Наркота, бухло, сигареты, уголёк с копанок, металлолом с распиленных заводов. Пример эпичной деградации в 21 веке и к сожалению на нашей территории
показать весь комментарий
18.03.2021 16:42 Ответить
Ну а людям то жить нужно за что то ?
показать весь комментарий
18.03.2021 16:46 Ответить
Не нужно звать путан спасать их, чтобы потом не думать за что им жить
показать весь комментарий
18.03.2021 16:53 Ответить
Мед не отруєний був, а із бомбою. Проте так, суті це не міняє.
показать весь комментарий
18.03.2021 17:20 Ответить
Интересно и что же может быть сделано в ЛНР??? А от этих мешков и синей печати прям так и исходит интрига!
показать весь комментарий
18.03.2021 16:42 Ответить
Судя по упаковке какой-то очень высокотехнологический продукт.
показать весь комментарий
18.03.2021 16:46 Ответить
Как минимум нанопроцессоры, не иначе
показать весь комментарий
18.03.2021 16:49 Ответить
Пограничники совместно с сотрудниками таможни в прицепе автомобиля обнаружили мешки с надписью "сделано в ЛНР", в которых находились комплектующие для кранов.
показать весь комментарий
18.03.2021 16:54 Ответить
Ну а что давно были на прилавках креветки ананасы и мидии из белорусии ?
показать весь комментарий
18.03.2021 16:47 Ответить
кацапа, ти нічого не переплутало, ти на український сайт зайшло, це у вас на підарасії таке було
показать весь комментарий
18.03.2021 17:53 Ответить
там портал в совок: товар у мішках, ід руки написано печатка отк.
показать весь комментарий
18.03.2021 17:01 Ответить
лапти и балалайки
показать весь комментарий
18.03.2021 17:14 Ответить
Краще подивіться, що в Україні виробляють!

httpshttps://youtube.com/watch?v=vSWkJKTeYY4&t ://youtube.com/watch?v=vSWkJKTeYY4&t
показать весь комментарий
18.03.2021 19:30 Ответить
Ну, всё, теперь мужику зубилом выбьют на лбу: "Сделано в ЛНР".
показать весь комментарий
18.03.2021 16:43 Ответить
водитель что поехал от радости или может за кусок хлеба семье своей ?
себе выбей на лбу дятел ...
показать весь комментарий
18.03.2021 16:49 Ответить
Пускай легально свою семью кормит, а не участвует в схемах с террористами.
показать весь комментарий
18.03.2021 16:55 Ответить
Вот давайте теперь его пожалеем, бедняжку. Хлеб семье можно заработать не там и не таким образом.
PS Хе-хе, а теперь ему 100% грозит конфискация машины, как орудия преступления. Доездился.
показать весь комментарий
18.03.2021 17:11 Ответить
Кто ему мешал торговать продукцией заводов, которые находятся на подконтрольной территории?
Фраза "кормить семью надо" - не оправдание. Я людей знаю, которые прекратили торговать с РФ. Вот, принципиально, себе в убыток, но порвали, и всё. А потом их Бог вознаградил - нашли альтернативу и в товарах, и сбыте.
показать весь комментарий
18.03.2021 17:40 Ответить
козломорде, а що сталось, що у вас на підараші вже нема що жрати, нема де заробити, що якийсь ублюдок кацапський везе контрабас з лугандона в Україну, щоб кусок хліба заробити.
показать весь комментарий
18.03.2021 17:55 Ответить
не скули !
я во первых с подконтрольной части Украины
а во вторых их там развели точно та как и 73% на подконтрольной наркошей на велике ...
я их не защищаю но и там есть много кто выхода то сильно не имел тогда а сейчас и подавно ..
показать весь комментарий
18.03.2021 21:25 Ответить
скавчиш ти тварино, та насрати на них, то виключно їх проблеми, вони вороги і крапка.
показать весь комментарий
19.03.2021 07:45 Ответить
Щас вон акцизы опять на сигареты подымут и поплывет контрабас в страну рекой ...
Вы заметили что на раскладках семян большим спросом начали пользоватся семена табака курительного и махорки ?
Я уже не раз видел на базарах продают с мешка табак и махорку ...
Добьют таки страну за оставшиеся 3 года !!!
показать весь комментарий
18.03.2021 16:45 Ответить
Чем добьют? Акцизами на наркоту?
Да пусть ее хоть полностью запретят - я даже поапплодирую.
показать весь комментарий
18.03.2021 16:48 Ответить
Табак и алкоголь не наркотик - где это написано в законе ?
Наркоманы не курево и алкоголь тянут а нафтезин или другие лекарства и таблетки - ДАВАЙ ВСЕ АПТЕКИ В ХЕ*АМ ПОЗАКРЫВАЕМ что бы наркотой не торговали и будем аплодировать !!!!
показать весь комментарий
18.03.2021 16:53 Ответить
Никотин - точно такой же наркотик, как и каннабис. По сути.
Необходимость в потреблении никотина человеком четко нулевая.

"Наркоманы не курево и алкоголь тянут "
Почему не? И курево разное, и нюхают, и колются, и таблетки глотают - наркота в разных видах бывает - главное, что вся наркота вызывает привыкание и слегка (или не слегка) изменяет сознание.
показать весь комментарий
18.03.2021 16:56 Ответить
Такой же наркотик в плане того, что вызывает привыкание, кто курит, уже фиг бросит. Может хоть нормальным европейским акцизом заставят людей прекратить портить свое здоровье за свои же деньги. Заодно и я буду меньше дышать этой гадостью вокруг себя
показать весь комментарий
18.03.2021 17:01 Ответить
Немає нічого складного, щоб кинути палити. Я часом буває, якщо дуже напружують по роботі починаю палити. Через місяць кидаю і не палю півроку, а то і рік. Бувало і по три роки не палив. чисто на роботі розслабон. Дома не палив і на вихідних теж.
показать весь комментарий
19.03.2021 09:13 Ответить
Я бы пару партий контрабаса с сигаретами тайком облил бы цианидами. А потом синюшные трупы показывал бы по телевизору каждые пять минут. Типа "курите на здоровье!"
показать весь комментарий
18.03.2021 17:13 Ответить
ні, таке треба туди на луганду відпраляти, шмурдяк різний, щоб пили спивались і здихали швидше, за пару років передохнуть, не буде по кому навіть стріляти
показать весь комментарий
18.03.2021 17:57 Ответить
ну мы курим Белорусский контрабас, пьем Казахский...
и ничего, находтся люди которым на акцызы все равно, они и составляют основных покупателей.
показать весь комментарий
18.03.2021 18:02 Ответить
границ то нет, вернее они есть условно, только там нет пограничников
показать весь комментарий
18.03.2021 18:04 Ответить
Словили одну машину,а остальное типа не заметили.Особенно вагонов с углем.Там вся зеленая гниль в доле,не даром же такие тарифы у нас.
показать весь комментарий
18.03.2021 17:22 Ответить
уголь ??? завернутый в обертки рошен ???
показать весь комментарий
18.03.2021 17:41 Ответить
"зделано в лнр" такая надпись должна болтаться на каждой бирке ноги сепара, в моргах больниц Луганской области Украины
показать весь комментарий
18.03.2021 18:40 Ответить
навоз наверно после крысчан и праздника из под ватников..и пушилина после поездки в крым
показать весь комментарий
18.03.2021 18:44 Ответить
 
 