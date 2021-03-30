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Новини Фото П'яні за кермом
17 910 94

П'яний водій насмерть збив двох дітей на Вінниччині. ФОТО

У Вінницькій області внаслідок ДТП з вини нетверезого водія загинуло двоє дітей

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

Пяний водій насмерть збив двох дітей на Вінниччині 01

"У Вінницькій області (село Росоша, Липовецький район) водій авто Skoda збив двох хлопчиків 2013 і 2014 року народження. Діти загинули на місці", - сказано в повідомленні.

Попередньо, водій не обрав безпечну швидкість (швидкість була близько 90 км/год), не врахував дорожньої обстановки та скоїв наїзд на двох дітей, які рухалися у зустрічному напрямку на велосипедах. Після наїзду автомобіль з'їхав у кювет і зайнявся.

Пяний водій насмерть збив двох дітей на Вінниччині 02

Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння - драгер показав 1,76 проміле.

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Пяний водій насмерть збив двох дітей на Вінниччині 03

Автор: 

Вінницька область (1016) діти (5076) ДТП (4470) Білошицький Олексій (116)


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Топ коментарі
+39
за синьку прав нужно лишать пожизненно с первого залёта - остальное от лукавого..
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30.03.2021 17:16
+21
Не будет такого.так как почти все чинуши и мусара ездят или синтез или убитые
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30.03.2021 17:19
+12
и авто загорелось..а эта тварь жива осталась...
у двоих деток жизнь оборвал... п*скуда !!!
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30.03.2021 17:20
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30.03.2021 17:15 Відповісти
Діти не велосипедах могли порушувати ПДР, тому провина водія ще не встановлена. Те що водій був п'яний це звичайно погано, але це не причина ДТП
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30.03.2021 18:37 Відповісти
це обтягуючі обставини
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30.03.2021 18:48 Відповісти
обтяЖуючі*
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30.03.2021 18:51 Відповісти
Це якщо виявиться що водій винен в ДТП.
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30.03.2021 18:53 Відповісти
він винен у загибелі дітей, решту з'ясує слідство
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30.03.2021 19:40 Відповісти
Ігорок, твоїх діток, якщо такі є, під колеса алкаша. Правда навряд, що в тебе є діти, і краще щоб не було, навіщо довПойопу розмножуватись
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31.03.2021 09:52 Відповісти
слухай, гошаЛи (так, я тебе впізнав ), а яка причина ДТП??? ти так упевнено стверджуєш "це не причина ДТП" - звідки інфа? давай, в деталях...
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30.03.2021 20:10 Відповісти
то рідкінсний довбень, що мнить себе зпициаліздом икзпердом у всьому, ну ти й так впізнав його, том вкурсі.
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31.03.2021 17:30 Відповісти
могли, не причина, але всеодно винен, тому запихни свої тупі висери собі в дупу, тобто туди чим ти думаєш.
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31.03.2021 17:27 Відповісти
за синьку прав нужно лишать пожизненно с первого залёта - остальное от лукавого..
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30.03.2021 17:16 Відповісти
Не будет такого.так как почти все чинуши и мусара ездят или синтез или убитые
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30.03.2021 17:19 Відповісти
А жаль. Введения такого закона лишило бы у многих желания садиться за руль пьяным.
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30.03.2021 19:28 Відповісти
Якщо без ДТП, то перший раз можна і на 2 роки. Якщо за ці 3 роки його піймають за кермом, то має сісти на 2 роки і забрати права ще на 5. Але, варто і нормативи проміле переглянути, та зробити диференційоване покарання. Якщо до 0.6 (і без ДТП) - штраф (прогресуючий від 0.2 до 0.6). Якщо 0.6-1 - на 2 рокаи позбавлення. 1-1.5 - 5 років. 1.5+ - 10 років.
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30.03.2021 17:56 Відповісти
пусть сделают нормально как в Ирландии - 0,8 -норма! а не 0,2, как сейчас. Ну у чувака 1,7% так что все равно бы не вписался, но 0,8 это норм, с бутылочкой пива за рулем, это ж кайф.
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30.03.2021 18:15 Відповісти
дехто і без бутилочки пііііва водити авто не вміє, а з тією ж бутилочкою взагалі в камікадзе перетвориться.
