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Пораненого військовослужбовця вертольотом евакуйовано з Дніпра до Києва. ФОТО

Сьогодні з Військово-медичного клінічного центру Східного регіону проведено екстрену медичну евакуацію до Києва важко травмованого військовослужбовця. Український захисник проходив лікування в Дніпрі, де військові лікарі стабілізували його стан і підготували до наступного етапу лікування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування Медичних сил ЗСУ.

Пораненого військовослужбовця вертольотом евакуйовано з Дніпра до Києва 01

Гелікоптером МІ-8 Збройних Сил України травмований військовослужбовець був доставлений до вертолітного майданчику Національної гвардії України у Києві, а згодом спеціалізованим транспортом його доправили до Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ".

Пораненого військовослужбовця вертольотом евакуйовано з Дніпра до Києва 02

Зазвичай під час здійснення аеромедичної евакуації повітряні судна прибувають до військового майданчику аеродрому Бориспіль, але з огляду на необхідність зменшити час на транспортування травмованого, було ухвалено рішення використати наявний майданчик, що розташовувався набагато ближче до лікувального закладу.

Пораненого військовослужбовця вертольотом евакуйовано з Дніпра до Києва 03

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Пораненого військовослужбовця вертольотом евакуйовано з Дніпра до Києва 04

Наразі травмований проходить діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування. На цей час він забезпечений усім необхідним для лікування та реабілітації. За словами військових медиків, загрози його життю немає.

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Автор: 

Київ (19534) поранення (2807) евакуація (2322) ЗСУ (7588) операція Об’єднаних сил (6725)


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Дай Боже, щоб все було гоже.
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02.04.2021 15:46 Відповісти
а глаза?
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02.04.2021 15:47 Відповісти
Гелікоптером!
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02.04.2021 18:07 Відповісти
 
 