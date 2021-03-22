Криминальный авторитет из Закавказья задержан в Одессе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мужчина - доверенное лицо вора в законе из РФ и представлял в Украине его интересы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

С сентября прошлого года он находился в розыске за квартирную кражу и хищение наградного оружия у работника полиции (ч.3 ст.185, ч.1 ст.262 Уголовного кодекса Украины).

"Сотрудниками миграционной полиции была получена информация о местонахождении разыскиваемого, где в ходе неотложного обыска были изъяты орудия, указывающие на его причастность к совершению уголовных преступлений", - сказано в сообщении полиции.

Иностранца взяли под стражу. Сейчас полиция проверяет, не причастен ли он еще и к другим преступлениям. Даже если нет, ему уже грозит до 7 лет лишения свободы.

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