СБУ проводить обшуки в офісах руху Медведчука "Український вибір-Право народу" (оновлено)
СБУ проводить обшуки в офісах Всеукраїнського громадського руху "Український вибір-Право народу", лідером якої є глава політради ОПЗЖ Віктор Медведчук. До 2016 року організація була відома, як "Український вибір".
Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в правоохоронних органах.
Зазначається, що слідчі дії відбуваються в Києві та Дніпрі.
За даними джерела, під час окупації Криму центральний офіс координував дії кримських осередків, представники яких активно пропагували входження півострова до складу РФ, а в подальшому брали участь в організації та проведенні незаконних "референдумів" та "виборів" до "законодавчих органів Республіки Крим", Держдуми РФ та президента.
Джерело додало, що є підстави вважати, що керівництво "Українського вибору-Право народу", яке перебуває в Києві, продовжує координувати діяльність її членів в окупованому Криму, попри спроби публічно відмежуватися від незаконних дій своїх колег на півострові.
Клопотання погодила Генпрокурор Венедіктова, підписав - її заступник Гюндуз Мамедов.
Як повідомили в СБУ, учасники ГО "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір" під час окупації півострова і надалі активно підтримували окупаційні "органи влади". Вони стали представниками незаконних виборчих комісій і дільниць, які брали участь у діяльності незаконного збройного формування "Самооборона Криму" . Учасники НЗФ здійснювали незаконне переслідування українських активістів, захоплення адміністративних будівель органів влади України.
Організатори ГО імітували ліквідацію 210 осередків, які розташовувалися на півострові. Проте жодних документів до Мінюсту України не подавалося. Організація продовжувала проводити у Криму діяльність на шкоду державній безпеці України.
Лише у 2017 році припинення діяльності осередків "Українського вибору" у Криму було оформлено згідно з чинним українським законодавством. За версією слідства, ці факти можуть свідчити про створення уявної непричетності керівництва ГО "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір – Право народу" до протиправної діяльності її осередків на території окупованого півострова.
Під час досудового розслідування слідчі СБУ отримали беззаперечні докази, що керівництво і представники ГО брали участь в організації та проведенні незаконного референдуму і незаконних виборів на тимчасово окупованій території АР Крим та Севастополя після тимчасової анексії півострова РФ. За попередньою версією слідства, вони також причетні до вчинення інших злочинних дій.
Слідчі СБ України проводять слідчі дії у межах розпочатого кримінального провадження за ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення учасникам про підозри за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст. 111 (державна зрада).
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Вообще думал что ты какие-то конкретные фамилии назовешь, а ты опять парикмахеров и фотографов предлагаешь выбирать.
Безсмертний інша справа. Але він був у Кучми представником в Раді, тому це йому в мінус. Я б ще Сенченка запропонував, який Північно - кримський канал перекрив. Єдина перемога у війні з Рашою.
Чи дозволу спонсорам тероризму медведчуку, козаку спокійно засідати в Раді?
Все вамиубогим тарифы поперек горла а як продавать газ по 1 гр когда покупали по 400-450$?Янык вывез все деньги в рашку а вам Порох виноват.Или газ по 7-8 гр или его нет вообще так понятнее? Про собственной добычи не надо прилетать сюда.Газ свой должен продаваться по рыночной цене и деньги должны идти в бюджет и из них малоимущим платить субсидии так и работало пока пришло зелёная тина.
Украл трубу, транслируешь по трем каналам вражескую пропаганду, обвиняешься в госизмене - спокойно ходишь на заседания ВР и там со своей шоблой обливаешь страну и её защитников грязью!
П.С. Может ребятам, которые облили краской ОП сказать, что они от медведчука !?
Правильная новсть должна была звучать так:
СБУ проводит расстрелы в офисах движения Медведчука "Украинский выбор-Право народа"
Це судити за зраду і програти суд,Мертвечук виходить сухий із води бо в Україні двічі за одне й те саме судити не можна.
Це клован і робить.
оп не пресує сепарів та колаборантів.
не обманюйтесь переводячи їхні дії в стан "високих ідеологічних матерій".
вони не ідеалісти, вони прагматики.
оп банально та прагматично розчищає електоральне поле.
оп готується робити з зеленського президента на довгі-довгі роки.
я бачу величезну кількість паспортоносців України, які вважають, що вибити шибки та розмалювати адміністративну будівлю під час протестів проти свавілля, корумпованості та безкарності влади це жах, неподобство, вандалізм та ганьба на весь світ.
розумієте. не те, що влада - лайно, а форма протесту проти такої влади, от що ці істоти вважають ганьбою.
я бачу коментарі під різними новинами на цьому сайті в яких із захопленням пишуть про "єтих протестующих сажать надо", "расстрелять", "зеленский молодец начинает править железной рукой", "давно пора поставить на место всех етих активистов" й т. інш.
але хочеться вірити, що те, що бачите ви є вірнішим за те, що бачу я.
потому что там народы дрались в кровь за свою свободу. За нацию. Племя)
и у них остались аристократы. Не без греха, но помнящие, что такое доводить народ до отчаяния. Здесь, на постсовке, когда из элиты только ближневосточное племя, искать фарта трудно, если только под них не лечь. Что и делают. Они смилостивятся, дадут ватрушку. Как показала Гражданская в Совке, они ради своей масонской идеи завалят миллионы тупых толп, но своего добьются. Или попытаются. И устроят свои интернациональный мир, но в свою пользу.