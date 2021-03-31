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Новини Фото Убивство Шеремета
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Суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка. ФОТОрепортаж

Київський апеляційний суд розглядає скаргу захисників обвинуваченого у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка на продовження йому тримання під вартою.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

На засіданні присутні прокурори, обвинувачений Антоненко та його адвокати.

Також читайте: Антоненка не випускають із СІЗО, бо він був в АТО і назвав прокурора "потворою", - адвокат Маслов

На початку засідання адвокат Антоненка Станіслав Кулик подав клопотання до суду, щоб його підзахисному дозволили сидіти поруч зі своїми адвокатами на час розгляду апеляції. Колегія суддів відмовила у задоволенні цього клопотання.

Під будівлею суду зібралися прихильники Антоненка.

Суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка 01
Суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка 02
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Суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка 04
Суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка 05
Суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка 06
Суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка 07
Суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка 08
Суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка 09
Суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка 10
Суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка 11
Суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка 12
Суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка 13
Суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка 14
Суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка 15

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. Всім їм повідомлено про підозру й обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Зараз у СІЗО перебуває тільки Андрій Антоненко, іншим двом згодом змінили запобіжний захід на більш м'який.

Автор: 

апеляція (502) запобіжний захід (490) Антоненко Андрій (252)


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Топ коментарі
+22
сволочи! Сколько можно без доказательно человека в тюрьме мариновать?!!
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31.03.2021 12:19
+10
Из ОПы уже звонили?
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31.03.2021 12:20
+10
а как было бы замечательно Вердикт Суда.... Антоненко назначит Главой МВС.... а Авакова приговором расстрелять....
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31.03.2021 12:23
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сволочи! Сколько можно без доказательно человека в тюрьме мариновать?!!
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31.03.2021 12:19 Відповісти
Аваков чорт.
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31.03.2021 12:57 Відповісти
Из ОПы уже звонили?
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31.03.2021 12:20 Відповісти
а как было бы замечательно Вердикт Суда.... Антоненко назначит Главой МВС.... а Авакова приговором расстрелять....
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31.03.2021 12:23 Відповісти
Свободу политзаключенным! Люди невиновны, т.к. https://24tv.ua/ru/advokat_antonenko_prokommentiroval_raznicu_v_foto_iz_socsetej_i_kamer_nabljudenija_n1250033 по росту не подходят под террористов на видео ! Суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко - Цензор.НЕТ 1112
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31.03.2021 12:25 Відповісти
Ви не розумієте: різниця в зрості в 10см не є доказом! А от експертиза ходи то як аналіз ДНК - неспростовний доказ!
З самого початку було видно, що справа шита білими нитками. Алеж найвеличніший особисто назвав Ріфа, Кузьменко і Дугарь винними. То ж портновськи суди будуть робити все, щоб в країні склалося москальске "цар хороший - боярє пагані".
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31.03.2021 13:14 Відповісти
поверьте, мусорам и днк подбросить раз плюнуть
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31.03.2021 13:29 Відповісти
Ти ба, як прибарахлились. І менти, і автозаки. Судилище захищають, а ОПу кинули беззахисною? Що так?
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31.03.2021 12:31 Відповісти
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Сьогодні - 475 днів, відколи Андрій Антоненко заарештований.
Без можливості вийти надвір, обійняти своїх дітей чи побути вдома.

Зеленський збільшує довжину ланцюга, Рада засуджує протести проти політв'язнів, голова СБУ відповідає зі шпаргалки на питання, в ефіри телеканалу тягають двері..

А доброволець російсько-української війни, музикант, батько та просто гарна людина не здається та все ще має сили посміхатися.
Попри те, що у нього безповоротно забрали час, здоров'я та чималий клапоть життя, сили духу та надію в нього не забере ніхто.

https://www.facebook.com/hashtag/freeriff?__eep__=6&__cft__[0]=AZVlrLoHj9XW9d-n2dVSOJi0EE3sGyM6Lq-61n6ns7D3ZzRouPrhmybOqiJUkkMLZZMDn1bn2zj7I-IElekIkYd_XofAvKY47CREsblw8C7QUpdj_XPF24y_vwmt1iPNWRHXmcLDDBy_pEeuR-BuuWV1kNYw5blyIu-vakCO4knJ6jPHkvswdCX_oMdFxtoBWVw&__tn__=*NK-R #FreeRiff
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31.03.2021 12:33 Відповісти
Як швидко час спливає. І все іде у безодню.
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31.03.2021 12:42 Відповісти
Суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко - Цензор.НЕТ 5332
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31.03.2021 12:33 Відповісти
Членограй - ПОДОНОК
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31.03.2021 12:40 Відповісти
судьи - подонки, а мусора нахарчёванные, которые на фото - пусть буду прокляты вместе с их детьми до седьмооо колена
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31.03.2021 12:42 Відповісти
Суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка - Цензор.НЕТ 6969
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31.03.2021 12:44 Відповісти
мрази
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31.03.2021 12:45 Відповісти
зеля - мелочная подделка хйла
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31.03.2021 12:48 Відповісти
Земрази мерзкие ублюдки.
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31.03.2021 12:54 Відповісти
А чего его никто не вызволяет? Вы же так хвастались перед белорусами какие вы нерабы. Диванные личинки.
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31.03.2021 12:59 Відповісти
Під судом нагнано поліціянтів, хоча ніяких провокацій чи мітингів не було анонсовано.
Під ОПою не було жодного рюкзаківця, хоча було відомо завчасно і про проведення акції, і про можливі провокації.
І після цього ці зелені шмарклі нам говорять про якісь стратегії щодо запобігання провокаціям?
Або вони тупі й недолугі, або всіх вважають такими! Хоча й не дивно - їх же привело до влади стадо 73%... Хоча зараз кожен другий з цього стада або мовчить, або репетує, що він за нього не голосував.
Жеріте, курви! Най вам повилазить!
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31.03.2021 13:10 Відповісти
Ну й порозходилась би мусорня,може в суді двері розмалюють,але стоять.
Що тоді за дії(бездіяльність) була біля ОП як не провокація ще й підтверджена хронологією:Суд виносить не правомірне рішення для активації протестів,силовики пропускають протестуючих,хтось пише абревіатуру нацистів на яку відреагує саме Захід,Єрмак послам Сімки підкидає лайна про не мирний протест,Геращенко анонсує жорстку відповідь,вручають підозри "нацистам".
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31.03.2021 13:12 Відповісти
колегія суддівської мразоти відмовила у першому клопотанні захисників. Думаю, що вже можна Антоненку робити заяву про недовіру цій суддівській мерзоті, покинути судове засідання та повертатись до сізо. Нє хєр там сидіти і що-сь просити у цієї суддівської ...ЛЯДОТИ!
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31.03.2021 18:59 Відповісти
 
 