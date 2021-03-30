П'яний водій насмерть збив двох дітей на Вінниччині. ФОТО

У Вінницькій області внаслідок ДТП з вини нетверезого водія загинуло двоє дітей

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

"У Вінницькій області (село Росоша, Липовецький район) водій авто Skoda збив двох хлопчиків 2013 і 2014 року народження. Діти загинули на місці", - сказано в повідомленні.

Попередньо, водій не обрав безпечну швидкість (швидкість була близько 90 км/год), не врахував дорожньої обстановки та скоїв наїзд на двох дітей, які рухалися у зустрічному напрямку на велосипедах. Після наїзду автомобіль з'їхав у кювет і зайнявся.

Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння - драгер показав 1,76 проміле.

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