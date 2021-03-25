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ЗМІ показали фото обшуку резиденції Медведчука на Закарпатті. ФОТОрепортаж

Резиденцію Віктора Медведчука "Ведмежа діброва" в Закарпатській області співробітники Нацполіції обшукали 19 березня.

Фото обшуку опублікувало "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

На кадрах видно працівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції і спецпризначенців "Корду".

Прессекретар Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська розповіла, що розслідування ведеться за статтею 364 Кримінального кодексу - зловживання владою або службовим становищем посадових осіб при виділенні і користуванні земельними ділянками.

Читайте також: СБУ проводить обшуки в офісах руху Медведчука "Український вибір-Право народу" (оновлено)

ЗМІ показали фото обшуку резиденції Медведчука на Закарпатті 01

ЗМІ показали фото обшуку резиденції Медведчука на Закарпатті 02
ЗМІ показали фото обшуку резиденції Медведчука на Закарпатті 03
ЗМІ показали фото обшуку резиденції Медведчука на Закарпатті 04
ЗМІ показали фото обшуку резиденції Медведчука на Закарпатті 05
ЗМІ показали фото обшуку резиденції Медведчука на Закарпатті 06
ЗМІ показали фото обшуку резиденції Медведчука на Закарпатті 07
ЗМІ показали фото обшуку резиденції Медведчука на Закарпатті 08
ЗМІ показали фото обшуку резиденції Медведчука на Закарпатті 09
ЗМІ показали фото обшуку резиденції Медведчука на Закарпатті 10
ЗМІ показали фото обшуку резиденції Медведчука на Закарпатті 11
ЗМІ показали фото обшуку резиденції Медведчука на Закарпатті 12

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) обшук (1974) Нацполіція (15202) резиденція (40) КОРД (137) Закарпатська область (2052)


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Топ коментарі
+48
оксана мертвеченко...
P.S. Йшов 35 день з моменту як проти медведчука і марченко були введені санкції імені зеленського за фінансування тероризму. З тих пір не один медведчук і марченко не постраждали. Фінансиси тероризму козак не страждає з 2 лютого
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25.03.2021 19:32
+40
СМИ показали фото обыска резиденции Медведчука на Закарпатье - Цензор.НЕТ 1372
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25.03.2021 19:34
+36
СМИ показали фото обыска резиденции Медведчука на Закарпатье - Цензор.НЕТ 548
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25.03.2021 19:30
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А конфіскований в Медведчука нафтопровід Зе-команда вже налагоджує для закупок російської нафти. Бабло не пахне, а лохторат не зверне уваги, бо дрочить на успіхи "деколаборації".
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25.03.2021 19:29 Відповісти
откуда шкурка краснокнижного белого мишки ?

подарок кума ?
или вместе Арктику паплюжили ?
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25.03.2021 20:38 Відповісти
Ти помиляєшся, вони всі дрочать на шоколадний торт від рошен
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28.03.2021 01:47 Відповісти
СМИ показали фото обыска резиденции Медведчука на Закарпатье - Цензор.НЕТ 548
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25.03.2021 19:30 Відповісти
оксана мертвеченко...
P.S. Йшов 35 день з моменту як проти медведчука і марченко були введені санкції імені зеленського за фінансування тероризму. З тих пір не один медведчук і марченко не постраждали. Фінансиси тероризму козак не страждає з 2 лютого
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25.03.2021 19:32 Відповісти
мертвечук і марченко?

