Суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко. ФОТОрепортаж
Киевский апелляционный суд рассматривает жалобу защитников обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко на продление ему содержание под стражей.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
В заседании присутствуют прокуроры, обвиняемый Антоненко и его адвокаты.
В начале заседания адвокат Антоненко Станислав Кулик подал ходатайство в суд, чтобы его подзащитному позволили сидеть рядом со своими адвокатами на время рассмотрения апелляции. Коллегия судей отказала в удовлетворении этого ходатайства.
Под зданием суда собрались сторонники Антоненко.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей. Сейчас в СИЗО находится только Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.
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З самого початку було видно, що справа шита білими нитками. Алеж найвеличніший особисто назвав Ріфа, Кузьменко і Дугарь винними. То ж портновськи суди будуть робити все, щоб в країні склалося москальске "цар хороший - боярє пагані".
Сьогодні - 475 днів, відколи Андрій Антоненко заарештований.
Без можливості вийти надвір, обійняти своїх дітей чи побути вдома.
Зеленський збільшує довжину ланцюга, Рада засуджує протести проти політв'язнів, голова СБУ відповідає зі шпаргалки на питання, в ефіри телеканалу тягають двері..
А доброволець російсько-української війни, музикант, батько та просто гарна людина не здається та все ще має сили посміхатися.
Попри те, що у нього безповоротно забрали час, здоров'я та чималий клапоть життя, сили духу та надію в нього не забере ніхто.
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Під ОПою не було жодного рюкзаківця, хоча було відомо завчасно і про проведення акції, і про можливі провокації.
І після цього ці зелені шмарклі нам говорять про якісь стратегії щодо запобігання провокаціям?
Або вони тупі й недолугі, або всіх вважають такими! Хоча й не дивно - їх же привело до влади стадо 73%... Хоча зараз кожен другий з цього стада або мовчить, або репетує, що він за нього не голосував.
Жеріте, курви! Най вам повилазить!
Що тоді за дії(бездіяльність) була біля ОП як не провокація ще й підтверджена хронологією:Суд виносить не правомірне рішення для активації протестів,силовики пропускають протестуючих,хтось пише абревіатуру нацистів на яку відреагує саме Захід,Єрмак послам Сімки підкидає лайна про не мирний протест,Геращенко анонсує жорстку відповідь,вручають підозри "нацистам".