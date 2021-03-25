ЗМІ показали фото обшуку резиденції Медведчука на Закарпатті. ФОТОрепортаж

Резиденцію Віктора Медведчука "Ведмежа діброва" в Закарпатській області співробітники Нацполіції обшукали 19 березня.

Фото обшуку опублікувало "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

На кадрах видно працівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції і спецпризначенців "Корду".

Прессекретар Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська розповіла, що розслідування ведеться за статтею 364 Кримінального кодексу - зловживання владою або службовим становищем посадових осіб при виділенні і користуванні земельними ділянками.

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