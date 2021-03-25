Из окна коронавирусного госпиталя в Луцке выпала 81-летняя женщина. ФОТО

Пожилая женщина выпала из окна 4 этажа коронавирусного госпиталя, который обустроили в отдельном корпусе городского родильного дома. От полученных травм она скончалась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "Волинські новини".

Как отметил заместитель директора городской клинической больницы Андрей Смольянинов, инцидент произошел сегодня утром. Женщина, старше 80 лет, выпала из окна 4 этажа и от полученных травм погибла.

По его словам, пока точно неизвестно, был ли это несчастный случай или самоубийство, однако он отметил, что больные коронавирусом часто эмоционально нестабильны, и случаи, когда люди выпрыгивают из окон больниц во время лечения, случаются и в Украине, и в мире.

Как сообщили в ГУНП в Волынской области, женщине, которая выпала с четвертого этажа лечебного учреждения, был 81 год. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. По факту несчастного случая сведения внесут в Единый реестр досудебных расследований.

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