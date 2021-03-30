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П'яний водій насмерть збив двох дітей на Вінниччині. ФОТО
У Вінницькій області внаслідок ДТП з вини нетверезого водія загинуло двоє дітей
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.
"У Вінницькій області (село Росоша, Липовецький район) водій авто Skoda збив двох хлопчиків 2013 і 2014 року народження. Діти загинули на місці", - сказано в повідомленні.
Попередньо, водій не обрав безпечну швидкість (швидкість була близько 90 км/год), не врахував дорожньої обстановки та скоїв наїзд на двох дітей, які рухалися у зустрічному напрямку на велосипедах. Після наїзду автомобіль з'їхав у кювет і зайнявся.
Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння - драгер показав 1,76 проміле.
Топ коментарі
+39 Салаутдин
показати весь коментар30.03.2021 17:16
+21 Сергей Яковлев #435776
показати весь коментар30.03.2021 17:19
+12 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар30.03.2021 17:20
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чувак еле стоял на нога
у двоих деток жизнь оборвал... п*скуда !!!
помню
девочку сбил года 4 назадв селе каком то резонанс был
Але ж діти 8 і 7 років на трасі на велосипедах.
просто водилам нужно не бухать за рулём и рулить по дороге учитывая дорожную обстановку, а она может быть любая..
тiльки ВiнниЧЧина, ХмельниЧЧина.
Надо сделать штрафі за пянку максимально жесткими. ОТ 50 000 грн первый раз. За взятку "отмазать" паяного - 15 лет. А пока имеем то что имеем. Пяных, стритрейсеров, гонщиков через сплошную, по селу в 100км + и т.д. ШТРАФЫ, жесткие штрафы спасут.
Нагадаю всім присутнім що на дороги загального користування дозволено з 14 років виїздити.
Навчайте своїх дітей, щоб не ховати потім завчасно.