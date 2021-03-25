СБУ проводить обшуки в офісах руху Медведчука "Український вибір-Право народу" (оновлено)

СБУ проводить обшуки в офісах Всеукраїнського громадського руху "Український вибір-Право народу", лідером якої є глава політради ОПЗЖ Віктор Медведчук. До 2016 року організація була відома, як "Український вибір".

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в правоохоронних органах.

Зазначається, що слідчі дії відбуваються в Києві та Дніпрі.

За даними джерела, під час окупації Криму центральний офіс координував дії кримських осередків, представники яких активно пропагували входження півострова до складу РФ, а в подальшому брали участь в організації та проведенні незаконних "референдумів" та "виборів" до "законодавчих органів Республіки Крим", Держдуми РФ та президента.

Джерело додало, що є підстави вважати, що керівництво "Українського вибору-Право народу", яке перебуває в Києві, продовжує координувати діяльність її членів в окупованому Криму, попри спроби публічно відмежуватися від незаконних дій своїх колег на півострові.

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Як повідомили в СБУ, учасники ГО "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір" під час окупації півострова і надалі активно підтримували окупаційні "органи влади". Вони стали представниками незаконних виборчих комісій і дільниць, які брали участь у діяльності незаконного збройного формування "Самооборона Криму" . Учасники НЗФ здійснювали незаконне переслідування українських активістів, захоплення адміністративних будівель органів влади України.

Організатори ГО імітували ліквідацію 210 осередків, які розташовувалися на півострові. Проте жодних документів до Мінюсту України не подавалося. Організація продовжувала проводити у Криму діяльність на шкоду державній безпеці України.

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Лише у 2017 році припинення діяльності осередків "Українського вибору" у Криму було оформлено згідно з чинним українським законодавством. За версією слідства, ці факти можуть свідчити про створення уявної непричетності керівництва ГО "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір – Право народу" до протиправної діяльності її осередків на території окупованого півострова.

Під час досудового розслідування слідчі СБУ отримали беззаперечні докази, що керівництво і представники ГО брали участь в організації та проведенні незаконного референдуму і незаконних виборів на тимчасово окупованій території АР Крим та Севастополя після тимчасової анексії півострова РФ. За попередньою версією слідства, вони також причетні до вчинення інших злочинних дій.

Слідчі СБ України проводять слідчі дії у межах розпочатого кримінального провадження за ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення учасникам про підозри за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст. 111 (державна зрада).

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