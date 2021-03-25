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Крим (14081) Медведчук (1694) обшук (1950) СБУ (12507) державна зрада (1638)

СБУ проводить обшуки в офісах руху Медведчука "Український вибір-Право народу" (оновлено)

СБУ проводить обшуки в офісах руху Медведчука

СБУ проводить обшуки в офісах Всеукраїнського громадського руху "Український вибір-Право народу", лідером якої є глава політради ОПЗЖ Віктор Медведчук. До 2016 року організація була відома, як "Український вибір".

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в правоохоронних органах.

Зазначається, що слідчі дії відбуваються в Києві та Дніпрі.

За даними джерела, під час окупації Криму центральний офіс координував дії кримських осередків, представники яких активно пропагували входження півострова до складу РФ, а в подальшому брали участь в організації та проведенні незаконних "референдумів" та "виборів" до "законодавчих органів Республіки Крим", Держдуми РФ та президента.

Джерело додало, що є підстави вважати, що керівництво "Українського вибору-Право народу", яке перебуває в Києві, продовжує координувати діяльність її членів в окупованому Криму, попри спроби публічно відмежуватися від незаконних дій своїх колег на півострові.

Клопотання погодила Генпрокурор Венедіктова, підписав - її заступник Гюндуз Мамедов.

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Як повідомили в СБУ, учасники ГО "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір" під час окупації півострова і надалі активно підтримували окупаційні "органи влади". Вони стали представниками незаконних виборчих комісій і дільниць, які брали участь у діяльності незаконного збройного формування "Самооборона Криму" . Учасники НЗФ здійснювали незаконне переслідування українських активістів, захоплення адміністративних будівель органів влади України.

Організатори ГО імітували ліквідацію 210 осередків, які розташовувалися на півострові. Проте жодних документів до Мінюсту України не подавалося. Організація продовжувала проводити у Криму діяльність на шкоду державній безпеці України.

Також читайте: Дружини Медведчука і Козака оскаржують санкції проти себе у Верховному Суді

Лише у 2017 році припинення діяльності осередків "Українського вибору" у Криму було оформлено згідно з чинним українським законодавством. За версією слідства, ці факти можуть свідчити про створення уявної непричетності керівництва ГО "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір – Право народу" до протиправної діяльності її осередків на території окупованого півострова.

Під час досудового розслідування слідчі СБУ отримали беззаперечні докази, що керівництво і представники ГО брали участь в організації та проведенні незаконного референдуму і незаконних виборів на тимчасово окупованій території АР Крим та Севастополя після тимчасової анексії півострова РФ. За попередньою версією слідства, вони також причетні до вчинення інших злочинних дій.

Слідчі СБ України проводять слідчі дії у межах розпочатого кримінального провадження за ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення учасникам про підозри за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст. 111 (державна зрада).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Безпека не просто слово. Це - щоденна робота", - СБУ відзначає 29-ту річницю створення. ВIДЕО

