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Новости Фото Коронавирус и карантин
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Из окна коронавирусного госпиталя в Луцке выпала 81-летняя женщина. ФОТО

Пожилая женщина выпала из окна 4 этажа коронавирусного госпиталя, который обустроили в отдельном корпусе городского родильного дома. От полученных травм она скончалась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "Волинські новини".

Как отметил заместитель директора городской клинической больницы Андрей Смольянинов, инцидент произошел сегодня утром. Женщина, старше 80 лет, выпала из окна 4 этажа и от полученных травм погибла.

По его словам, пока точно неизвестно, был ли это несчастный случай или самоубийство, однако он отметил, что больные коронавирусом часто эмоционально нестабильны, и случаи, когда люди выпрыгивают из окон больниц во время лечения, случаются и в Украине, и в мире.

Как сообщили в ГУНП в Волынской области, женщине, которая выпала с четвертого этажа лечебного учреждения, был 81 год. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. По факту несчастного случая сведения внесут в Единый реестр досудебных расследований.

Читайте: В Киеве из окна больницы выпрыгнула женщина: она погибла, - полиция

Из окна коронавирусного госпиталя в Луцке выпала 81-летняя женщина 01
Из окна коронавирусного госпиталя в Луцке выпала 81-летняя женщина 02

Автор: 

карантин (16729) Луцк (583) самоубийство (1002) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Бабця почула вартість лікування?
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25.03.2021 16:01
+6
Якщо казали що Супрун доктор смерть то хто ж тоді Степашка?
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25.03.2021 16:22
+6
На фоне гипоксии у многих развиваются психические синдромы. Запросто могла в окно выйти, потому что её казалось, что это дверь, чтобы в туалет сходить. Я когда-то так в последний момент мужика остановил. Он после инсульта лежал. На следующий день он не верил, что его в проеме окна остановили, ничего не помнил. Думал мы его разыгрываем.
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25.03.2021 16:52
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Бабця почула вартість лікування?
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25.03.2021 16:01 Ответить
так похорони теж не безкоштовні
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25.03.2021 16:03 Ответить
Тисяч 12 - це так, мінімально.
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25.03.2021 16:05 Ответить
Соседку на днях хоронили, 16 тысяч.
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25.03.2021 16:18 Ответить
Знакомый жену лечил, 100 000. Хоронить дешевле.
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25.03.2021 16:21 Ответить
А лікували від чого?
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25.03.2021 16:28 Ответить
а может их так лечат
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25.03.2021 17:19 Ответить
причина смерті - ускладнення ковіду
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25.03.2021 16:02 Ответить
Ну так китайский вирус влияет и на мозги. Не просто же так у многих в течении 6 месяцев после болезни, наблюдается апатия, суицидальные мысли и дипрессия.
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25.03.2021 16:21 Ответить
Вообще такого не было.еще раз болею и все норм.телик больше смотри
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25.03.2021 16:25 Ответить
Ти шо, кожного разу його у себе шукаєш?
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25.03.2021 16:35 Ответить
Та в грудні хворіли і тут знов правда поки легкій формі
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25.03.2021 18:28 Ответить
Да фиг его знает. Один из дальних родственников в лугандоне попал в больницу с микроинсультом. Сначала вообще говорили, что у него просто крыша поехала. А оказалось, что у него проблемы с бошкой, с сердцем и легкими. Выяснилось, что недавно переболел чем-то типа гриппа в довольно легкой форме. Врачи говорят, что скорей всего осложнение после ковида. Никто никаких тестов там не делал, поэтому можно только предполагать.
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25.03.2021 22:17 Ответить
Якщо казали що Супрун доктор смерть то хто ж тоді Степашка?
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25.03.2021 16:22 Ответить
Есктермінатор.
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25.03.2021 17:01 Ответить
Краще Асенізатор.
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25.03.2021 17:30 Ответить
доктор Жыдзнь
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25.03.2021 18:24 Ответить
На фоне гипоксии у многих развиваются психические синдромы. Запросто могла в окно выйти, потому что её казалось, что это дверь, чтобы в туалет сходить. Я когда-то так в последний момент мужика остановил. Он после инсульта лежал. На следующий день он не верил, что его в проеме окна остановили, ничего не помнил. Думал мы его разыгрываем.
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25.03.2021 16:52 Ответить
а куда смотрел персонал? и вообще там же решетки... или только на 1-ом
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25.03.2021 16:54 Ответить
это ж каким надо быть долбо@бом чтобы прожить 80 лет и покончить жизнь самоубийством и пойти в никуда
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25.03.2021 17:01 Ответить
да ты сейчас плохо соборажаешь, представляю в 80 лет какая каша будет в твоей башке. если еще дотянешь
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25.03.2021 17:18 Ответить
https://censor.net/ru/user/174560 Не суди человека, не зная, что он прошел и что он переживал.
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25.03.2021 17:30 Ответить
я не сужу, но это очень глупо чтобы он не пережил, сделав это ты перечеркнул всю жизнь, это грех в конце концов
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25.03.2021 17:36 Ответить
никакого греха не существует, тем более в конце концов, меньше своего гундяйку слушай
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25.03.2021 18:25 Ответить
мозгов твоих не существует
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25.03.2021 18:38 Ответить
Чіп, не намагайся виглядати розумнішим ніж ти є насправді.
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25.03.2021 20:33 Ответить
А дышать она могла?
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25.03.2021 17:32 Ответить
Ну що ж, бабці було 81 рік. То й кримінальної справи відкривати не треба ? В одних випадках відкривають (навіть маючи покійника), в інших ні. А може бабці хтось "допоміг" ? Мусора, поясніть логіку ваших підходів до різних випадків !
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25.03.2021 17:40 Ответить
Для меня это тоже загадка. Формально, менты обязаны открывать уголовное дело в случае смерти всегда, независимо от причины. А потом закрывать, если не найдено ничьей вины. Но в каких-то случаях, рандомно, они дело открывают, а в каких-то нет. Это великая загадка природы. Великий ментовский рандомайзер. Ну, это если не брать во внимания случаи, когда на поведение рандомайзера влияют денежные знаки
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26.03.2021 02:10 Ответить
 
 