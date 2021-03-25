ЗМІ показали фото обшуку резиденції Медведчука на Закарпатті. ФОТОрепортаж
Резиденцію Віктора Медведчука "Ведмежа діброва" в Закарпатській області співробітники Нацполіції обшукали 19 березня.
Фото обшуку опублікувало "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
На кадрах видно працівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції і спецпризначенців "Корду".
Прессекретар Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська розповіла, що розслідування ведеться за статтею 364 Кримінального кодексу - зловживання владою або службовим становищем посадових осіб при виділенні і користуванні земельними ділянками.
Топ коментарі
+48 Бумеранг Жри Те
показати весь коментар25.03.2021 19:32
+40 Прощай немытая раССея
показати весь коментар25.03.2021 19:34
+36 Прощай немытая раССея
показати весь коментар25.03.2021 19:30
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
подарок кума ?
или вместе Арктику паплюжили ?
P.S. Йшов 35 день з моменту як проти медведчука і марченко були введені санкції імені зеленського за фінансування тероризму. З тих пір не один медведчук і марченко не постраждали. Фінансиси тероризму козак не страждає з 2 лютого
Провели обыск именно там, где заведомо ничего нет! Пот представьте, что вам обвиняют в преступлении (не важно каком: экономическом, криминальном....) и вместо того, чтобы сразу завалиться к вам домой, пока вы не уничтожили все доказательства, сначала громко объявляют о подозрении, потом (месяц спустя) обыскивают вашу дачу, потом еще (месяц спустя) обыскивают ваш гараж...... Ваши действия, как подозреваемого? Будете сидеть и смотреть или все же попытаетесь уничтожить следы?
спустя 2 месяца. турбирежимщики!
👎👎👎
одни топят других за бабки первых))
Рановато Сашу Белого убрали...
видно ж, що в цьому маєтку давно нікого не було.
Или давно уже видосики не снимали на потеху Зедебилов?
Сваты" "Кумы" от ЗЕбеня продакшен
видосики про мертвечука
Вот поэтому я считаю эти обыски у мертведчука - кино для зеле-лохов, а может даже договорняк для мобилизации прокацапского лохтората в поддержку мудачука. Так что зебилы выдыхайте, вас опять поимел квартал95.
Свиду - красивое здание, а внутри - блевануть хочется...
Але Бакланов міг суттєво підняти рейтинги Зєлі й СБУ,насравши на ведмежу шкуру.Народ таке зацінить.
А також кількість сплачених податків за територію та нерухомість у місцевий та державний бюджети
Але поки що не з нашим щастям... (((