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Топ коментарі
+15
Облил ОП краской - под домашний арест!
Украл трубу, транслируешь по трем каналам вражескую пропаганду, обвиняешься в госизмене - спокойно ходишь на заседания ВР и там со своей шоблой обливаешь страну и её защитников грязью!
П.С. Может ребятам, которые облили краской ОП сказать, что они от медведчука !?
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25.03.2021 11:20
+13
СБУ проводит обыски в офисах движения Медведчука "Украинский выбор-Право народа", - источник - Цензор.НЕТ 1456
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25.03.2021 11:04
+13
Його пора валіть просто і з розмахом всю їхню сім'ю та інших Рабінович Ків тільки так вони залишать нас у спокої.Суди вони куплять.Суд Лінча.
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25.03.2021 11:30
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25.03.2021 11:03 Відповісти
СБУ проводит обыски в офисах движения Медведчука "Украинский выбор-Право народа", - источник - Цензор.НЕТ 1456
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25.03.2021 11:04 Відповісти
Його пора валіть просто і з розмахом всю їхню сім'ю та інших Рабінович Ків тільки так вони залишать нас у спокої.Суди вони куплять.Суд Лінча.
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25.03.2021 11:30 Відповісти
- Я вам передачи, Киса, носить не буду. Имейте это в виду. Вы мне, в конце концов, не мать, не сестра и не любовница.(с)http://www.100bestbooks.ru/read_book.php?item_id=26&page=22#_ftn339
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25.03.2021 11:04 Відповісти
На повідомлення СБУ вже відреагував один із фігурантів справи, Євген Шевченко. У своєму фейсбуці він https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/posts/10215165324966374 написав , що обурений звинуваченнями з боку Служби безпеки, які він називає безпідставними.При цьому він підтвердив, що кілька років тому дійсно мав плани створити охоронну фірму, яка б працювала в інших країнах і охороняла там різноманітні об'єкти, супроводжувала конвої тощо.Проте вже через кілька місяців, розповідає Шевченко, від цієї ідеї він відмовився.https://www.bbc.com/ukrainian/news-56520772?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D СБУ звинуватила Семенченка і Шевченка у створенні приватної армії. Що відомо - BBC News Україна
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25.03.2021 11:08 Відповісти
а що він скаже: да хлопці це я винен,бо хотів трохи бабла рубанути!
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25.03.2021 12:20 Відповісти
Прессовать политического отца и соратника Сонцесяйного по безальтернативным минским переговорам это палитические репрессии и реванш! Все у кого осталась краска, бигом на Банковую!
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25.03.2021 11:08 Відповісти
Аби це не була чергова спортивна риболовля...
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25.03.2021 13:43 Відповісти
Хотелось бы верить ,что это не просто одни жулики кошмарят других!!! Так хочется пожить в Настоящей , пусть придуманной ,сказочной Украине!!!! Хотя бы как Фины живут!!!
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25.03.2021 11:09 Відповісти
Видимо, момент истины настал: те, кто называет себя прозападными жуликами (банда зеленых) кошмарит откровенно прорашистских жуликов.
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25.03.2021 11:13 Відповісти
ахахаха))) это было известно ... как минимум, лет двадцать назад. Обывателю.
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25.03.2021 20:57 Відповісти
Хотя бы как финны? Эка вы хватили, батенька))
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25.03.2021 12:42 Відповісти
Мертвечук к Бакланову на чай заходил не так давно,по поводу Суркова,но не за фин терроризма,наверное финансировании терроризма детский лепет и его не нужно обсуждать,теперь его команда решила в офис в гости,но вангую Мертвечук и дальше будет вне подозрения и не арестован
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25.03.2021 11:11 Відповісти
Чай ты подавал?
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25.03.2021 13:54 Відповісти
Зараз почнеться смердіж з усіх інтерів і мураєвських помийок і рейтинг мертветчука у ватки знову поповзе вгору. Зєля тупо надуває чуку рейтинг. Мабуть скоро вибори і Зєля хоче вийти з чуком у другий, щоб затулити пельку всім незадоволеним.
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25.03.2021 11:11 Відповісти
