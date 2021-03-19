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Легковик влетів під фуру на трасі Київ-Одеса, водій загинув на місці. ФОТОрепортаж

24-річний водій у районі Умані не впорався з керуванням і в'їхав під припарковану на узбіччі вантажівку з причепом.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області, інформує Цензор.НЕТ.

Трагедія сталася близько 6 години ранку.

"Попередньо слідчі встановили, що водій автомобіля Scoda, рухаючись по 203 км автодороги "Київ-Одеса" в напрямку міста Одеса, не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажним автомобілем "Renault Magnum" із напівпричепом "Schwarzmuller", який був припаркований на правому узбіччі автодороги з включеними аварійними маяками. Внаслідок ДТП водій легковика, 1997 року народження, помер на місці", - сказано в повідомленні поліції.

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Слідчі порушили справу за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

Наслідки ДТП ліквідували рятувальники, повідомили в ДСНС. Вони загасили пожежу і розвантажили причіп, щоб за допомогою автокрана витягнути з-під нього автомобіль.

Легковик влетів під фуру на трасі Київ-Одеса, водій загинув на місці 01
Легковик влетів під фуру на трасі Київ-Одеса, водій загинув на місці 02
Легковик влетів під фуру на трасі Київ-Одеса, водій загинув на місці 03
Легковик влетів під фуру на трасі Київ-Одеса, водій загинув на місці 04
Легковик влетів під фуру на трасі Київ-Одеса, водій загинув на місці 05
Легковик влетів під фуру на трасі Київ-Одеса, водій загинув на місці 06
Легковик влетів під фуру на трасі Київ-Одеса, водій загинув на місці 07
Легковик влетів під фуру на трасі Київ-Одеса, водій загинув на місці 08
Легковик влетів під фуру на трасі Київ-Одеса, водій загинув на місці 09

Автор: 

ДТП (4467) Нацполіція (15173) смерть (6750) Чернігівська область (909)


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Топ коментарі
+23
та хоть посреди дороги может стоять кто угодно, хоть яма двухметровая, а водитель ОБЯЗАН
придерживаться скорости обеспечивающую безопасность движения. За рулем нет такого слова "не видел"
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19.03.2021 17:46
+19
Не тормозил ВООООООБЩЕ!!!!
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19.03.2021 17:37
+13
Значит водитель шкоды слепой, нечего слепому делать за рулем
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19.03.2021 17:53
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Когда то и о тебе такое скажут
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19.03.2021 22:59 Відповісти
возможно, а может и нет... а єтот дебилок уже гниет
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26.03.2021 08:41 Відповісти
Scoda?!
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19.03.2021 19:03 Відповісти
____Фуры продолжают собирать "урожаи". Без опозн.знаков,без аварийных сигналов...Так просто ехал автоПоезд и, решил перекурить на трассе. Ситуации перестроения и движения на скоростной трассе бывают разные. Нах останавливать такой паровоз?!
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19.03.2021 19:11 Відповісти
какой раз уже..ппц
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19.03.2021 19:17 Відповісти
как они там остатки еще горелые отделяют ппц 24 года..
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19.03.2021 19:18 Відповісти
що не кажіть а правила таки кровю писані ..як сказано їхати 50 км на год ..то треба їхати 50
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19.03.2021 19:30 Відповісти
Премію Дарвіна гонщику! Посмертно...
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19.03.2021 20:19 Відповісти
офигеть! шо то фуры разбушевались за последние трое суток !
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19.03.2021 21:04 Відповісти
Заколебали эти фуры, что они вообще на дорогах делают, для перевозки грузов есть поезда!
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19.03.2021 22:02 Відповісти
Де б фура не стояла, а по крайньо-правій смузі легковик з камікадзе просто дуже низько летів, маючи намір вибити мости причепа. То ж, в подібних випадках, я десь навіть відчуваю якусь моральну компенсацію в тому що, "літун" здибав фуру, а не автобусну зупинку.
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20.03.2021 10:48 Відповісти
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