СМИ показали фото обыска резиденции Медведчука на Закарпатье - Цензор.НЕТ 9425
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25.03.2021 19:37 Відповісти
А з луком хто над ними? Порошенко?
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28.03.2021 01:48 Відповісти
Прошло 5 лет президенства святого *****. мертвечук спокойно барыжил росийскими нефтепродуктами, вел подрывную деятельность и ничего ему за это не было!
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25.03.2021 19:56 Відповісти
Давай далі. А прийшов Голобородько та навів кругом порядки, заарештував та відібрав все награбоване, закінчив війну, Асвабаділ всєх плєнних і гнєтьонних, знизив тариХВи, а всєх врагов начав бамбіть.
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25.03.2021 20:07 Відповісти
Тебя несвятое ***** должно больше интересовать
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25.03.2021 20:11 Відповісти
меня твое ***** не интересует, засунь его себе!
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25.03.2021 21:38 Відповісти
"И застыла она, как изваяние..."
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25.03.2021 20:15 Відповісти
некрофилка, что ли...?
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25.03.2021 20:54 Відповісти
С Медведчуком же живет!
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26.03.2021 09:49 Відповісти
Нужно сжечь это свинособачье кубло после обыска.
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25.03.2021 19:31 Відповісти
А ДЕ ВИ НА ФОТО БАЧИТЕ ОБШУК, В КІМНАТАХ ВСЕ ПОЗАСТИЛАНО ПРОСТИРАДЛАМИ НІХТО НІЧОГО НЕ ЧІПАВ, ОХОРОНА ПЕРЕВІРИЛА ВСЕ НА МІСЦІ.
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25.03.2021 21:22 Відповісти
Дело даже не в этом. В этой "редиденции" очевидно, что Медведчук не живет - это что то типа дачи, на которую он изредка приезжает отдохнуть. И вот ответьте, что там искать?! Документы или мешки с баблом и приказы от Путина с подписью и гербовой печатью РФ?!
Провели обыск именно там, где заведомо ничего нет! Пот представьте, что вам обвиняют в преступлении (не важно каком: экономическом, криминальном....) и вместо того, чтобы сразу завалиться к вам домой, пока вы не уничтожили все доказательства, сначала громко объявляют о подозрении, потом (месяц спустя) обыскивают вашу дачу, потом еще (месяц спустя) обыскивают ваш гараж...... Ваши действия, как подозреваемого? Будете сидеть и смотреть или все же попытаетесь уничтожить следы?
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26.03.2021 09:58 Відповісти
Это не Мертветчука дача, а Ротенберга.
СМИ показали фото обыска резиденции Медведчука на Закарпатье - Цензор.НЕТ 3781
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25.03.2021 19:33 Відповісти
СМИ показали фото обыска резиденции Медведчука на Закарпатье - Цензор.НЕТ 1372
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25.03.2021 19:34 Відповісти
Тех двоих уже съели. Пусть не ищут.
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25.03.2021 19:37 Відповісти
"Николай Чудотворец" одобряет обыск "Паломницы" Оксаны Марченко и поганого отрока Медведчука
СМИ показали фото обыска резиденции Медведчука на Закарпатье - Цензор.НЕТ 5254
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25.03.2021 19:35 Відповісти
**** у Медведчука в його маєтку вся підлога в туалеті засрана. Невже так важко помити?