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30.03.2021 19:58 Відповісти
Не прав, а волі. Причому - за формальним складом злочину, незалежно від наслідків
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30.03.2021 19:47 Відповісти
на ВСТРЕЧНОЙ. или дети ехали не по краю дороги, или водитель конкретно вылетел на встречную.. надо же быть такому несчастливому совпадению..
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30.03.2021 17:19 Відповісти
Або ж вони їхали по тій же стороні дороги що й авто, просто назустріч машині.
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30.03.2021 17:34 Відповісти
"несчастливому совпадению."
чувак еле стоял на нога
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30.03.2021 19:58 Відповісти
зараз виявиться що це якийсь мєнт
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30.03.2021 17:19 Відповісти
и авто загорелось..а эта тварь жива осталась...
у двоих деток жизнь оборвал... п*скуда !!!
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30.03.2021 17:20 Відповісти
Таких следует четвертовать на месте без суда!!!
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30.03.2021 17:24 Відповісти
Лучше четвертовать на месте судей и прокуроров за незаконные решения, нереальные сроки расследования и рассмотрения, взяточничество, бриллианты в служебных кабинетах... пользы будет куда больше.
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30.03.2021 17:33 Відповісти
Кожна потвора на це заслуговує. Я б ще колаборантів добавив
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30.03.2021 19:51 Відповісти
Тебе топор подарить?
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30.03.2021 18:12 Відповісти
Вот для этого законы и нужны, что бы дураков легче отмазывать было от гнева общества. Око за око низя, убийство. Если бы кремировали заживо таких, на дороге были бы одни трезвенники.
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30.03.2021 17:24 Відповісти
ОБЩЕСТВО -ЭТО 73% ИДИОТОВ?
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30.03.2021 18:11 Відповісти
Рекомендую им этого не говорить. Количество все равно возьмет качество.
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30.03.2021 18:13 Відповісти
ага ага, у нашій банановій республіці так можуть "за сигнал" покарати....
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31.03.2021 17:03 Відповісти
ключевой слово пьяный
помню
девочку сбил года 4 назадв селе каком то резонанс был
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30.03.2021 17:27 Відповісти
И на цензоре новость была?
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30.03.2021 19:30 Відповісти
Ще підвищити штрафи?
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30.03.2021 17:28 Відповісти
На жаль не допоможе.Можливо як варіант-конфіскація авто.Спіймали п'ятим за кермом незалежно вчинено аварію чи ні, тут же конфіскація.
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30.03.2021 17:32 Відповісти
А вот это правильный вопрос! Если бы не это ДТП в этом селе еще бы 20 лет мусоров не увидели. Штрафы говорите ... Ню, ню ...
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30.03.2021 17:38 Відповісти
я б его удушил бы или потом..все равно
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30.03.2021 17:29 Відповісти
П'яний.
Але ж діти 8 і 7 років на трасі на велосипедах.
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30.03.2021 17:33 Відповісти
Дорога в селе, какая трасса?!
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30.03.2021 18:44 Відповісти
ЗАКОН ЗАПРЕЩАЕТ ЕЗДИТЬ ДЕТЯМ ДО 16 ЛЕТ ПО ДОРОГАМ !
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30.03.2021 19:09 Відповісти
головне що закон нє запрєєсшсшчаєт єздіть синім долбодятлам. заплатив штраф і дальше катайся
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30.03.2021 20:00 Відповісти
Ти в будь-яке село (не приміське) заїдь на тиждень, там усі діти їздять велосипадами по дорозі, бо вона одна, скажімо, на інший куток (район села). Ну і машин мало їздить. Або сільраді інфраструктуру розгалужувати, з лісапедними доріжками, або не робити цього (бо грошей завжди немає).
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30.03.2021 20:08 Відповісти
Та я понимаю , что бред. Проще запретить Хотя в городе детвора на великах конечно безбашенная
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30.03.2021 20:15 Відповісти
Якщо вбивця мусор, чи прокурв, або якесь інше грошовите бидло, то максимум, що отримає від їхнього "суду" пару років умовно.

