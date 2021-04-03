В Японии открыли украинскую воскресную школу. ФОТО
Во вторник, 2 апреля, в Японии торжественно открыли Украинскую воскресную школу в городе Нагоя.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Радио Свобода сообщила второй секретарь Посольства Украины в Японии Виолетта Удовик.
По ее словам, это - первая украинская воскресная школа в этом городе и первая такая школа в Японии, открытая при поддержке МИД Украины.
Проект реализует Японско-украинская культурная ассоциация, первая организация украинцев, официально зарегистрированная в Японии.
Школа будет называться "Берегиня". Двери заведения будут открыты не только для украинцев, но и для японцев, как детей, так и взрослых, рассказала дипломат.
В школе будут не только изучать украинский язык, но и проводить практические занятия по украиноведению, уроки по изготовлению изделий народного творчества, организовывать украинские праздники, конкурсы, развлечения.
На первом занятии участники мероприятия научились называть цвета и считать на украинском языке, а также узнали о основных героях украинской народной сказки "Рукавичка".
Посольство Украины в Японии передало вновь открытой школе литературу на украинском языке и материалы об Украине на японском языке.
Как сообщила Удовик, в Японии, кроме школы "Берегиня" в Нагое, есть две украинские школы в Токио - школа "Джерело" и школа детского развития "Хробачок" при Ассоциации партнеров "Японии-Украина".
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1. Школа відкрита громадською організацією
2. Допомога школі йде від посольства України
3. Про фінансування школи з бюджету Японії - ані слова
Повертаємось до України:
1. На якій підставі в Україні школи з російською мою навчання фінансуються з дреж. бюджету?
2. Чому румунська діаспора не може так зробити, як українці в японії і вимагає державного фінансування?
3. Єдині навчальні заклади з не українською мовою навчання, що фінансуються державним коштом, можуть бути тільки в Криму з мовою навчання - кримсько-татарська (відповідно до Конституції та міжнародного права - у кримських татар немає своєї країни)
Все решта - популізм та сепаратизм. ІМХО
...хочешь подробностей? -- кажи, где живёшь в Германии -- токо честно! -- лично проверю...*)
...тогда и докажешь, что ты не брэхло...*)
Но, если даёшь инфу про Германию -- давай реальную -- по всем программам!
...шоб нам с тобою не спорить до взаимного неуважения.
Ты мне напоминаешь россиян которые ужасно гордятся немецким гражданством но при этом поддерживают путлера, оккупацию Крыма и Донбасса. Как правило такие люди низкого социального класса и приехали из дикой глуши и живут здесь на социальном пособии Гарц 4.
...к тому же, мне тут больше поверят, чем тебе... -- можешь мне больше не лайкать.
Покец...*)
Ты пишешь стереотипы про русских в Германии.
То есть в неучебное время.
2) "Возмещение взносов социальным ведомством, возможность списания взносов с налогов."
Если человек не в состоянии сам оплатить. То есть школа частная а точнее курсы при государственной школе.
Українська суботня школа м. Мюнхен діє протягом усього навчального року. Навчальний рік розпочинається у суботу з другої половини вересня і закінчується не пізніше останньої суботи липня наступного року.
разница лишь в том что это субботняя а не вечерняя школа.
Наприклад https://unvshevchenko.ru/
Але вони "своєрідного" спрямування
В усіх школах такого типу чи то в Росії, Британії чи Японії діти між собою говорять місцевою, мами - на абщепонятном, а школа називається "українська"... Бо це мова, якою намагається говорити вчитель. В принципі, така ж симуляція "українськості" як і в Україні: в класі українською, на перервах - московською...
Шанують свої і чужі традиції.
М.Е.Салтыков-Щедрин,не какой то там бандеровец и нацианалист мешающий жить рюсским баранам..., Степан Андреевич Бандера или командир УПА Роман Шухевич-Тарас Чупринка
Велика подяка самураям-бандерiвцям!
На Роисе население 130 миллионов.
Почувствуйте разницу.