СМИ показали фото обыска резиденции Медведчука на Закарпатье - Цензор.НЕТ 919
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25.03.2021 19:37 Відповісти
мдаа.. не удобно получилось
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25.03.2021 19:39 Відповісти
Лайно живе в своєму звичному середовищі, це логічно)
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25.03.2021 19:43 Відповісти
ну вот зачем мне знать на каком унитазе гадил гадя?
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25.03.2021 19:53 Відповісти
Безвкусица! Тут, дерево с камнем не сильно то вяжутся...да еще и золоченые краны - выглядит как обстановка заурядной сауны и претензией на роскошь. А картины там на хрена?! Ценителя искусства бл*дь! Еще на бачек унитаза картину повесьте!!!!
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26.03.2021 10:10 Відповісти
А такой мрамор с прожилками дорогой, везется из Италии. Его обычно используют для оформления больших площадей, а не совмещенного санузла Но что поделать, если хочется выглядеть "пабагатому", а нанять грамотных специалистов, которые в состоянии поспорить с дурацкими хотелками заказчика, жаба давит.
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26.03.2021 15:10 Відповісти
Ця "засрана" підлга коштує дорожче ніж твое житло.
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28.03.2021 01:49 Відповісти
Конфіскувати цю * хату Тараса Шевченка * і віддати Управлінню по реабілітації бійців після поранень і бойових травм. А не то спалити нах !
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25.03.2021 19:40 Відповісти
Отдать. Как Межигорье героям Майдана
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26.03.2021 02:32 Відповісти
Ти про що мокша ? До чого тут взагалi героi Майдану
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26.03.2021 07:47 Відповісти
Ну с тем же успехом они могли бимер Оксаны обыскать , а то просто показали , что Мертветчук богатый и у него есть крутая дача в Закарпатье , какой смысл в таких обысках , видимо только Ослу и Бакану понятно.
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25.03.2021 19:41 Відповісти
СМИ показали фото обыска резиденции Медведчука на Закарпатье - Цензор.НЕТ 8390
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25.03.2021 19:47 Відповісти
Нехило так построился под Ждениево, упырь... Пора ему менять прописку...
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25.03.2021 19:43 Відповісти
пустой дом обыскивали. мебель под накидками, басейн под пленкой
спустя 2 месяца. турбирежимщики!
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25.03.2021 19:43 Відповісти
Кто не понял, хороший деревянный дом по нынешним временам это мегакруто и очень дорого.
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25.03.2021 19:44 Відповісти
Судя по конструкционным балкам в гараже и бассейне, дом вполне себе из монолитного бетона, только обложен деревом снаружи. Как обычно, показуха для эмм, кого? Не себя ж обманывают...
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26.03.2021 15:14 Відповісти
не верю
👎👎👎
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25.03.2021 19:45 Відповісти
шкура медведчука на полу у входа тож так ничо смотрелась бы )
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25.03.2021 19:51 Відповісти
скальп
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25.03.2021 20:12 Відповісти
в левой передней лапе его шкуры )
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25.03.2021 20:17 Відповісти
в Уераине нет сми)))
одни топят других за бабки первых))
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25.03.2021 19:56 Відповісти
Кумыдло жило и жировало , и лозунги кидало , знали и не замечали .
Рановато Сашу Белого убрали...
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25.03.2021 20:00 Відповісти
а чого не приїхали з обшуками туди де він постійно мешкає ?
видно ж, що в цьому маєтку давно нікого не було.
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25.03.2021 20:12 Відповісти
отак перепугать одинокого охранника пустой хатынки...надо уметь ))))
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25.03.2021 20:35 Відповісти
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25.03.2021 20:23 Відповісти
seems like call of duty modern warfare
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25.03.2021 20:24 Відповісти
Дорого **** платит мертветчуку за здачу Украины - надо же столько денег в Карпатах закопать.
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25.03.2021 20:30 Відповісти
бомжатня как в хлеву и фотки 0.3 мпх...копия вилы якуновича
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25.03.2021 20:32 Відповісти
А что они искали на пустой даче? Прошлогодние фекалии?
Или давно уже видосики не снимали на потеху Зедебилов?
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25.03.2021 20:33 Відповісти
И? Прошлогоднюю пыль встряхнули. Но холопы приберут, и все пропылесосят. Но зебилы, что-то изменилось? Нет, ничего не изменилось: танки наемников как заправлялись дизелем жены медведчука так и заправляются.
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25.03.2021 20:38 Відповісти
P.S Объект законсервирован
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25.03.2021 20:52 Відповісти
Видго искали законсервированный компромат Но ничего не нашли, потому что огород не перекопали.
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26.03.2021 15:16 Відповісти
Многобуквенный ты наш,что же ты не возмущался,когда кацапские "повстанцы" заправлялись конфетками поРошенка ?
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26.03.2021 07:22 Відповісти
долго думал, перед тем как написать?
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26.03.2021 10:39 Відповісти
Вот кому ты заливаешь? Вата принципиально не покупает эти конфеты)))
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26.03.2021 13:28 Відповісти
Ну надо же было как-то Пороха приплести Ну хоть как-то.
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26.03.2021 15:17 Відповісти
и к чему твой высер --- сейчас через кпп дамбасята танут сумки со жратвой В лугандон и там есть конфетки ПОРОХА и шо дальше --- встань **** на кпп и вытряхивай конфетки рошен если у тебя на них алергия в гузне
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26.03.2021 17:46 Відповісти
А чем дизель отличается от сладкого?Я уже о заводиках в Липецке и Севастополе и не говорю.Ну да война,никто нормальную цену не дает,вот и не могли и не могут продать.А тут еще слепые трасты...
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27.03.2021 18:08 Відповісти
Нічогенька така келія в "паломніци" і її сатани.
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25.03.2021 20:42 Відповісти
дешевые "Сваты" "Кумы" от ЗЕбеня продакшен

