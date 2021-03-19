Легковик влетів під фуру на трасі Київ-Одеса, водій загинув на місці. ФОТОрепортаж

24-річний водій у районі Умані не впорався з керуванням і в'їхав під припарковану на узбіччі вантажівку з причепом.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області, інформує Цензор.НЕТ.

Трагедія сталася близько 6 години ранку.

"Попередньо слідчі встановили, що водій автомобіля Scoda, рухаючись по 203 км автодороги "Київ-Одеса" в напрямку міста Одеса, не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажним автомобілем "Renault Magnum" із напівпричепом "Schwarzmuller", який був припаркований на правому узбіччі автодороги з включеними аварійними маяками. Внаслідок ДТП водій легковика, 1997 року народження, помер на місці", - сказано в повідомленні поліції.

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Слідчі порушили справу за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

Наслідки ДТП ліквідували рятувальники, повідомили в ДСНС. Вони загасили пожежу і розвантажили причіп, щоб за допомогою автокрана витягнути з-під нього автомобіль.

