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30.03.2021 17:40 Відповісти
нет,потому что резонанс
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30.03.2021 17:54 Відповісти
а шо там с тем банабаком свинячим шо мужика в Киеве на переходе убил ? резонанс? а врадиевка ? а кагарлык? а прокурор шо ребенка убил на переходе? резонанс.
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30.03.2021 19:06 Відповісти
Убить,убийцу детей на месте!!!
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30.03.2021 17:53 Відповісти
Твое возмущение понятно, но это эмоции. Давай тогда и зескот поубиваем . Не пори ерунду!
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30.03.2021 18:03 Відповісти
Виктор,причем здесь политика???он пьяный убил двоих детей,о каких эмоциях здесь говорить???валить на месте!сколько горя он принёс !
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30.03.2021 18:25 Відповісти
73 % страну угробили ! Эта трагедия по сравнению с той что сотворили зебилы не сравнима. Там другие масштабы, давай их заслуженно повесим ,и кто тут останется?
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30.03.2021 18:37 Відповісти
Мы живем по законам ! Плохим или хорошим ,но живем Поэтому и зебилы ходят по улицам , а этот подонок сядет (надеюсь) в тюрьму по закону. Я не против самосуда , но боюсь тогда будет плохо всем.
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30.03.2021 18:42 Відповісти
Сам ты скот, рогуль обдроченный. При чём тут политика и партии когда пьяная мразь разъезжала и разъезжает в стране фактически безнаказанно? Конфискация авто и тюрьма! Никаких штрафов, они до лампочки, так каждый алкаш садять за руль прикидывает что даже если поймают, что маловероятно, то заплатит, всего и делов. Штрафы должны быть только за нарушение ПДД, пьяный- это убийца, а убийцы должны сидеть!
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30.03.2021 18:51 Відповісти
Где фото убийцы детей? надо бы какой то "позорный столб" опять изобретать, чтобы страна его знала и остальным дибилам наука была. Потому что аргумент этих пьющих уродов, что они штрафов не боятся.
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30.03.2021 17:55 Відповісти
Пьяным ,со смертельным исходом треба давать пожиттеве.Когда -то мы дойдём до этого.За третий криминал- пожиттеве,даже за нарушение ПДД.
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30.03.2021 17:58 Відповісти
И общество их кормить будет ! ПОЖИЗНЕННО !
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30.03.2021 18:04 Відповісти
Настоящих буйных нынче мало ? В.Высоцкий. Ты думать не пробовал?
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30.03.2021 18:28 Відповісти
С бухарем все ясно, но как дети на велосипедах оказались на дороге? Дети бегают на дороге , дети катаются на дороге- родители Уже понесли наказание ! и какое понесут еще за недосмотр за детьми. Следующий этап будет дети на минном поле?
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30.03.2021 18:01 Відповісти
Да, нужно запретить ездить детям по проселочным дорогам, пусть объезжают дороги по оврагам. Я лучше вообще запретить продажу детских велосипедов. Верно?
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30.03.2021 18:11 Відповісти
Есть закон запрещающий детям кататься по дорогам ? Ты не знал ? Правильный он или нет ,но он есть.
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30.03.2021 18:15 Відповісти
..на обычной украинской земле люди (а это и дети разного возраста) в сёлах перемещаются по дороге, бо не в каждом селе и между ними есть тротуар и регулярный, доступный маршрутный транспорт...
просто водилам нужно не бухать за рулём и рулить по дороге учитывая дорожную обстановку, а она может быть любая..
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30.03.2021 19:10 Відповісти
С моей точки зрения есть много законов ущемляющих меня , в том числе и ограничение скорости, но я выполняю их. Так решило государство.
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30.03.2021 18:19 Відповісти
Що б ти здох паскуда ,навіщо ти народився і коли вже незаміний Аваков буде відповідати за ці жахіття на дорогах ,жодного дня без смертельних аварій.
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30.03.2021 18:03 Відповісти
В дурдоме выходной ? Вы к чему призываете ? Убивать всех и всюду ? Да он преступник , но он ангел по сравнению с педофилами ,убивающими осознанно и запланировано. Где ж вы были народные мстители? Вокруг вас ежеминутно совершаются преступления похлещще и действует закон избранной ВАМИ власти.
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30.03.2021 18:09 Відповісти
В этом государстве реально стало опасно жить, и прекрасно понимаю молодежь, которая сваливает от туда за бугор.
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30.03.2021 20:04 Відповісти
Животное.
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30.03.2021 18:12 Відповісти
Результат ужесточения ответственности за управление в нетрезвом состоянии = 0.
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30.03.2021 18:15 Відповісти
Во всем мире были бухари и будут , как были идиоты и скоты так и будут. Наркоманы мало горя приносят ? Даже смертная казнь это не остановит.
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30.03.2021 18:22 Відповісти
Не вірю що було 90 . Скоріш за все він добряче заплатив за цю цифру .
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30.03.2021 18:25 Відповісти
Надо было бегом зпихнуть алкаша в машину, пока она еще горела и дверь подпереть.
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30.03.2021 18:27 Відповісти
Ты для начала выйди к ОП ! Выскажи там свои "советы и замечания" Палачи диванные!
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30.03.2021 18:30 Відповісти
Киряешь за рулем? У тебя на этой страничке 13 постов и все в защиту алкаша-убийцы. Не стыдно тебе таких мразей защищать? Или ты и сам такой?
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30.03.2021 18:48 Відповісти
Ты детей насилуешь ? Это контрвопрос на твой глупый вопрос. Я этого подонка не защищаю, а поясняю что мы живем по законам. Я же тебя за неприличный и наглый вопрос бить тебя не предлагаю. Если ты считаешь ,что закон слишком гуманный , давай требовать его ужесточения, но самосуд В ЭТОМ СЛУЧАЕ -это преступление.
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30.03.2021 18:55 Відповісти
Кстати преступление совершили как и этот подонок , так и родители погибших детей. Какое наказание , по твоему, они должны понести? Давай только без эмоций.
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30.03.2021 18:58 Відповісти
В Павлограде сын экс судьи вырезал семью, Чудом жива осталась беременная женщина. Через год она изменила показания и сказала что семью вырезал ее муж а сын судьи защищал ее КТО БОЛЬШИЙ ПОДОНОК?
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30.03.2021 19:02 Відповісти
Виктор,почему,вы как-бы не защищаете и в тот же момент защищаете этого убийцу детей???какие-то 73%,зебилы,насильники,и.тд.зачем?
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30.03.2021 19:06 Відповісти
Вроде как я ответил уже вам. Этот подонок должен быть наказан по закону. Мне тоже нравится быстрое решение вопроса как самосуд , но тогда мы откроем ящик Пандоры
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30.03.2021 19:14 Відповісти
Есть вероятность, что он не будет наказан ДОЛЖНЫМ образом , как это часто бывает. Тогда весь наш гнев должен быть направлен на систему которая позволяет убивать и оставаться безнаказанным. Вот тогда остается только самосуд,что бы привести их в чуство.
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30.03.2021 19:18 Відповісти
Скільки в нас вже дітей і молодих людей гине в дтп.Нічим не краще за москалів.А всі тільки й щоки надувають.
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30.03.2021 18:34 Відповісти
Сегодня был репортаж как из маршрутки на трассе высадили мать героя Украины ! И ни одна бл..дь не сказала ни слова в ее защиту. НИ ОДНА ! Читаешь и не понимаешь, МСТИТЕЛИ МЫ С ВАМИ В ОДНОЙ СТРАНЕ ЖИВЕМ?
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30.03.2021 18:50 Відповісти
нема такого слова -ВiнниТчина, ХмельниТчина. кацапським койне також.

