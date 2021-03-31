Полицейским Черкасщины, предоставлявшим услуги по незаконной прослушке граждан, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Разоблачена схема предоставления услуг по прослушиванию телефонных разговоров граждан за денежное вознаграждение, которое организовали действующий и бывший оперативные работники Главного управления Нацполиции в Черкасской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, действующий работник полиции, используя служебное положение, и с помощью специальных средств, предназначенных для негласного снятия информации, получал информацию о содержании телефонных разговоров граждан и передавал ее другому члену группы для дальнейшего их раскрытия заказчикам незаконных услуг.

По результатам проведения судебных экспертиз, действующему работнику Главного управления Нацполиции в Черкасской области сообщено о подозрении в нарушении тайны телефонных разговоров (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 163 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее, летом 2020 года, после передачи очередной информации и получения части денежных средств в сумме 2 тыс долл. США, правоохранителями был задержан другой участник группы - бывший оперативный работник Главного управления Нацполиции в Черкасской области. Ему сообщено о подозрении в нарушении тайны телефонных разговоров (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 163 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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