РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11561 посетитель онлайн
Новости Фото Убийство Шеремета
2 554 21

Суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко. ФОТОрепортаж

Киевский апелляционный суд рассматривает жалобу защитников обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко на продление ему содержание под стражей.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

В заседании присутствуют прокуроры, обвиняемый Антоненко и его адвокаты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Антоненко не выпускают из СИЗО, потому что он был в АТО и назвал прокурора "потворою", - адвокат Маслов

В начале заседания адвокат Антоненко Станислав Кулик подал ходатайство в суд, чтобы его подзащитному позволили сидеть рядом со своими адвокатами на время рассмотрения апелляции. Коллегия судей отказала в удовлетворении этого ходатайства.

Под зданием суда собрались сторонники Антоненко.

Суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко 01
Суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко 02
Суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко 03
Суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко 04
Суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко 05
Суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко 06
Суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко 07
Суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко 08
Суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко 09
Суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко 10
Суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко 11
Суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко 12
Суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко 13
Суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко 14
Суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко 15

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей. Сейчас в СИЗО находится только Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.

Автор: 

апелляция (628) мера пресечения (459) Антоненко Андрей (260)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+22
сволочи! Сколько можно без доказательно человека в тюрьме мариновать?!!
показать весь комментарий
31.03.2021 12:19
+10
Из ОПы уже звонили?
показать весь комментарий
31.03.2021 12:20
+10
а как было бы замечательно Вердикт Суда.... Антоненко назначит Главой МВС.... а Авакова приговором расстрелять....
показать весь комментарий
31.03.2021 12:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сволочи! Сколько можно без доказательно человека в тюрьме мариновать?!!
показать весь комментарий
31.03.2021 12:19 Ответить
Аваков чорт.
показать весь комментарий
31.03.2021 12:57 Ответить
Из ОПы уже звонили?
показать весь комментарий
31.03.2021 12:20 Ответить
а как было бы замечательно Вердикт Суда.... Антоненко назначит Главой МВС.... а Авакова приговором расстрелять....
показать весь комментарий
31.03.2021 12:23 Ответить
Свободу политзаключенным! Люди невиновны, т.к. https://24tv.ua/ru/advokat_antonenko_prokommentiroval_raznicu_v_foto_iz_socsetej_i_kamer_nabljudenija_n1250033 по росту не подходят под террористов на видео ! Суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко - Цензор.НЕТ 1112
показать весь комментарий
31.03.2021 12:25 Ответить
Ви не розумієте: різниця в зрості в 10см не є доказом! А от експертиза ходи то як аналіз ДНК - неспростовний доказ!
З самого початку було видно, що справа шита білими нитками. Алеж найвеличніший особисто назвав Ріфа, Кузьменко і Дугарь винними. То ж портновськи суди будуть робити все, щоб в країні склалося москальске "цар хороший - боярє пагані".
показать весь комментарий
31.03.2021 13:14 Ответить
поверьте, мусорам и днк подбросить раз плюнуть
показать весь комментарий
31.03.2021 13:29 Ответить
Ти ба, як прибарахлились. І менти, і автозаки. Судилище захищають, а ОПу кинули беззахисною? Що так?
показать весь комментарий
31.03.2021 12:31 Ответить
https://www.facebook.com/bykvu/?__cft__[0]=AZVlrLoHj9XW9d-n2dVSOJi0EE3sGyM6Lq-61n6ns7D3ZzRouPrhmybOqiJUkkMLZZMDn1bn2zj7I-IElekIkYd_XofAvKY47CREsblw8C7QUpdj_XPF24y_vwmt1iPNWRHXmcLDDBy_pEeuR-BuuWV1kNYw5blyIu-vakCO4knJ6jPHkvswdCX_oMdFxtoBWVw&__tn__=-UC%2CP-R Букви

Сьогодні - 475 днів, відколи Андрій Антоненко заарештований.
Без можливості вийти надвір, обійняти своїх дітей чи побути вдома.

Зеленський збільшує довжину ланцюга, Рада засуджує протести проти політв'язнів, голова СБУ відповідає зі шпаргалки на питання, в ефіри телеканалу тягають двері..

А доброволець російсько-української війни, музикант, батько та просто гарна людина не здається та все ще має сили посміхатися.
Попри те, що у нього безповоротно забрали час, здоров'я та чималий клапоть життя, сили духу та надію в нього не забере ніхто.

https://www.facebook.com/hashtag/freeriff?__eep__=6&__cft__[0]=AZVlrLoHj9XW9d-n2dVSOJi0EE3sGyM6Lq-61n6ns7D3ZzRouPrhmybOqiJUkkMLZZMDn1bn2zj7I-IElekIkYd_XofAvKY47CREsblw8C7QUpdj_XPF24y_vwmt1iPNWRHXmcLDDBy_pEeuR-BuuWV1kNYw5blyIu-vakCO4knJ6jPHkvswdCX_oMdFxtoBWVw&__tn__=*NK-R #FreeRiff
показать весь комментарий
31.03.2021 12:33 Ответить
Як швидко час спливає. І все іде у безодню.
показать весь комментарий
31.03.2021 12:42 Ответить
Суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко - Цензор.НЕТ 5332
показать весь комментарий
31.03.2021 12:33 Ответить
Членограй - ПОДОНОК
показать весь комментарий
31.03.2021 12:40 Ответить
судьи - подонки, а мусора нахарчёванные, которые на фото - пусть буду прокляты вместе с их детьми до седьмооо колена
показать весь комментарий
31.03.2021 12:42 Ответить
Суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка - Цензор.НЕТ 6969
показать весь комментарий
31.03.2021 12:44 Ответить
мрази
показать весь комментарий
31.03.2021 12:45 Ответить
зеля - мелочная подделка хйла
показать весь комментарий
31.03.2021 12:48 Ответить
Земрази мерзкие ублюдки.
показать весь комментарий
31.03.2021 12:54 Ответить
А чего его никто не вызволяет? Вы же так хвастались перед белорусами какие вы нерабы. Диванные личинки.
показать весь комментарий
31.03.2021 12:59 Ответить
Під судом нагнано поліціянтів, хоча ніяких провокацій чи мітингів не було анонсовано.
Під ОПою не було жодного рюкзаківця, хоча було відомо завчасно і про проведення акції, і про можливі провокації.
І після цього ці зелені шмарклі нам говорять про якісь стратегії щодо запобігання провокаціям?
Або вони тупі й недолугі, або всіх вважають такими! Хоча й не дивно - їх же привело до влади стадо 73%... Хоча зараз кожен другий з цього стада або мовчить, або репетує, що він за нього не голосував.
Жеріте, курви! Най вам повилазить!
показать весь комментарий
31.03.2021 13:10 Ответить
Ну й порозходилась би мусорня,може в суді двері розмалюють,але стоять.
Що тоді за дії(бездіяльність) була біля ОП як не провокація ще й підтверджена хронологією:Суд виносить не правомірне рішення для активації протестів,силовики пропускають протестуючих,хтось пише абревіатуру нацистів на яку відреагує саме Захід,Єрмак послам Сімки підкидає лайна про не мирний протест,Геращенко анонсує жорстку відповідь,вручають підозри "нацистам".
показать весь комментарий
31.03.2021 13:12 Ответить
колегія суддівської мразоти відмовила у першому клопотанні захисників. Думаю, що вже можна Антоненку робити заяву про недовіру цій суддівській мерзоті, покинути судове засідання та повертатись до сізо. Нє хєр там сидіти і що-сь просити у цієї суддівської ...ЛЯДОТИ!
показать весь комментарий
31.03.2021 18:59 Ответить
 
 