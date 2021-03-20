Донецькі поліцейські зі складу ООС провели відпрацювання Покровська. ФОТОрепортаж

У Донецькій області правоохоронці провели в Покровську низку оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на попередження та розкриття тяжких злочинів, стабілізацію оперативної обстановки, забезпечення охорони громадського порядку та безпеки.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МВС.

У повідомленні наголошується: "Одноденне відпрацювання відбулося за наказом начальника поліції Донецької області та на підставі бойового розпорядження командувача Об’єднаних сил. До проведення заходів було залучено співробітників поліції Покровська та обласного главку, патрульної поліції та підрозділів особливого призначення, а також військовослужбовців Національної гвардії".

У результаті поліцейські затримали зловмисника, який з грудня минулого року перебував у розшуку за завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Виявлено чоловіка, який, за попередньою інформацією, причетний до незаконних збройних формувань. Наразі триває перевірка. Припинено два наркозлочини, а також незаконну порубку лісу. За цими фактами відкрито кримінальні провадження.

"Правоохоронці викрили АЗС, де реалізовували пальне без документів, а також мобільну заправку в фургоні з перебитими номерами", - резюмували в МВС.

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