тiльки ВiнниЧЧина, ХмельниЧЧина.
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30.03.2021 19:02 Відповісти
Много пустых слов диванных мстителей про убить ,сжечь и ни одного по существу. БАЛАБОЛЫ!
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30.03.2021 19:05 Відповісти
Слыш витя,потеряйся вообще,чтобы тебя искали,долго
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30.03.2021 19:14 Відповісти
А с виду приличным показался. Вот об этом я и писал. Говорим одно, делаем другое.
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30.03.2021 19:21 Відповісти
Вить,не дай бог кому нибудь такого горя.не тому кто за зеленского или опзж или....неважно за кого ты!!!это другое
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30.03.2021 19:25 Відповісти
Вася мне ЛИЧНО близка эта тема , когда то два мусора на авто чуть не лишили жизни моего ребенка. Естественно им ничего за это не было. Пусть это будет моей проблемой и мне ее решать. Вот отсюда я не за смерть этого пи......са а за приведение в чувство их всех разом. Вот один я этого точно не сделаю . Лечить надо болезнь а не следствие.
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30.03.2021 19:39 Відповісти
Я тебя понял,но согласиться не могу ,у меня двое детей,и ты меня пойми.
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30.03.2021 19:44 Відповісти
У меня уже внуки подростки и я тоже за них переживаю.
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30.03.2021 20:03 Відповісти
Удачи тебе и твоей семье
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30.03.2021 20:05 Відповісти
Взаимно!
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30.03.2021 20:09 Відповісти
Надо делать как в Китае. Біл бухим или под наркотой и сделал смертельное ДТП - смертная казнь.
Надо сделать штрафі за пянку максимально жесткими. ОТ 50 000 грн первый раз. За взятку "отмазать" паяного - 15 лет. А пока имеем то что имеем. Пяных, стритрейсеров, гонщиков через сплошную, по селу в 100км + и т.д. ШТРАФЫ, жесткие штрафы спасут.
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30.03.2021 20:02 Відповісти
Достаточно жесткие законы уже есть ,только мусорам ,прокурорам ,судьям и т.д- они до лампочки. НАДО ДЕЛАТЬ не как в Китае , а как в Мире -ЗАКОН ДЛЯ ВСЕХ. А вот это уже политика , и власть ЭТОГО НЕ ХОЧЕТ.
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30.03.2021 20:07 Відповісти
Нажаль,сама не згоріла,*******.
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30.03.2021 20:17 Відповісти
Ублюдина...
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30.03.2021 20:36 Відповісти
Пяне чмо своє отримає, та от питання в іншому що на ДОРОЗІ робили діти.
Нагадаю всім присутнім що на дороги загального користування дозволено з 14 років виїздити.
Навчайте своїх дітей, щоб не ховати потім завчасно.
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31.03.2021 17:05 Відповісти
Казнить мразь на месте!...
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01.04.2021 00:31 Відповісти
 
 