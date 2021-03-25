СМИ показали фото обыска резиденции Медведчука на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Резиденцию Виктора Медведчука "Медвежья дубрава" в Закарпатской области сотрудники Нацполиции обыскали 19 марта.

Фото обыска опубликовало "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

На кадрах видны работники Департамента стратегических расследований Нацполиции и спецназовцев "Корда".

Пресс-секретарь Департамента стратегических расследований Нацполиции Наталья Калиновская рассказала, что расследование ведется по статье 364 Уголовного кодекса - злоупотребление властью или служебным положением должностных лиц при выделении и пользования земельными участками.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ проводит обыски в офисах движения Медведчука "Украинский выбор-Право народа" (обновлено)























