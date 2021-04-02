Раненый военнослужащий вертолетом эвакуирован из Днепра в Киев. ФОТО

Сегодня из Военно-медицинского клинического центра Восточного региона проведена экстренная медицинская эвакуация в Киев тяжело травмированного военнослужащего. Украинский защитник проходил лечение в Днепре, где военные врачи стабилизировали его состояние и подготовили к следующему этапу лечения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования Медицинских сил ВСУ.

На вертолете Ми-8 Вооруженных Сил Украины травмированный военнослужащий был доставлен на вертолетную площадку Национальной гвардии Украины в Киеве, а затем специализированным транспортом был доставлен в Национальный военно-медицинского клинического центра "ГВКГ".

Обычно при осуществлении аэромедицинской эвакуации воздушные суда прибывают на военную площадку аэродрома Борисполь, но, учитывая необходимость уменьшить время на транспортировку травмированного, было решено использовать имеющуюся площадку, расположенной гораздо ближе к лечебному учреждению.

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Сейчас травмированный проходит диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения. В настоящее время он обеспечен всем необходимым для лечения и реабилитации. По словам военных медиков, угрозы его жизни нет.

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