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СМИ показали фото обыска резиденции Медведчука на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Резиденцию Виктора Медведчука "Медвежья дубрава" в Закарпатской области сотрудники Нацполиции обыскали 19 марта.

Фото обыска опубликовало "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

На кадрах видны работники Департамента стратегических расследований Нацполиции и спецназовцев "Корда".

Пресс-секретарь Департамента стратегических расследований Нацполиции Наталья Калиновская рассказала, что расследование ведется по статье 364 Уголовного кодекса - злоупотребление властью или служебным положением должностных лиц при выделении и пользования земельными участками.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ проводит обыски в офисах движения Медведчука "Украинский выбор-Право народа" (обновлено)

СМИ показали фото обыска резиденции Медведчука на Закарпатье 01
СМИ показали фото обыска резиденции Медведчука на Закарпатье 02
СМИ показали фото обыска резиденции Медведчука на Закарпатье 03
СМИ показали фото обыска резиденции Медведчука на Закарпатье 04
СМИ показали фото обыска резиденции Медведчука на Закарпатье 05
СМИ показали фото обыска резиденции Медведчука на Закарпатье 06
СМИ показали фото обыска резиденции Медведчука на Закарпатье 07
СМИ показали фото обыска резиденции Медведчука на Закарпатье 08
СМИ показали фото обыска резиденции Медведчука на Закарпатье 09
СМИ показали фото обыска резиденции Медведчука на Закарпатье 10
СМИ показали фото обыска резиденции Медведчука на Закарпатье 11
СМИ показали фото обыска резиденции Медведчука на Закарпатье 12

Автор: 

Медведчук Виктор (1789) обыск (1898) Нацполиция (16496) резиденция (147) КОРД (169) Закарпатская область (2588)


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Топ комментарии
+48
оксана мертвеченко...
P.S. Йшов 35 день з моменту як проти медведчука і марченко були введені санкції імені зеленського за фінансування тероризму. З тих пір не один медведчук і марченко не постраждали. Фінансиси тероризму козак не страждає з 2 лютого
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25.03.2021 19:32
+40
СМИ показали фото обыска резиденции Медведчука на Закарпатье - Цензор.НЕТ 1372
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25.03.2021 19:34
+36
СМИ показали фото обыска резиденции Медведчука на Закарпатье - Цензор.НЕТ 548
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25.03.2021 19:30
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Правила форума Совет форумчан
А конфіскований в Медведчука нафтопровід Зе-команда вже налагоджує для закупок російської нафти. Бабло не пахне, а лохторат не зверне уваги, бо дрочить на успіхи "деколаборації".
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25.03.2021 19:29 Ответить
откуда шкурка краснокнижного белого мишки ?

подарок кума ?
или вместе Арктику паплюжили ?
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25.03.2021 20:38 Ответить
Ти помиляєшся, вони всі дрочать на шоколадний торт від рошен
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28.03.2021 01:47 Ответить
СМИ показали фото обыска резиденции Медведчука на Закарпатье - Цензор.НЕТ 548
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25.03.2021 19:30 Ответить
оксана мертвеченко...
P.S. Йшов 35 день з моменту як проти медведчука і марченко були введені санкції імені зеленського за фінансування тероризму. З тих пір не один медведчук і марченко не постраждали. Фінансиси тероризму козак не страждає з 2 лютого
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25.03.2021 19:32 Ответить
мертвечук і марченко?

