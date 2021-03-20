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Донецкие полицейские из состава ООС провели отработку Покровска. ФОТОрепортаж

В Донецкой области правоохранители провели в Покровске ряд оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и раскрытие тяжких преступлений, стабилизацию оперативной обстановки, обеспечение охраны общественного порядка и безопасности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МВД.

В сообщении отмечается: "Однодневная отработка произошла по приказу начальника полиции Донецкой области и на основании боевого распоряжения командующего Объединенных сил. К проведению мероприятий были привлечены сотрудники полиции Покровска и областного главка, патрульной полиции и подразделений особого назначения, а также военнослужащих Национальной гвардии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейского в Покровске задержали за получение взятки в 20 тыс. грн. При обыске у него обнаружили валюту, наркотические вещества и записи по их сбыту. ФОТОрепортаж

Подчеркивается, что "в результате полицейские задержали злоумышленника, который с декабря прошлого года находился в розыске за нанесение телесных повреждений средней тяжести.

Обнаружен мужчина, который, по предварительной информации, причастен к незаконным вооруженным формированиям. Сейчас проводится проверка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция отправила в Покровск вертолет со спецназом после столкновений под окружкомом. ФОТО

"Прекращено два наркопреступления, а также незаконная порубка леса. По этим фактам возбуждены уголовные производства.

Правоохранители разоблачили АЗС, где реализовывали топливо без документов, а также мобильную заправку в фургоне с перебитыми номерами", - резюмировали в МВД. 

Донецкие полицейские из состава ООС провели отработку Покровска 01
Донецкие полицейские из состава ООС провели отработку Покровска 02
Донецкие полицейские из состава ООС провели отработку Покровска 03

Нацполиция (16487) Донбасс (26956) Покровск (601)


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Топ комментарии
+9
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Люте Каченя

@74Fraza

·https://twitter.com/74Fraza/status/1373029298119004163 18 год

Спілкувався з товаришем ПВОшником. Як він красиво сказав: "Це не мрія, щоб їх літаки тихо догорали на землі, це моя робота, а я її люблю!"
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20.03.2021 18:24
+8
Сколько сепаратистов убили?
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20.03.2021 18:23
+5
пожёще надо с ними ..
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20.03.2021 18:22
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Правила форума Совет форумчан
пожёще надо с ними ..
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20.03.2021 18:22 Ответить
модер почему оно еще тут ?
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20.03.2021 18:39 Ответить
Досвід є?
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20.03.2021 18:41 Ответить
где немецкие овчарки ?
где шмайсеры ?

НЕПОРЯДОК !!!
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20.03.2021 21:04 Ответить
Сколько сепаратистов убили?
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20.03.2021 18:23 Ответить
НЕМЫТЫЕ ! !
. .. ПОЧЕМУ рф -СКРЫВАЕТ ПРЕСТУПНИКОВ, - которые ВИНОВНЫ в ТРАГЕДИИ 2 мая в Одессе ??. .
. . Почему в ПИДЭРЭ ужэ который раз происходит съезд КРАЙНЕ ПРАВЫХ организацый Европы ( в Европе запрещены )) ..... .
. Почему в Москве - МИД рф-организовывает встречи с террористами ТАЛЛИБАН , и платит им деньги за убийсвто солдат международной коалицыи ????. . . ....... ..
.. И оооочень много еще -ПОЧЕМУ https://uploads.disquscdn.com/images/9bfb2834487ebbc9e5b64b84e3433cc6157b4f2307fdf740707e7f49edb4eb62.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6***************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f6be180e32ed37986254712857c839cc88e1960aea64f895ba0c65787b69a07f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/62286daf3fbfa790b47efa0dda5de83c93a7d033e8a7fc8b1fd636b0f3be15b6.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3334f25457f8e84f2c6d14c3a4e0dd57a162a66795b7b73f791725debe1bb9eb.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/add84420a989c1975f00731195782b5f0c6ff9a1d6f527f99c18907e4508dee2.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/44133d3cad0c1f384dc039d9330a85337d174d78d008062869973c87d6812ce5.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6deebbfff6d7de71802b4249516d8abf04c5bdc37d68f1a7cbcefb19ff65abd0.jpg ????????????????????????????????????????\. . . . . https://uploads.disquscdn.com/images/ff66ce1cdd4a1174833423f5c47e698674dbac096e42a63625828dec8b0138bc.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/0b263e3095bd2e9f5aadc6062450ae9425cdfcdaa5dc7b2e7a21f1ba693505a8.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/9865d4be3b607fadf445442ab81ec236fb429f45538d2753344d9e3908a8914e.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/60cc83a82629d748e93f0459760db7e615862bf35ac3366177229ec6d858993f.jpg . .?!....</ .
.....
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20.03.2021 18:41 Ответить
Та це добре,вати там теж немало.І вата любить коли є тверда рука,інакше вони ж не можуть
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20.03.2021 18:23 Ответить
https://twitter.com/74Fraza
https://twitter.com/74Fraza

Люте Каченя

@74Fraza

·https://twitter.com/74Fraza/status/1373029298119004163 18 год

Спілкувався з товаришем ПВОшником. Як він красиво сказав: "Це не мрія, щоб їх літаки тихо догорали на землі, це моя робота, а я її люблю!"
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20.03.2021 18:24 Ответить
А ты смотрел скока сотен ракет выстрелили сирийцы и их братья, а сбили лишь 1 самолет? они не любят работу? или не хотели премии? стоимость ракет уже наверно как целый авиаполк, плюс ПУ и радаров угрохали кучу, ну и пво-шников тоже немало.
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20.03.2021 18:41 Ответить
Это те зрк"панцырь" которым кривизна земли помешала? и с-300 которые израильские истребители не видела? Ты прав-знатно в Сирии мокшанского металлолома накрошили.Действительно можна целый авиаполк купить.
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20.03.2021 22:11 Ответить
дооо???? а у нас сплошь Пэтриоты и Роланды - я спокоооеннн, словно пуля в небесах...
я за то и написал шо сирийцы и их братья юзают плюс-минус - замыкание(то шо и у нас)
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21.03.2021 08:49 Ответить
как говорил Береза про наших полтавских ракетчиков
-так грохотали ракеты по сепарам ,что аж хотелось танцевать
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20.03.2021 18:43 Ответить
А вы заметили что для тех кто возможно причастен к вырубке леса сразу признали преступниками и возбуждены уголовные дела а тем кто пойман с наркотой и уличен в причастности в пособничестве врагу обявлено только подозрение.
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20.03.2021 19:00 Ответить
етйо красньйоармейськ ?
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20.03.2021 21:59 Ответить
 
 