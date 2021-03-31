Суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка. ФОТОрепортаж
Київський апеляційний суд розглядає скаргу захисників обвинуваченого у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка на продовження йому тримання під вартою.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
На засіданні присутні прокурори, обвинувачений Антоненко та його адвокати.
На початку засідання адвокат Антоненка Станіслав Кулик подав клопотання до суду, щоб його підзахисному дозволили сидіти поруч зі своїми адвокатами на час розгляду апеляції. Колегія суддів відмовила у задоволенні цього клопотання.
Під будівлею суду зібралися прихильники Антоненка.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. Всім їм повідомлено про підозру й обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Зараз у СІЗО перебуває тільки Андрій Антоненко, іншим двом згодом змінили запобіжний захід на більш м'який.
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З самого початку було видно, що справа шита білими нитками. Алеж найвеличніший особисто назвав Ріфа, Кузьменко і Дугарь винними. То ж портновськи суди будуть робити все, щоб в країні склалося москальске "цар хороший - боярє пагані".
Сьогодні - 475 днів, відколи Андрій Антоненко заарештований.
Без можливості вийти надвір, обійняти своїх дітей чи побути вдома.
Зеленський збільшує довжину ланцюга, Рада засуджує протести проти політв'язнів, голова СБУ відповідає зі шпаргалки на питання, в ефіри телеканалу тягають двері..
А доброволець російсько-української війни, музикант, батько та просто гарна людина не здається та все ще має сили посміхатися.
Попри те, що у нього безповоротно забрали час, здоров'я та чималий клапоть життя, сили духу та надію в нього не забере ніхто.
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Під ОПою не було жодного рюкзаківця, хоча було відомо завчасно і про проведення акції, і про можливі провокації.
І після цього ці зелені шмарклі нам говорять про якісь стратегії щодо запобігання провокаціям?
Або вони тупі й недолугі, або всіх вважають такими! Хоча й не дивно - їх же привело до влади стадо 73%... Хоча зараз кожен другий з цього стада або мовчить, або репетує, що він за нього не голосував.
Жеріте, курви! Най вам повилазить!
Що тоді за дії(бездіяльність) була біля ОП як не провокація ще й підтверджена хронологією:Суд виносить не правомірне рішення для активації протестів,силовики пропускають протестуючих,хтось пише абревіатуру нацистів на яку відреагує саме Захід,Єрмак послам Сімки підкидає лайна про не мирний протест,Геращенко анонсує жорстку відповідь,вручають підозри "нацистам".