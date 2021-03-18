УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13258 відвідувачів онлайн
Новини Фото Хабарники
2 016 4

На Київщині керівника підприємства Державної кримінально-виконавчої служби затримано під час спроби дати прокурору 70 тис. грн хабаря. ФОТО

На Київщині під час спроби дати хабаря прoкурoру затримано керівника одного з державних підприємств Державної кримінально-виконавчої служби України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

На Київщині керівника підприємства Державної кримінально-виконавчої служби затримано під час спроби дати прокурору 70 тис. грн хабаря 01

Правоохоронці затримали керівника держпідприємства під час передачі першої частини хабаря прокурору Бучацької окружної прокуратури. Встановлено, що чиновник пропонував співробітникові прокуратури щомісячну винагороду за те, щоб останній "не помічав" під час перевірок підприємців, які незаконно здійснювали господарську діяльність на території підприємства Державної кримінально-виконавчої служби, а такoж не ініціював притягнення фігуранта до відповідальності.

Загалом прокурор повинен був отримати 70 тис. гривень. Про пропозицію хабаря прокурор повідомив керівництво.

На Київщині керівника підприємства Державної кримінально-виконавчої служби затримано під час спроби дати прокурору 70 тис. грн хабаря 02

Зловмисника затримано, вирішується питання про повідомлення йому підозри за ч.3 369 КК України. Перевіряється причетність затриманого до одержання хабарів від суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території держпідприємства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Донеччині заступника мера одного з міст затримано на хабарі 2 тис. дол., - прокуратура. ФОТО

Автор: 

хабар (4703) Київська область (4025) підкуп (279) прокуратура (3677)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
прокурор принял 70 штук за знущання...
показати весь коментар
18.03.2021 19:45 Відповісти
Начальник бучанской колонии давал взятку прокурору за помещения зоны, которые незаконно сдает частникам.
показати весь коментар
18.03.2021 19:58 Відповісти
Государственная уголовно-исполнительная служба - пред-при-ятие прямо как канадская полиция в украине- пред-при-ятие
показати весь коментар
19.03.2021 01:51 Відповісти
ублюдки вы люди в мусорско-прокурорских погонах , счастья вам ...и Вашим деткам
показати весь коментар
19.03.2021 01:53 Відповісти
 
 