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Новини Фото Коронавірус і карантин
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З вікна коронавірусного госпіталю в Луцьку випала 81-річна жінка. ФОТО

Літня жінка випала з вікна 4 поверху коронавірусного госпіталю, який облаштували в окремому корпусі міського пологового будинку. Від травм вона померла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням "Волинські новини".

Як зазначив заступник директора міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов, інцидент трапився сьогодні вранці. Жінка, віком понад 80 років, випала з вікна 4 поверху і від травм загинула.

За його словами, наразі достеменно невідомо, чи це був нещасний випадок, чи самогубство, проте він зазначив, що хворі на коронавірус часто є емоційно нестабільними, і випадки, коли люди вистрибують з вікон лікарень під час лікування, трапляються і в Україні, і в світі.

Як повідомили в ГУНП у Волинській області, жінці, яка випала із четвертого поверху лікувального закладу, був 81 рік. Тіло направили на судово-медичну експертизу. За фактом нещасного випадку відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Також читайте: У Києві з вікна лікарні вистрибнула жінка: вона загинула, - поліція

З вікна коронавірусного госпіталю в Луцьку випала 81-річна жінка 01
З вікна коронавірусного госпіталю в Луцьку випала 81-річна жінка 02

Автор: 

карантин (18172) Луцьк (415) самогубство (636) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Бабця почула вартість лікування?
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25.03.2021 16:01
+6
Якщо казали що Супрун доктор смерть то хто ж тоді Степашка?
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25.03.2021 16:22
+6
На фоне гипоксии у многих развиваются психические синдромы. Запросто могла в окно выйти, потому что её казалось, что это дверь, чтобы в туалет сходить. Я когда-то так в последний момент мужика остановил. Он после инсульта лежал. На следующий день он не верил, что его в проеме окна остановили, ничего не помнил. Думал мы его разыгрываем.
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25.03.2021 16:52
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Бабця почула вартість лікування?
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25.03.2021 16:01 Відповісти
так похорони теж не безкоштовні
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25.03.2021 16:03 Відповісти
Тисяч 12 - це так, мінімально.
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25.03.2021 16:05 Відповісти
Соседку на днях хоронили, 16 тысяч.
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25.03.2021 16:18 Відповісти
Знакомый жену лечил, 100 000. Хоронить дешевле.
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25.03.2021 16:21 Відповісти
А лікували від чого?
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25.03.2021 16:28 Відповісти
а может их так лечат
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25.03.2021 17:19 Відповісти
причина смерті - ускладнення ковіду
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25.03.2021 16:02 Відповісти
Ну так китайский вирус влияет и на мозги. Не просто же так у многих в течении 6 месяцев после болезни, наблюдается апатия, суицидальные мысли и дипрессия.
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25.03.2021 16:21 Відповісти
Вообще такого не было.еще раз болею и все норм.телик больше смотри
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25.03.2021 16:25 Відповісти
Ти шо, кожного разу його у себе шукаєш?
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25.03.2021 16:35 Відповісти
Та в грудні хворіли і тут знов правда поки легкій формі
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25.03.2021 18:28 Відповісти
Да фиг его знает. Один из дальних родственников в лугандоне попал в больницу с микроинсультом. Сначала вообще говорили, что у него просто крыша поехала. А оказалось, что у него проблемы с бошкой, с сердцем и легкими. Выяснилось, что недавно переболел чем-то типа гриппа в довольно легкой форме. Врачи говорят, что скорей всего осложнение после ковида. Никто никаких тестов там не делал, поэтому можно только предполагать.
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25.03.2021 22:17 Відповісти
Якщо казали що Супрун доктор смерть то хто ж тоді Степашка?
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25.03.2021 16:22 Відповісти
Есктермінатор.
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25.03.2021 17:01 Відповісти
Краще Асенізатор.
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25.03.2021 17:30 Відповісти
доктор Жыдзнь
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25.03.2021 18:24 Відповісти
На фоне гипоксии у многих развиваются психические синдромы. Запросто могла в окно выйти, потому что её казалось, что это дверь, чтобы в туалет сходить. Я когда-то так в последний момент мужика остановил. Он после инсульта лежал. На следующий день он не верил, что его в проеме окна остановили, ничего не помнил. Думал мы его разыгрываем.
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25.03.2021 16:52 Відповісти
а куда смотрел персонал? и вообще там же решетки... или только на 1-ом
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25.03.2021 16:54 Відповісти
это ж каким надо быть долбо@бом чтобы прожить 80 лет и покончить жизнь самоубийством и пойти в никуда
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25.03.2021 17:01 Відповісти
да ты сейчас плохо соборажаешь, представляю в 80 лет какая каша будет в твоей башке. если еще дотянешь
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25.03.2021 17:18 Відповісти
https://censor.net/ru/user/174560 Не суди человека, не зная, что он прошел и что он переживал.
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25.03.2021 17:30 Відповісти
я не сужу, но это очень глупо чтобы он не пережил, сделав это ты перечеркнул всю жизнь, это грех в конце концов
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25.03.2021 17:36 Відповісти
никакого греха не существует, тем более в конце концов, меньше своего гундяйку слушай
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25.03.2021 18:25 Відповісти
мозгов твоих не существует
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25.03.2021 18:38 Відповісти
Чіп, не намагайся виглядати розумнішим ніж ти є насправді.
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25.03.2021 20:33 Відповісти
А дышать она могла?
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25.03.2021 17:32 Відповісти
Ну що ж, бабці було 81 рік. То й кримінальної справи відкривати не треба ? В одних випадках відкривають (навіть маючи покійника), в інших ні. А може бабці хтось "допоміг" ? Мусора, поясніть логіку ваших підходів до різних випадків !
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25.03.2021 17:40 Відповісти
Для меня это тоже загадка. Формально, менты обязаны открывать уголовное дело в случае смерти всегда, независимо от причины. А потом закрывать, если не найдено ничьей вины. Но в каких-то случаях, рандомно, они дело открывают, а в каких-то нет. Это великая загадка природы. Великий ментовский рандомайзер. Ну, это если не брать во внимания случаи, когда на поведение рандомайзера влияют денежные знаки
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26.03.2021 02:10 Відповісти
 
 