видосики про мертвечука
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25.03.2021 20:49 Відповісти
Обратите внимание на такие интересные факты: мертведчука и его шлюху обвинили в финансировании терроризма, но ни его, ни его бычку так до сих пор не вызвали на допрос, я уже не говорю про сизо для потаскухи и подание в раду на снятие депутатской неприкосновенности с мудачука. Второй момент, у мудачука есть дружбаны рыги, которые тоже были пособниками и спонсорами террористов: бойко, ефремов, шлюхрыч, рабинович и.. ахметов! Может мне кто-то напомнить когда были обыски у этих персонажей?
Вот поэтому я считаю эти обыски у мертведчука - кино для зеле-лохов, а может даже договорняк для мобилизации прокацапского лохтората в поддержку мудачука. Так что зебилы выдыхайте, вас опять поимел квартал95.
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25.03.2021 20:52 Відповісти
Как когда? При Порошенке их постоянно обыскивали и сажали, обыскивали и сажали, сажали!
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26.03.2021 06:24 Відповісти
Какая-то трешевая бесвкусица.
Свиду - красивое здание, а внутри - блевануть хочется...
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25.03.2021 21:06 Відповісти
м-да, на дизайнерах сэкономили......
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25.03.2021 21:36 Відповісти
Сэкономили на всем, не только на дизайнерах.
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26.03.2021 15:18 Відповісти
Интересно, то СБУ искало в медвечуковском теремке на Закарпатье? Он давно там не живет, объект законсервирован
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25.03.2021 22:08 Відповісти
Інтер'єр як в лоха паслєднього.
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25.03.2021 23:40 Відповісти
Розвага для піпла.Що там можна шукати ?
Але Бакланов міг суттєво підняти рейтинги Зєлі й СБУ,насравши на ведмежу шкуру.Народ таке зацінить.
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25.03.2021 23:43 Відповісти
Що там можно шукати? В спальне и ванной? Ну вот же ясно написано: злоупотребление при выделении и пользовании земельными участками.Источник: https://censor.net/ru/p3255642
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26.03.2021 02:39 Відповісти
какая же безвкусица
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25.03.2021 23:50 Відповісти
А мертвечук хоть знает что у него есть єтот дом?
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26.03.2021 02:56 Відповісти
Там лежали миллиарды долларов Оксаны Марченко Кэшом
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26.03.2021 06:03 Відповісти
98 предприятий Ведмедчука и Марченко приносили только убытки Ведмедчуку и Кучме,типа они не торговые партнеры с 2003 года
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26.03.2021 06:05 Відповісти
Sorry,Витя стал начальником Кучмы с июня 2002 года
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26.03.2021 06:07 Відповісти
Просто так Леонид Данилыч ничего не делал и не делает сейчас...
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26.03.2021 06:10 Відповісти
Как то непонятно: сам медведчук от слова - медведь. На стену шкуру медведя повесил. Загадочная психика у товарища.
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26.03.2021 07:25 Відповісти
А перевірити громадянство того бугая у російській горці не пробували?
А також кількість сплачених податків за територію та нерухомість у місцевий та державний бюджети
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26.03.2021 08:46 Відповісти
Запустили Кремлевскую игру. Щя в России полетят головы.
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26.03.2021 11:02 Відповісти
))) спочатку прочитав "фото ОБСТРЕЛА резиденции Мертвечука на Закарпатье" 😂🤣
Але поки що не з нашим щастям... (((
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26.03.2021 18:11 Відповісти
На фото білий карпатський медвідь
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28.03.2021 01:50 Відповісти
 
 