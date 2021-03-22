Кримінального авторитета із Закавказзя затримали в Одесі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Чоловік - довірена особа злодія в законі з РФ і представляв в Україні його інтереси.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.
Із вересня минулого року він перебував у розшуку за квартирну крадіжку і розкрадання нагородної зброї в працівника поліції (ч.3 ст.185, ч.1 ст.262 Кримінального кодексу України).
"Співробітниками міграційної поліції була отримана інформація про місце перебування розшукуваного, де в ході невідкладного обшуку були вилучені знаряддя, що вказують на його причетність до скоєння кримінальних злочинів", - сказано в повідомленні поліції.
Іноземця взяли під варту. Зараз поліція перевіряє, чи не причетний він ще й до інших злочинів. Навіть якщо ні, йому вже загрожує до 7 років позбавлення волі.
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Уже не авторитет в Одессе?
Хачики его и в дуй не ставят?
нах с пляжа с грязной попой после 10-ки к себе в чум...)))