Донецкие полицейские из состава ООС провели отработку Покровска. ФОТОрепортаж
В Донецкой области правоохранители провели в Покровске ряд оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и раскрытие тяжких преступлений, стабилизацию оперативной обстановки, обеспечение охраны общественного порядка и безопасности.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МВД.
В сообщении отмечается: "Однодневная отработка произошла по приказу начальника полиции Донецкой области и на основании боевого распоряжения командующего Объединенных сил. К проведению мероприятий были привлечены сотрудники полиции Покровска и областного главка, патрульной полиции и подразделений особого назначения, а также военнослужащих Национальной гвардии".
Подчеркивается, что "в результате полицейские задержали злоумышленника, который с декабря прошлого года находился в розыске за нанесение телесных повреждений средней тяжести.
Обнаружен мужчина, который, по предварительной информации, причастен к незаконным вооруженным формированиям. Сейчас проводится проверка".
"Прекращено два наркопреступления, а также незаконная порубка леса. По этим фактам возбуждены уголовные производства.
Правоохранители разоблачили АЗС, где реализовывали топливо без документов, а также мобильную заправку в фургоне с перебитыми номерами", - резюмировали в МВД.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
где шмайсеры ?
НЕПОРЯДОК !!!
. .. ПОЧЕМУ рф -СКРЫВАЕТ ПРЕСТУПНИКОВ, - которые ВИНОВНЫ в ТРАГЕДИИ 2 мая в Одессе ??. .
. . Почему в ПИДЭРЭ ужэ который раз происходит съезд КРАЙНЕ ПРАВЫХ организацый Европы ( в Европе запрещены )) ..... .
. Почему в Москве - МИД рф-организовывает встречи с террористами ТАЛЛИБАН , и платит им деньги за убийсвто солдат международной коалицыи ????. . . ....... ..
.. И оооочень много еще -ПОЧЕМУ https://uploads.disquscdn.com/images/9bfb2834487ebbc9e5b64b84e3433cc6157b4f2307fdf740707e7f49edb4eb62.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6***************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f6be180e32ed37986254712857c839cc88e1960aea64f895ba0c65787b69a07f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/62286daf3fbfa790b47efa0dda5de83c93a7d033e8a7fc8b1fd636b0f3be15b6.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3334f25457f8e84f2c6d14c3a4e0dd57a162a66795b7b73f791725debe1bb9eb.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/add84420a989c1975f00731195782b5f0c6ff9a1d6f527f99c18907e4508dee2.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/44133d3cad0c1f384dc039d9330a85337d174d78d008062869973c87d6812ce5.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6deebbfff6d7de71802b4249516d8abf04c5bdc37d68f1a7cbcefb19ff65abd0.jpg ????????????????????????????????????????\. . . . . https://uploads.disquscdn.com/images/ff66ce1cdd4a1174833423f5c47e698674dbac096e42a63625828dec8b0138bc.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/0b263e3095bd2e9f5aadc6062450ae9425cdfcdaa5dc7b2e7a21f1ba693505a8.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/9865d4be3b607fadf445442ab81ec236fb429f45538d2753344d9e3908a8914e.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/60cc83a82629d748e93f0459760db7e615862bf35ac3366177229ec6d858993f.jpg . .?!....</ .
.....
https://twitter.com/74Fraza
Люте Каченя
@74Fraza
·https://twitter.com/74Fraza/status/1373029298119004163 18 год
Спілкувався з товаришем ПВОшником. Як він красиво сказав: "Це не мрія, щоб їх літаки тихо догорали на землі, це моя робота, а я її люблю!"
я за то и написал шо сирийцы и их братья юзают плюс-минус - замыкание(то шо и у нас)
-так грохотали ракеты по сепарам ,что аж хотелось танцевать