Поліцейським Черкащини, які надавали послуги з незаконного прослуховування громадян, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Викрито схему надання послуг з прослуховування телефонних розмов громадян за грошову винагороду, яке організували чинний і колишній оперативні працівники Головного управління Нацполіції в Черкаській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, чинний працівник поліції, використовуючи службове становище, та за допомогою спеціальних засобів, призначених для негласного зняття інформації, отримував інформацію про зміст телефонних розмов за номерами телефонів громадян та передавав її іншому члену групи для подальшого їхнього розкриття замовникам незаконних послуг.



За результатами проведення судових експертиз, чинному працівнику Головного управління Нацполіції в Черкаській області повідомлено про підозру у порушенні таємниці телефонних розмов (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 163 КК України). Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Раніше, влітку 2020 року, після передачі чергової інформації та одержання частини грошових коштів у сумі 2 тис дол США, правоохоронцями був затриманий інший учасник групи – колишній оперативний працівник Головного управління Нацполіції в Черкаській області. Йому повідомлено про підозру у порушенні таємниці телефонних розмов (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 163 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

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