Українцям, щоб зберегти свою державу, треба негайно узгодити якусь нормальну кандидатуру на дострокові президентські і потім починати політкомпанію за дострокові. Таких нормальних кандидатів у нас вистачає.
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25.03.2021 11:14 Відповісти
Например?
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25.03.2021 11:25 Відповісти
Пєцю не тули, в нього антирейтинг рекордний.
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25.03.2021 11:34 Відповісти
Ты пример достойных по твоему мнению политиков можешь привести?
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25.03.2021 11:39 Відповісти
Треба когось того, хто ще не балотувавсь. І безпартійний.
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25.03.2021 11:35 Відповісти
Уже есть такой опыт. Понравилось?
Вообще думал что ты какие-то конкретные фамилии назовешь, а ты опять парикмахеров и фотографов предлагаешь выбирать.
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25.03.2021 11:47 Відповісти
Чому? Зеркаль, наприклад. З Пєціної обойми, доречі. Пєця може не хвилюватись, його не посадять.
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25.03.2021 11:51 Відповісти
Дізнатись її зарплатню в Нафтогазі і зберегти її, але вже на посаді преза. Бо у преза, здогадуюсь, зарплатня меньша))
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25.03.2021 11:55 Відповісти
це вана ! у ванька вана понад усе !
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25.03.2021 11:38 Відповісти
друже , таких КАНДИДАТІВ з усієї України АЖ ДВА !!! 1-й Роман Безсмертний , 2-й Виктор Чумак ... інших не бачу ,за останні роки лише гумові ФАЛОІММІТАТОРИ .....
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25.03.2021 12:17 Відповісти
Ти подивись на Чумака на відіо, як його Лукаш чмирила, коли він на посаді зам генпрокурора намагавсь висунути їй якесь звинувачення. Було враження, що це вона його допитувала і зараз оголосить підозру. Чмо-чмом.
Безсмертний інша справа. Але він був у Кучми представником в Раді, тому це йому в мінус. Я б ще Сенченка запропонував, який Північно - кримський канал перекрив. Єдина перемога у війні з Рашою.
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25.03.2021 12:25 Відповісти
Також треба, щоб кожен, кого висунули на ЄДИНОГО кандидата в президенти на дострокові, назвав імена своїх ключових призначенців і першочергові кроки. Щоб не було несподіванок, як з Зєлєю. Тоді люди будуть мати повну картину того, що вони обирають.
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25.03.2021 12:36 Відповісти
Ну по твоей логике он своими смешными уголовными делами ,которые одно за другим разваливались в судах и шоколаднику в 2.5 раза рейтинг поднял и сделал его партию второй в парламентском рейтинге ,а его самого кандидатом номер 2 в президентском
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25.03.2021 12:37 Відповісти
Зеленский продолжает разрывать мозг своим избирателям!
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25.03.2021 11:12 Відповісти
Ні. Тільки казковим свідкам секти 8 відсотків.
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25.03.2021 11:13 Відповісти
Как можно разрывать то, чего нет?
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25.03.2021 11:40 Відповісти
При Порошенко такого не було!!!
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25.03.2021 11:13 Відповісти
цЬІрків з обшуками "неукраїнського вибору" ?
Чи дозволу спонсорам тероризму медведчуку, козаку спокійно засідати в Раді?
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25.03.2021 11:20 Відповісти
Ой! А за чиїх же часів пан Медведчук надбав стільки бізнесів?
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25.03.2021 11:23 Відповісти
Може за часів того, при кому придбав ще кілька каналів ТВ?
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25.03.2021 11:30 Відповісти
А сталось це при ВАЗеленському.
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25.03.2021 11:41 Відповісти
ПОРОХ АРЕШТОВУВАВ АТОШНИКІВ І ПІДНЯВ ТАРИФИ, ЗЕ ТАКОЖ ЗА ТАРИФИ, АРЕШТИ АКТИВІСТІВ, І ПОЧАЛИСЬ ОБШУКИ У МЕДВЕДЧУКА, ЯКЩО ПІДУТЬ АРЕШТИ ЙОГО ОПЗЖ ПРИБІЧНИКІВ ТОДІ МОЖНА ВІРИТИ ЩО ПІШОВ ЯКИЙСЬ СПРОТИВ РФ.
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25.03.2021 11:22 Відповісти
Про курс гривні та банкопад не забув?
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25.03.2021 11:24 Відповісти
Коля надывывся пропаганды России?
