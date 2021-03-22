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Криминальный авторитет из Закавказья задержан в Одессе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мужчина - доверенное лицо вора в законе из РФ и представлял в Украине его интересы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

С сентября прошлого года он находился в розыске за квартирную кражу и хищение наградного оружия у работника полиции (ч.3 ст.185, ч.1 ст.262 Уголовного кодекса Украины).

"Сотрудниками миграционной полиции была получена информация о местонахождении разыскиваемого, где в ходе неотложного обыска были изъяты орудия, указывающие на его причастность к совершению уголовных преступлений", - сказано в сообщении полиции.

Иностранца взяли под стражу. Сейчас полиция проверяет, не причастен ли он еще и к другим преступлениям. Даже если нет, ему уже грозит до 7 лет лишения свободы.

Также на Цензор.НЕТ: Вор в законе с российским гражданством по кличке Мамука Хонский задержан в Одессе. Решается вопрос о его выдворении из Украины, - Нацполиция. ФОТО

Криминальный авторитет из Закавказья задержан в Одессе 01
Криминальный авторитет из Закавказья задержан в Одессе 02
Криминальный авторитет из Закавказья задержан в Одессе 03
Криминальный авторитет из Закавказья задержан в Одессе 04

Автор: 

вор в законе (314) задержание (6679) иностранец (492) Одесса (7898) Нацполиция (16496)


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Топ комментарии
+13
В Одессе уже пора вводить антиворовскую Спецоперацию с массовой депортацией понаехавшего криминального мусора на свою Родину. Как мухи на мёд слетелись
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22.03.2021 15:52
+8
шо ни дрищ (особенно кауказец) - то вор в законе...их наверное после 2-3 ходки списком коронуют...
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22.03.2021 16:01
+5
черножепый министр подтягивает к себе друзей ! погань черножепая !
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22.03.2021 16:01
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В Одессе уже пора вводить антиворовскую Спецоперацию с массовой депортацией понаехавшего криминального мусора на свою Родину. Как мухи на мёд слетелись
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22.03.2021 15:52 Ответить
Чюваку на вид лет 25, а уже авторитет
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22.03.2021 15:56 Ответить
Написано же, що ходить шісткою в авторитета. А то й півнем.
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22.03.2021 15:59 Ответить
А ты ему в лицо скажи это ,смелым будешь .
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22.03.2021 16:47 Ответить
а ты шо уже пробовал?
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22.03.2021 17:35 Ответить
З такими трендами скоро злодіям в законі казатимуть: "хлопчику, ти чого не в школі?"
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22.03.2021 20:03 Ответить
конь с молодыми ногами . таких специально продвигают
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22.03.2021 18:41 Ответить
депешмод ))
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22.03.2021 15:57 Ответить
черножепый министр подтягивает к себе друзей ! погань черножепая !
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22.03.2021 16:01 Ответить
шо ни дрищ (особенно кауказец) - то вор в законе...их наверное после 2-3 ходки списком коронуют...
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22.03.2021 16:01 Ответить
багато з них не мають жодної ходки, але мають статус. Ще в радянські часи таких називали "лаврушники", тобто ті, хто купив собі статус за гроші.
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22.03.2021 16:14 Ответить
в сссре их были единицы (с понятиями) а не дрищи с понтами...
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22.03.2021 16:25 Ответить
какие вы умные)))) пардон)))
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22.03.2021 16:27 Ответить
не-не...мы токо начитанные )))
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22.03.2021 16:30 Ответить
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22.03.2021 16:31 Ответить
лаврушники это означает кавказцы . а с купленным статусом - апельсин или ********
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22.03.2021 18:38 Ответить
Апельсин Кавказский...
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22.03.2021 16:04 Ответить
Очень много демократии для таких.
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22.03.2021 16:22 Ответить
Доверенное лицо кавказкой национальности.
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22.03.2021 16:48 Ответить
А шо Труханов?
Уже не авторитет в Одессе?
Хачики его и в дуй не ставят?
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22.03.2021 16:55 Ответить
наверное свою долю с этого имеет. кто ж тебе кормящую руку отрубит?????????
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22.03.2021 17:34 Ответить
ну так в Одессе судьи освобождают от уголовной ответственно сти грузинских армянских и азеровских воров .... вот они как мухи на мёд в Украину и пруться. а чё попался, откупился и гуляй себе дальше... продажное у нас правосудие - воров освобождают а патриотов сажают. а зелёная компания не хочет провести судебную реформу потому что боится. так шо маемо те ще маемо!
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22.03.2021 17:32 Ответить
шо там этим чабурекам в одессе по стенам медом понамазано все со своих аулов туда
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22.03.2021 18:02 Ответить
100 пудов-князь
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22.03.2021 18:26 Ответить
Стрелять ,,,,
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22.03.2021 23:32 Ответить
..авторитет-форточник...- ну цэ вже полный капец... дети гор чурки берега потеряли вкрай)))
нах с пляжа с грязной попой после 10-ки к себе в чум...)))
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22.03.2021 23:34 Ответить
Може, досить постійно вживати "криминальный авторитет" та "вор в законе" ? Це придає таку романтичну ауру повідомленням і підживлює тупих ауе-шників.
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23.03.2021 05:23 Ответить
 
 