Суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко. ФОТОрепортаж

Киевский апелляционный суд рассматривает жалобу защитников обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко на продление ему содержание под стражей.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

В заседании присутствуют прокуроры, обвиняемый Антоненко и его адвокаты.

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В начале заседания адвокат Антоненко Станислав Кулик подал ходатайство в суд, чтобы его подзащитному позволили сидеть рядом со своими адвокатами на время рассмотрения апелляции. Коллегия судей отказала в удовлетворении этого ходатайства.

Под зданием суда собрались сторонники Антоненко.































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей. Сейчас в СИЗО находится только Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.