Все вамиубогим тарифы поперек горла а як продавать газ по 1 гр когда покупали по 400-450$?Янык вывез все деньги в рашку а вам Порох виноват.Или газ по 7-8 гр или его нет вообще так понятнее? Про собственной добычи не надо прилетать сюда.Газ свой должен продаваться по рыночной цене и деньги должны идти в бюджет и из них малоимущим платить субсидии так и работало пока пришло зелёная тина.
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25.03.2021 12:25 Відповісти
А шо Порох быльше нічого не робив з 2014 року по 19 . тільки арештовуаав і піднімав тарифи?
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25.03.2021 12:31 Відповісти
..делал и много сделал..АРМИЯ, МОВА, ВИРА-это мощнейший толчок был в правильную сторону, но продолжатели что то не очень, притихло все как то, а зря ..но в демократию играть на вне, да и на внутрь большей частью, во время военное, слишком было...судить военных по гражданским законам, есть неправильно, назначать политколобков известных генпрокурорами, главментами, спецуру набивать непонятно кем, губерами дубоголовых назначать и много всяких кадровых непродуманных шагов сделано им было, по критериям, ему лишь и понятным...олигархов строить нужно было, активы ихонные смотреть, Кореек подпольных вытаскивать за уши да на солнышке шконок поджаривать, границы на выезд перекрыть, каналы ТВ известные КРАСНОПЕРЫЕ все позакрыть и т.д т.п....Кумовство, в широком его понимании , нужно было каленым железом выжигать, оно основа основ коррупции, пожирающей страну и пр. всяких "ништяков" и по сей день творящихся....!!!.
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26.03.2021 01:22 Відповісти
Что ты орешь, болезный? Или имитируешь ЗЕприматскую радость?
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25.03.2021 12:35 Відповісти
Облил ОП краской - под домашний арест!
Украл трубу, транслируешь по трем каналам вражескую пропаганду, обвиняешься в госизмене - спокойно ходишь на заседания ВР и там со своей шоблой обливаешь страну и её защитников грязью!
П.С. Может ребятам, которые облили краской ОП сказать, что они от медведчука !?
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25.03.2021 11:20 Відповісти
А новость почитать тебе западло?
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25.03.2021 11:58 Відповісти
А шо там с вангеровцами кто за них ,их всех привлекли?
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25.03.2021 11:24 Відповісти
блюзнирский "украинский выбор" Зеля кошмарит, это прекрасно, лишь бы довел до логического конца и уничтожил это кацапское дерьмо замаскованный под сово "украинский".
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25.03.2021 11:27 Відповісти
вот в том то и дело, что сейчас как и при сонцесяйном вероятно происходит большой переполох без последствий
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25.03.2021 12:12 Відповісти
******, все народом прикрываются. Придумывают названия народные а все делают против народа. Сволочи.
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25.03.2021 11:33 Відповісти
Порлное говно
Правильная новсть должна была звучать так:
СБУ проводит расстрелы в офисах движения Медведчука "Украинский выбор-Право народа"
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25.03.2021 11:36 Відповісти
СБУ проводить обшуки в офісах руху Медведчука "Український вибір-Право народу" - Цензор.НЕТ 6493
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25.03.2021 11:37 Відповісти
И ЭТОМУ убожеству пеца отдал украинскую трубу??? Действительно, "ГЕТЬман-патриёт"!
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25.03.2021 11:59 Відповісти
ты ***** сам ничтожество ********
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25.03.2021 12:17 Відповісти
Мізки б тобі хтось віддав, зебіл..
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25.03.2021 13:52 Відповісти
Імітація, як завжди. Обшуки проводять в усіх підряд, але САДЖАЮТЬ реально виключно патріотів.
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25.03.2021 12:07 Відповісти
Очередной акт об ЗЕцЫрка
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25.03.2021 12:36 Відповісти
Ще раз повторюся, бо це актуально. Звинувачування Мертвечини в фінансуванні тероризма це дуже серйозні звинувачення. Санкціями тут не відбудешся. Тут у Клована лише два путя. Або, звинувачення для Ме , суд і нари. Бо ці санкції це все одно що звинуваченому у вбивстві заблокувати зарплатну картку чи арештувати автівку.. Або, другий шлях, обсиратися як завжди.. Обидва варіанти порохоботів влаштовують..
