Пьяный водитель насмерть сбил двух детей на Виннитчине. ФОТО

В Винницкой области в результате ДТП по вине нетрезвого водителя погибли двое детей

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"В Винницкой области (село Росоша, Липовецкий район) водитель авто Skoda сбил двух мальчиков 2013 и 2014 года рождения. Дети погибли на месте", - говорится в сообщении.

Предварительно, водитель ни избрал безопасную скорость (скорость была около 90 км / ч), не учел дорожной обстановки и совершил наезд на двух детей, которые двигались на встречном направлении на велосипедах. После наезда автомобиль съехал в кювет и загорелся.

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Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения - драгер показал 1,76 промилле.