СМИ показали фото обыска резиденции Медведчука на Закарпатье - Цензор.НЕТ 9425
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25.03.2021 19:37 Ответить
А з луком хто над ними? Порошенко?
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28.03.2021 01:48 Ответить
Прошло 5 лет президенства святого *****. мертвечук спокойно барыжил росийскими нефтепродуктами, вел подрывную деятельность и ничего ему за это не было!
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25.03.2021 19:56 Ответить
Давай далі. А прийшов Голобородько та навів кругом порядки, заарештував та відібрав все награбоване, закінчив війну, Асвабаділ всєх плєнних і гнєтьонних, знизив тариХВи, а всєх врагов начав бамбіть.
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25.03.2021 20:07 Ответить
Тебя несвятое ***** должно больше интересовать
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25.03.2021 20:11 Ответить
меня твое ***** не интересует, засунь его себе!
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25.03.2021 21:38 Ответить
"И застыла она, как изваяние..."
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25.03.2021 20:15 Ответить
некрофилка, что ли...?
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25.03.2021 20:54 Ответить
С Медведчуком же живет!
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26.03.2021 09:49 Ответить
Нужно сжечь это свинособачье кубло после обыска.
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25.03.2021 19:31 Ответить
А ДЕ ВИ НА ФОТО БАЧИТЕ ОБШУК, В КІМНАТАХ ВСЕ ПОЗАСТИЛАНО ПРОСТИРАДЛАМИ НІХТО НІЧОГО НЕ ЧІПАВ, ОХОРОНА ПЕРЕВІРИЛА ВСЕ НА МІСЦІ.
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25.03.2021 21:22 Ответить
Дело даже не в этом. В этой "редиденции" очевидно, что Медведчук не живет - это что то типа дачи, на которую он изредка приезжает отдохнуть. И вот ответьте, что там искать?! Документы или мешки с баблом и приказы от Путина с подписью и гербовой печатью РФ?!
Провели обыск именно там, где заведомо ничего нет! Пот представьте, что вам обвиняют в преступлении (не важно каком: экономическом, криминальном....) и вместо того, чтобы сразу завалиться к вам домой, пока вы не уничтожили все доказательства, сначала громко объявляют о подозрении, потом (месяц спустя) обыскивают вашу дачу, потом еще (месяц спустя) обыскивают ваш гараж...... Ваши действия, как подозреваемого? Будете сидеть и смотреть или все же попытаетесь уничтожить следы?
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26.03.2021 09:58 Ответить
Это не Мертветчука дача, а Ротенберга.
СМИ показали фото обыска резиденции Медведчука на Закарпатье - Цензор.НЕТ 3781
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25.03.2021 19:33 Ответить
СМИ показали фото обыска резиденции Медведчука на Закарпатье - Цензор.НЕТ 1372
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25.03.2021 19:34 Ответить
Тех двоих уже съели. Пусть не ищут.
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25.03.2021 19:37 Ответить
"Николай Чудотворец" одобряет обыск "Паломницы" Оксаны Марченко и поганого отрока Медведчука
СМИ показали фото обыска резиденции Медведчука на Закарпатье - Цензор.НЕТ 5254
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25.03.2021 19:35 Ответить
**** у Медведчука в його маєтку вся підлога в туалеті засрана. Невже так важко помити?