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25.03.2021 12:36 Відповісти
Ні є ще третій варіант і він все більше стає реальністю.
Це судити за зраду і програти суд,Мертвечук виходить сухий із води бо в Україні двічі за одне й те саме судити не можна.
Це клован і робить.
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25.03.2021 16:26 Відповісти
Це не окремий варіант. Це підпадає під варіант № 2 : обістратися як завжди)
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26.03.2021 14:05 Відповісти
Обшуки єто типа там поляну им выставили вот и все обшуки
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25.03.2021 12:37 Відповісти
Как выяснилось, медведчук со своим кацапско-прокацапским "украинским выбором" напрямую участвовали и способствовали окуупации крыма. это зрада, за это расстрел.
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25.03.2021 12:38 Відповісти
Это известно давно,а не сейчас выяснилось США в марте 2014 года заморозили все активы януковича и медведчука на своей территории(ввели санкции)за Крым,а в Украине на деяния медведчука почему-то никто не отреагировал
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25.03.2021 12:52 Відповісти
оп не пресує патріотів.
оп не пресує сепарів та колаборантів.
не обманюйтесь переводячи їхні дії в стан "високих ідеологічних матерій".
вони не ідеалісти, вони прагматики.
оп банально та прагматично розчищає електоральне поле.
оп готується робити з зеленського президента на довгі-довгі роки.
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25.03.2021 12:40 Відповісти
ОП готується йти в жОПу
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25.03.2021 15:44 Відповісти
тільки поки цього не спостерігається. і я, відверто кажучи, не знаю, що надає вам оптимізму.
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25.03.2021 15:47 Відповісти
Зростання протестних настроїв. Овочеві у 2013 теж гадали, що прийшли назавжди
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25.03.2021 16:12 Відповісти
ми з вами бачимо різне.
я бачу величезну кількість паспортоносців України, які вважають, що вибити шибки та розмалювати адміністративну будівлю під час протестів проти свавілля, корумпованості та безкарності влади це жах, неподобство, вандалізм та ганьба на весь світ.
розумієте. не те, що влада - лайно, а форма протесту проти такої влади, от що ці істоти вважають ганьбою.
я бачу коментарі під різними новинами на цьому сайті в яких із захопленням пишуть про "єтих протестующих сажать надо", "расстрелять", "зеленский молодец начинает править железной рукой", "давно пора поставить на место всех етих активистов" й т. інш.
але хочеться вірити, що те, що бачите ви є вірнішим за те, що бачу я.
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26.03.2021 09:09 Відповісти
Коли чмодведчук на підвалі буде, влада імітує а не робить, Навальний он сидить собі тихенько на росії!
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25.03.2021 13:20 Відповісти
Влада в особі зеленопудалового гівна - внутрішній окупант, ворог
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25.03.2021 15:46 Відповісти
от що Зе!ля животворящий поробляє!
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25.03.2021 14:24 Відповісти
ложь, пи#дешь и провокация
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25.03.2021 18:38 Відповісти
дали время спокойно собрать вещи, упрятать подальше ценности. можно и обыскивать! а пипл хавает.
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25.03.2021 19:45 Відповісти
вот так должны проводится обыски и задержания
СБУ проводить обшуки в офісах руху Медведчука "Український вибір-Право народу" - Цензор.НЕТ 6092
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25.03.2021 19:48 Відповісти
почему в Европе живут достойно, хотя и не без экспериментов с экскрементами?
потому что там народы дрались в кровь за свою свободу. За нацию. Племя)
и у них остались аристократы. Не без греха, но помнящие, что такое доводить народ до отчаяния. Здесь, на постсовке, когда из элиты только ближневосточное племя, искать фарта трудно, если только под них не лечь. Что и делают. Они смилостивятся, дадут ватрушку. Как показала Гражданская в Совке, они ради своей масонской идеи завалят миллионы тупых толп, но своего добьются. Или попытаются. И устроят свои интернациональный мир, но в свою пользу.
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25.03.2021 21:03 Відповісти
 
 