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Кримінального авторитета із Закавказзя затримали в Одесі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чоловік - довірена особа злодія в законі з РФ і представляв в Україні його інтереси.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

Із вересня минулого року він перебував у розшуку за квартирну крадіжку і розкрадання нагородної зброї в працівника поліції (ч.3 ст.185, ч.1 ст.262 Кримінального кодексу України).

"Співробітниками міграційної поліції була отримана інформація про місце перебування розшукуваного, де в ході невідкладного обшуку були вилучені знаряддя, що вказують на його причетність до скоєння кримінальних злочинів", - сказано в повідомленні поліції.

Іноземця взяли під варту. Зараз поліція перевіряє, чи не причетний він ще й до інших злочинів. Навіть якщо ні, йому вже загрожує до 7 років позбавлення волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Злодій у законі з російським громадянством Мамука Хонський затриманий в Одесі. Вирішується питання про його видворення з України, - Нацполіція. ФОТО

Кримінального авторитета із Закавказзя затримали в Одесі 01
Кримінального авторитета із Закавказзя затримали в Одесі 02
Кримінального авторитета із Закавказзя затримали в Одесі 03
Кримінального авторитета із Закавказзя затримали в Одесі 04

вор у законі (241) затримання (4343) іноземець (390) Одеса (5473) Нацполіція (15205)


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Топ коментарі
+13
В Одессе уже пора вводить антиворовскую Спецоперацию с массовой депортацией понаехавшего криминального мусора на свою Родину. Как мухи на мёд слетелись
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22.03.2021 15:52
+8
шо ни дрищ (особенно кауказец) - то вор в законе...их наверное после 2-3 ходки списком коронуют...
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22.03.2021 16:01
+5
черножепый министр подтягивает к себе друзей ! погань черножепая !
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22.03.2021 16:01
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В Одессе уже пора вводить антиворовскую Спецоперацию с массовой депортацией понаехавшего криминального мусора на свою Родину. Как мухи на мёд слетелись
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22.03.2021 15:52 Відповісти
Чюваку на вид лет 25, а уже авторитет
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22.03.2021 15:56 Відповісти
Написано же, що ходить шісткою в авторитета. А то й півнем.
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22.03.2021 15:59 Відповісти
А ты ему в лицо скажи это ,смелым будешь .
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22.03.2021 16:47 Відповісти
а ты шо уже пробовал?
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22.03.2021 17:35 Відповісти
З такими трендами скоро злодіям в законі казатимуть: "хлопчику, ти чого не в школі?"
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22.03.2021 20:03 Відповісти
конь с молодыми ногами . таких специально продвигают
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22.03.2021 18:41 Відповісти
депешмод ))
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22.03.2021 15:57 Відповісти
черножепый министр подтягивает к себе друзей ! погань черножепая !
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22.03.2021 16:01 Відповісти
шо ни дрищ (особенно кауказец) - то вор в законе...их наверное после 2-3 ходки списком коронуют...
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22.03.2021 16:01 Відповісти
багато з них не мають жодної ходки, але мають статус. Ще в радянські часи таких називали "лаврушники", тобто ті, хто купив собі статус за гроші.
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22.03.2021 16:14 Відповісти
в сссре их были единицы (с понятиями) а не дрищи с понтами...
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22.03.2021 16:25 Відповісти
какие вы умные)))) пардон)))
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22.03.2021 16:27 Відповісти
не-не...мы токо начитанные )))
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22.03.2021 16:30 Відповісти
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22.03.2021 16:31 Відповісти
лаврушники это означает кавказцы . а с купленным статусом - апельсин или ********
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22.03.2021 18:38 Відповісти
Апельсин Кавказский...
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22.03.2021 16:04 Відповісти
Очень много демократии для таких.
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22.03.2021 16:22 Відповісти
Доверенное лицо кавказкой национальности.
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22.03.2021 16:48 Відповісти
А шо Труханов?
Уже не авторитет в Одессе?
Хачики его и в дуй не ставят?
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22.03.2021 16:55 Відповісти
наверное свою долю с этого имеет. кто ж тебе кормящую руку отрубит?????????
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22.03.2021 17:34 Відповісти
ну так в Одессе судьи освобождают от уголовной ответственно сти грузинских армянских и азеровских воров .... вот они как мухи на мёд в Украину и пруться. а чё попался, откупился и гуляй себе дальше... продажное у нас правосудие - воров освобождают а патриотов сажают. а зелёная компания не хочет провести судебную реформу потому что боится. так шо маемо те ще маемо!
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22.03.2021 17:32 Відповісти
шо там этим чабурекам в одессе по стенам медом понамазано все со своих аулов туда
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22.03.2021 18:02 Відповісти
100 пудов-князь
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22.03.2021 18:26 Відповісти
Стрелять ,,,,
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22.03.2021 23:32 Відповісти
..авторитет-форточник...- ну цэ вже полный капец... дети гор чурки берега потеряли вкрай)))
нах с пляжа с грязной попой после 10-ки к себе в чум...)))
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22.03.2021 23:34 Відповісти
Може, досить постійно вживати "криминальный авторитет" та "вор в законе" ? Це придає таку романтичну ауру повідомленням і підживлює тупих ауе-шників.
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23.03.2021 05:23 Відповісти
 
 