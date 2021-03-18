На Київщині керівника підприємства Державної кримінально-виконавчої служби затримано під час спроби дати прокурору 70 тис. грн хабаря. ФОТО
На Київщині під час спроби дати хабаря прoкурoру затримано керівника одного з державних підприємств Державної кримінально-виконавчої служби України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.
Правоохоронці затримали керівника держпідприємства під час передачі першої частини хабаря прокурору Бучацької окружної прокуратури. Встановлено, що чиновник пропонував співробітникові прокуратури щомісячну винагороду за те, щоб останній "не помічав" під час перевірок підприємців, які незаконно здійснювали господарську діяльність на території підприємства Державної кримінально-виконавчої служби, а такoж не ініціював притягнення фігуранта до відповідальності.
Загалом прокурор повинен був отримати 70 тис. гривень. Про пропозицію хабаря прокурор повідомив керівництво.
Зловмисника затримано, вирішується питання про повідомлення йому підозри за ч.3 369 КК України. Перевіряється причетність затриманого до одержання хабарів від суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території держпідприємства.
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