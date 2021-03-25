З вікна коронавірусного госпіталю в Луцьку випала 81-річна жінка. ФОТО

Літня жінка випала з вікна 4 поверху коронавірусного госпіталю, який облаштували в окремому корпусі міського пологового будинку. Від травм вона померла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням "Волинські новини".

Як зазначив заступник директора міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов, інцидент трапився сьогодні вранці. Жінка, віком понад 80 років, випала з вікна 4 поверху і від травм загинула.



За його словами, наразі достеменно невідомо, чи це був нещасний випадок, чи самогубство, проте він зазначив, що хворі на коронавірус часто є емоційно нестабільними, і випадки, коли люди вистрибують з вікон лікарень під час лікування, трапляються і в Україні, і в світі.



Як повідомили в ГУНП у Волинській області, жінці, яка випала із четвертого поверху лікувального закладу, був 81 рік. Тіло направили на судово-медичну експертизу. За фактом нещасного випадку відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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