СМИ показали фото обыска резиденции Медведчука на Закарпатье - Цензор.НЕТ 919
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25.03.2021 19:37 Ответить
мдаа.. не удобно получилось
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25.03.2021 19:39 Ответить
Лайно живе в своєму звичному середовищі, це логічно)
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25.03.2021 19:43 Ответить
ну вот зачем мне знать на каком унитазе гадил гадя?
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25.03.2021 19:53 Ответить
Безвкусица! Тут, дерево с камнем не сильно то вяжутся...да еще и золоченые краны - выглядит как обстановка заурядной сауны и претензией на роскошь. А картины там на хрена?! Ценителя искусства бл*дь! Еще на бачек унитаза картину повесьте!!!!
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26.03.2021 10:10 Ответить
А такой мрамор с прожилками дорогой, везется из Италии. Его обычно используют для оформления больших площадей, а не совмещенного санузла Но что поделать, если хочется выглядеть "пабагатому", а нанять грамотных специалистов, которые в состоянии поспорить с дурацкими хотелками заказчика, жаба давит.
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26.03.2021 15:10 Ответить
Ця "засрана" підлга коштує дорожче ніж твое житло.
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28.03.2021 01:49 Ответить
Конфіскувати цю * хату Тараса Шевченка * і віддати Управлінню по реабілітації бійців після поранень і бойових травм. А не то спалити нах !
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25.03.2021 19:40 Ответить
Отдать. Как Межигорье героям Майдана
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26.03.2021 02:32 Ответить
Ти про що мокша ? До чого тут взагалi героi Майдану
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26.03.2021 07:47 Ответить
Ну с тем же успехом они могли бимер Оксаны обыскать , а то просто показали , что Мертветчук богатый и у него есть крутая дача в Закарпатье , какой смысл в таких обысках , видимо только Ослу и Бакану понятно.
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25.03.2021 19:41 Ответить
СМИ показали фото обыска резиденции Медведчука на Закарпатье - Цензор.НЕТ 8390
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25.03.2021 19:47 Ответить
Нехило так построился под Ждениево, упырь... Пора ему менять прописку...
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25.03.2021 19:43 Ответить
пустой дом обыскивали. мебель под накидками, басейн под пленкой
спустя 2 месяца. турбирежимщики!
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25.03.2021 19:43 Ответить
Кто не понял, хороший деревянный дом по нынешним временам это мегакруто и очень дорого.
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25.03.2021 19:44 Ответить
Судя по конструкционным балкам в гараже и бассейне, дом вполне себе из монолитного бетона, только обложен деревом снаружи. Как обычно, показуха для эмм, кого? Не себя ж обманывают...
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26.03.2021 15:14 Ответить
не верю
👎👎👎
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25.03.2021 19:45 Ответить
шкура медведчука на полу у входа тож так ничо смотрелась бы )
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25.03.2021 19:51 Ответить
скальп
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25.03.2021 20:12 Ответить
в левой передней лапе его шкуры )
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25.03.2021 20:17 Ответить
в Уераине нет сми)))
одни топят других за бабки первых))
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25.03.2021 19:56 Ответить
Кумыдло жило и жировало , и лозунги кидало , знали и не замечали .
Рановато Сашу Белого убрали...
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25.03.2021 20:00 Ответить
а чого не приїхали з обшуками туди де він постійно мешкає ?
видно ж, що в цьому маєтку давно нікого не було.
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25.03.2021 20:12 Ответить
отак перепугать одинокого охранника пустой хатынки...надо уметь ))))
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25.03.2021 20:35 Ответить
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25.03.2021 20:23 Ответить
seems like call of duty modern warfare
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25.03.2021 20:24 Ответить
Дорого **** платит мертветчуку за здачу Украины - надо же столько денег в Карпатах закопать.
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25.03.2021 20:30 Ответить
бомжатня как в хлеву и фотки 0.3 мпх...копия вилы якуновича
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25.03.2021 20:32 Ответить
А что они искали на пустой даче? Прошлогодние фекалии?
Или давно уже видосики не снимали на потеху Зедебилов?
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25.03.2021 20:33 Ответить
И? Прошлогоднюю пыль встряхнули. Но холопы приберут, и все пропылесосят. Но зебилы, что-то изменилось? Нет, ничего не изменилось: танки наемников как заправлялись дизелем жены медведчука так и заправляются.
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25.03.2021 20:38 Ответить
P.S Объект законсервирован
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25.03.2021 20:52 Ответить
Видго искали законсервированный компромат Но ничего не нашли, потому что огород не перекопали.
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26.03.2021 15:16 Ответить
Многобуквенный ты наш,что же ты не возмущался,когда кацапские "повстанцы" заправлялись конфетками поРошенка ?
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26.03.2021 07:22 Ответить
долго думал, перед тем как написать?
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26.03.2021 10:39 Ответить
Вот кому ты заливаешь? Вата принципиально не покупает эти конфеты)))
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26.03.2021 13:28 Ответить
Ну надо же было как-то Пороха приплести Ну хоть как-то.
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26.03.2021 15:17 Ответить
и к чему твой высер --- сейчас через кпп дамбасята танут сумки со жратвой В лугандон и там есть конфетки ПОРОХА и шо дальше --- встань **** на кпп и вытряхивай конфетки рошен если у тебя на них алергия в гузне
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26.03.2021 17:46 Ответить
А чем дизель отличается от сладкого?Я уже о заводиках в Липецке и Севастополе и не говорю.Ну да война,никто нормальную цену не дает,вот и не могли и не могут продать.А тут еще слепые трасты...
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27.03.2021 18:08 Ответить
Нічогенька така келія в "паломніци" і її сатани.
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25.03.2021 20:42 Ответить
дешевые "Сваты" "Кумы" от ЗЕбеня продакшен

