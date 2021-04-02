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Раненый военнослужащий вертолетом эвакуирован из Днепра в Киев. ФОТО

Сегодня из Военно-медицинского клинического центра Восточного региона проведена экстренная медицинская эвакуация в Киев тяжело травмированного военнослужащего. Украинский защитник проходил лечение в Днепре, где военные врачи стабилизировали его состояние и подготовили к следующему этапу лечения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования Медицинских сил ВСУ.

Раненый военнослужащий вертолетом эвакуирован из Днепра в Киев 01

На вертолете Ми-8 Вооруженных Сил Украины травмированный военнослужащий был доставлен на вертолетную площадку Национальной гвардии Украины в Киеве, а затем специализированным транспортом был доставлен в Национальный военно-медицинского клинического центра "ГВКГ".

Раненый военнослужащий вертолетом эвакуирован из Днепра в Киев 02

Обычно при осуществлении аэромедицинской эвакуации воздушные суда прибывают на военную площадку аэродрома Борисполь, но, учитывая необходимость уменьшить время на транспортировку травмированного, было решено использовать имеющуюся площадку, расположенной гораздо ближе к лечебному учреждению.

Раненый военнослужащий вертолетом эвакуирован из Днепра в Киев 03

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Раненый военнослужащий вертолетом эвакуирован из Днепра в Киев 04

Сейчас травмированный проходит диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения. В настоящее время он обеспечен всем необходимым для лечения и реабилитации. По словам военных медиков, угрозы его жизни нет.

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Автор: 

Киев (25580) ранение (3388) эвакуация (2082) ВСУ (6624) операция Объединенных сил (6766)


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Дай Боже, щоб все було гоже.
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02.04.2021 15:46 Ответить
а глаза?
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02.04.2021 15:47 Ответить
Гелікоптером!
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02.04.2021 18:07 Ответить
 
 