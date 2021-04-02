Пораненого військовослужбовця вертольотом евакуйовано з Дніпра до Києва. ФОТО

Сьогодні з Військово-медичного клінічного центру Східного регіону проведено екстрену медичну евакуацію до Києва важко травмованого військовослужбовця. Український захисник проходив лікування в Дніпрі, де військові лікарі стабілізували його стан і підготували до наступного етапу лікування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування Медичних сил ЗСУ.

Гелікоптером МІ-8 Збройних Сил України травмований військовослужбовець був доставлений до вертолітного майданчику Національної гвардії України у Києві, а згодом спеціалізованим транспортом його доправили до Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ".

Зазвичай під час здійснення аеромедичної евакуації повітряні судна прибувають до військового майданчику аеродрому Бориспіль, але з огляду на необхідність зменшити час на транспортування травмованого, було ухвалено рішення використати наявний майданчик, що розташовувався набагато ближче до лікувального закладу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Війна без вихідних": у Дніпро на вертольоті евакуювали двох військовослужбовців з мінно-вибуховими травмами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наразі травмований проходить діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування. На цей час він забезпечений усім необхідним для лікування та реабілітації. За словами військових медиків, загрози його життю немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двох поранених військовослужбовців евакуйовано санавіацією з Харкова до Києва. ФОТО