видосики про мертвечука
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25.03.2021 20:49 Ответить
Обратите внимание на такие интересные факты: мертведчука и его шлюху обвинили в финансировании терроризма, но ни его, ни его бычку так до сих пор не вызвали на допрос, я уже не говорю про сизо для потаскухи и подание в раду на снятие депутатской неприкосновенности с мудачука. Второй момент, у мудачука есть дружбаны рыги, которые тоже были пособниками и спонсорами террористов: бойко, ефремов, шлюхрыч, рабинович и.. ахметов! Может мне кто-то напомнить когда были обыски у этих персонажей?
Вот поэтому я считаю эти обыски у мертведчука - кино для зеле-лохов, а может даже договорняк для мобилизации прокацапского лохтората в поддержку мудачука. Так что зебилы выдыхайте, вас опять поимел квартал95.
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25.03.2021 20:52 Ответить
Как когда? При Порошенке их постоянно обыскивали и сажали, обыскивали и сажали, сажали!
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26.03.2021 06:24 Ответить
Какая-то трешевая бесвкусица.
Свиду - красивое здание, а внутри - блевануть хочется...
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25.03.2021 21:06 Ответить
м-да, на дизайнерах сэкономили......
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25.03.2021 21:36 Ответить
Сэкономили на всем, не только на дизайнерах.
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26.03.2021 15:18 Ответить
Интересно, то СБУ искало в медвечуковском теремке на Закарпатье? Он давно там не живет, объект законсервирован
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25.03.2021 22:08 Ответить
Інтер'єр як в лоха паслєднього.
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25.03.2021 23:40 Ответить
Розвага для піпла.Що там можна шукати ?
Але Бакланов міг суттєво підняти рейтинги Зєлі й СБУ,насравши на ведмежу шкуру.Народ таке зацінить.
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25.03.2021 23:43 Ответить
Що там можно шукати? В спальне и ванной? Ну вот же ясно написано: злоупотребление при выделении и пользовании земельными участками.Источник: https://censor.net/ru/p3255642
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26.03.2021 02:39 Ответить
какая же безвкусица
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25.03.2021 23:50 Ответить
А мертвечук хоть знает что у него есть єтот дом?
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26.03.2021 02:56 Ответить
Там лежали миллиарды долларов Оксаны Марченко Кэшом
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26.03.2021 06:03 Ответить
98 предприятий Ведмедчука и Марченко приносили только убытки Ведмедчуку и Кучме,типа они не торговые партнеры с 2003 года
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26.03.2021 06:05 Ответить
Sorry,Витя стал начальником Кучмы с июня 2002 года
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26.03.2021 06:07 Ответить
Просто так Леонид Данилыч ничего не делал и не делает сейчас...
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26.03.2021 06:10 Ответить
Как то непонятно: сам медведчук от слова - медведь. На стену шкуру медведя повесил. Загадочная психика у товарища.
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26.03.2021 07:25 Ответить
А перевірити громадянство того бугая у російській горці не пробували?
А також кількість сплачених податків за територію та нерухомість у місцевий та державний бюджети
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26.03.2021 08:46 Ответить
Запустили Кремлевскую игру. Щя в России полетят головы.
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26.03.2021 11:02 Ответить
))) спочатку прочитав "фото ОБСТРЕЛА резиденции Мертвечука на Закарпатье" 😂🤣
Але поки що не з нашим щастям... (((
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26.03.2021 18:11 Ответить
На фото білий карпатський медвідь
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28.03.2021 01:50 Ответить
 
 