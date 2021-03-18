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На Киевщине руководитель предприятия Государственной уголовно-исполнительной службы задержан при попытке дать прокурору 70 тыс. грн взятки. ФОТО

На Киевщине при попытке дать взятку прoкурoру задержан руководитель одного из государственных предприятий Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской областной прокуратуры.

На Киевщине руководитель предприятия Государственной уголовно-исполнительной службы задержан при попытке дать прокурору 70 тыс. грн взятки 01

Правоохранители задержали руководителя госпредприятия, при передаче первой части взятки прокурору Бучанского окружной прокуратуры. Установлено, что чиновник предлагал сотруднику прокуратуры ежемесячное вознаграждение за то, чтобы последний "не замечал", во время проверок, предпринимателей, которые незаконно осуществляли хозяйственную деятельность на территории предприятия Государственной уголовно-исполнительной службы, а такжe не инициировал привлечение фигуранта к ответсвенности.

Всего прокурор должен был получить 70 тыс. гривен. О предложении предоставления взятки прокурор уведомил руководство.

На Киевщине руководитель предприятия Государственной уголовно-исполнительной службы задержан при попытке дать прокурору 70 тыс. грн взятки 02

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Злоумышленник задержан, решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч.3 369 УК Украины. Проверяется причастность задержанного к получению взяток от субъектов предпринимательской деятельности, расположенных на территории госпредприятия.

Автор: 

взятка (6159) Киевская область (4135) подкуп (600) прокуратура (5013)


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прокурор принял 70 штук за знущання...
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18.03.2021 19:45 Ответить
Начальник бучанской колонии давал взятку прокурору за помещения зоны, которые незаконно сдает частникам.
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18.03.2021 19:58 Ответить
Государственная уголовно-исполнительная служба - пред-при-ятие прямо как канадская полиция в украине- пред-при-ятие
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19.03.2021 01:51 Ответить
ублюдки вы люди в мусорско-прокурорских погонах , счастья вам ...и Вашим деткам
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19.03.2021 01:53 Ответить
 
 