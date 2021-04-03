В Японии открыли украинскую воскресную школу. ФОТО

Во вторник, 2 апреля, в Японии торжественно открыли Украинскую воскресную школу в городе Нагоя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Радио Свобода сообщила второй секретарь Посольства Украины в Японии Виолетта Удовик.

По ее словам, это - первая украинская воскресная школа в этом городе и первая такая школа в Японии, открытая при поддержке МИД Украины.

Проект реализует Японско-украинская культурная ассоциация, первая организация украинцев, официально зарегистрированная в Японии.

Школа будет называться "Берегиня". Двери заведения будут открыты не только для украинцев, но и для японцев, как детей, так и взрослых, рассказала дипломат.

В школе будут не только изучать украинский язык, но и проводить практические занятия по украиноведению, уроки по изготовлению изделий народного творчества, организовывать украинские праздники, конкурсы, развлечения.

На первом занятии участники мероприятия научились называть цвета и считать на украинском языке, а также узнали о основных героях украинской народной сказки "Рукавичка".

Посольство Украины в Японии передало вновь открытой школе литературу на украинском языке и материалы об Украине на японском языке.

Как сообщила Удовик, в Японии, кроме школы "Берегиня" в Нагое, есть две украинские школы в Токио - школа "Джерело" и школа детского развития "Хробачок" при Ассоциации партнеров "Японии-Украина".

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