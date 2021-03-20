Донецкие полицейские из состава ООС провели отработку Покровска. ФОТОрепортаж

В Донецкой области правоохранители провели в Покровске ряд оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и раскрытие тяжких преступлений, стабилизацию оперативной обстановки, обеспечение охраны общественного порядка и безопасности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МВД.



В сообщении отмечается: "Однодневная отработка произошла по приказу начальника полиции Донецкой области и на основании боевого распоряжения командующего Объединенных сил. К проведению мероприятий были привлечены сотрудники полиции Покровска и областного главка, патрульной полиции и подразделений особого назначения, а также военнослужащих Национальной гвардии".

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Подчеркивается, что "в результате полицейские задержали злоумышленника, который с декабря прошлого года находился в розыске за нанесение телесных повреждений средней тяжести.

Обнаружен мужчина, который, по предварительной информации, причастен к незаконным вооруженным формированиям. Сейчас проводится проверка".

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"Прекращено два наркопреступления, а также незаконная порубка леса. По этим фактам возбуждены уголовные производства.

Правоохранители разоблачили АЗС, где реализовывали топливо без документов, а также мобильную заправку в фургоне с перебитыми номерами", - резюмировали в МВД.





