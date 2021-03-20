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Донецькі поліцейські зі складу ООС провели відпрацювання Покровська. ФОТОрепортаж

У Донецькій області правоохоронці провели в Покровську низку оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на попередження та розкриття тяжких злочинів, стабілізацію оперативної обстановки, забезпечення охорони громадського порядку та безпеки.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МВС.

У повідомленні наголошується: "Одноденне відпрацювання відбулося за наказом начальника поліції Донецької області та на підставі бойового розпорядження командувача Об’єднаних сил. До проведення заходів було залучено співробітників поліції Покровська та обласного главку, патрульної поліції та підрозділів особливого призначення, а також військовослужбовців Національної гвардії".

У результаті поліцейські затримали зловмисника, який з грудня минулого року перебував у розшуку за завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Виявлено чоловіка, який, за попередньою інформацією, причетний до незаконних збройних формувань. Наразі триває перевірка. Припинено два наркозлочини, а також незаконну порубку лісу. За цими фактами відкрито кримінальні провадження.

"Правоохоронці викрили АЗС, де реалізовували пальне без документів, а також мобільну заправку в фургоні з перебитими номерами", - резюмували в МВС.

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Донецькі поліцейські зі складу ООС провели відпрацювання Покровська 01
Донецькі поліцейські зі складу ООС провели відпрацювання Покровська 02
Донецькі поліцейські зі складу ООС провели відпрацювання Покровська 03

Нацполіція (15193) Донбас (22356) Покровськ (633)


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Топ коментарі
+9
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Люте Каченя

@74Fraza

·https://twitter.com/74Fraza/status/1373029298119004163 18 год

Спілкувався з товаришем ПВОшником. Як він красиво сказав: "Це не мрія, щоб їх літаки тихо догорали на землі, це моя робота, а я її люблю!"
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20.03.2021 18:24
+8
Сколько сепаратистов убили?
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20.03.2021 18:23
+5
пожёще надо с ними ..
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20.03.2021 18:22
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пожёще надо с ними ..
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20.03.2021 18:22 Відповісти
модер почему оно еще тут ?
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20.03.2021 18:39 Відповісти
Досвід є?
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20.03.2021 18:41 Відповісти
где немецкие овчарки ?
где шмайсеры ?

НЕПОРЯДОК !!!
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20.03.2021 21:04 Відповісти
Сколько сепаратистов убили?
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20.03.2021 18:23 Відповісти
НЕМЫТЫЕ ! !
. .. ПОЧЕМУ рф -СКРЫВАЕТ ПРЕСТУПНИКОВ, - которые ВИНОВНЫ в ТРАГЕДИИ 2 мая в Одессе ??. .
. . Почему в ПИДЭРЭ ужэ который раз происходит съезд КРАЙНЕ ПРАВЫХ организацый Европы ( в Европе запрещены )) ..... .
. Почему в Москве - МИД рф-организовывает встречи с террористами ТАЛЛИБАН , и платит им деньги за убийсвто солдат международной коалицыи ????. . . ....... ..
.. И оооочень много еще -ПОЧЕМУ https://uploads.disquscdn.com/images/9bfb2834487ebbc9e5b64b84e3433cc6157b4f2307fdf740707e7f49edb4eb62.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6***************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f6be180e32ed37986254712857c839cc88e1960aea64f895ba0c65787b69a07f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/62286daf3fbfa790b47efa0dda5de83c93a7d033e8a7fc8b1fd636b0f3be15b6.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3334f25457f8e84f2c6d14c3a4e0dd57a162a66795b7b73f791725debe1bb9eb.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/add84420a989c1975f00731195782b5f0c6ff9a1d6f527f99c18907e4508dee2.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/44133d3cad0c1f384dc039d9330a85337d174d78d008062869973c87d6812ce5.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6deebbfff6d7de71802b4249516d8abf04c5bdc37d68f1a7cbcefb19ff65abd0.jpg ????????????????????????????????????????\. . . . . https://uploads.disquscdn.com/images/ff66ce1cdd4a1174833423f5c47e698674dbac096e42a63625828dec8b0138bc.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/0b263e3095bd2e9f5aadc6062450ae9425cdfcdaa5dc7b2e7a21f1ba693505a8.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/9865d4be3b607fadf445442ab81ec236fb429f45538d2753344d9e3908a8914e.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/60cc83a82629d748e93f0459760db7e615862bf35ac3366177229ec6d858993f.jpg . .?!....</ .
.....
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20.03.2021 18:41 Відповісти
Та це добре,вати там теж немало.І вата любить коли є тверда рука,інакше вони ж не можуть
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20.03.2021 18:23 Відповісти
https://twitter.com/74Fraza
https://twitter.com/74Fraza

Люте Каченя

@74Fraza

·https://twitter.com/74Fraza/status/1373029298119004163 18 год

Спілкувався з товаришем ПВОшником. Як він красиво сказав: "Це не мрія, щоб їх літаки тихо догорали на землі, це моя робота, а я її люблю!"
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20.03.2021 18:24 Відповісти
А ты смотрел скока сотен ракет выстрелили сирийцы и их братья, а сбили лишь 1 самолет? они не любят работу? или не хотели премии? стоимость ракет уже наверно как целый авиаполк, плюс ПУ и радаров угрохали кучу, ну и пво-шников тоже немало.
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20.03.2021 18:41 Відповісти
Это те зрк"панцырь" которым кривизна земли помешала? и с-300 которые израильские истребители не видела? Ты прав-знатно в Сирии мокшанского металлолома накрошили.Действительно можна целый авиаполк купить.
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20.03.2021 22:11 Відповісти
дооо???? а у нас сплошь Пэтриоты и Роланды - я спокоооеннн, словно пуля в небесах...
я за то и написал шо сирийцы и их братья юзают плюс-минус - замыкание(то шо и у нас)
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21.03.2021 08:49 Відповісти
как говорил Береза про наших полтавских ракетчиков
-так грохотали ракеты по сепарам ,что аж хотелось танцевать
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20.03.2021 18:43 Відповісти
А вы заметили что для тех кто возможно причастен к вырубке леса сразу признали преступниками и возбуждены уголовные дела а тем кто пойман с наркотой и уличен в причастности в пособничестве врагу обявлено только подозрение.
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20.03.2021 19:00 Відповісти
етйо красньйоармейськ ?
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20.03.2021 21:59 Відповісти
 
 