Пьяный водитель насмерть сбил двух детей на Виннитчине. ФОТО
В Винницкой области в результате ДТП по вине нетрезвого водителя погибли двое детей
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"В Винницкой области (село Росоша, Липовецкий район) водитель авто Skoda сбил двух мальчиков 2013 и 2014 года рождения. Дети погибли на месте", - говорится в сообщении.
Предварительно, водитель ни избрал безопасную скорость (скорость была около 90 км / ч), не учел дорожной обстановки и совершил наезд на двух детей, которые двигались на встречном направлении на велосипедах. После наезда автомобиль съехал в кювет и загорелся.
Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения - драгер показал 1,76 промилле.
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чувак еле стоял на нога
у двоих деток жизнь оборвал... п*скуда !!!
помню
девочку сбил года 4 назадв селе каком то резонанс был
Але ж діти 8 і 7 років на трасі на велосипедах.
просто водилам нужно не бухать за рулём и рулить по дороге учитывая дорожную обстановку, а она может быть любая..
тiльки ВiнниЧЧина, ХмельниЧЧина.
Надо сделать штрафі за пянку максимально жесткими. ОТ 50 000 грн первый раз. За взятку "отмазать" паяного - 15 лет. А пока имеем то что имеем. Пяных, стритрейсеров, гонщиков через сплошную, по селу в 100км + и т.д. ШТРАФЫ, жесткие штрафы спасут.
Нагадаю всім присутнім що на дороги загального користування дозволено з 14 років виїздити.
Навчайте своїх дітей, щоб не ховати потім завчасно.