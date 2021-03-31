Суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка. ФОТОрепортаж

Київський апеляційний суд розглядає скаргу захисників обвинуваченого у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка на продовження йому тримання під вартою.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

На засіданні присутні прокурори, обвинувачений Антоненко та його адвокати.

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На початку засідання адвокат Антоненка Станіслав Кулик подав клопотання до суду, щоб його підзахисному дозволили сидіти поруч зі своїми адвокатами на час розгляду апеляції. Колегія суддів відмовила у задоволенні цього клопотання.

Під будівлею суду зібралися прихильники Антоненка.































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. Всім їм повідомлено про підозру й обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Зараз у СІЗО перебуває тільки Андрій Антоненко, іншим двом згодом змінили запобіжний захід на більш м'який.