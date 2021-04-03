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В Японії відкрили українську недільну школу. ФОТО

У вівторок, 2 квітня, в Японії урочисто відкрили Українську недільну школу в місті Нагоя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Радіо Свобода повідомила другий секретар Посольства України в Японії Віолетта Удовик.

За її словами, це – перша українська недільна школа в цьому місті і перша така школа в Японії, відкрита за підтримки МЗС України.

Проєкт реалізує японсько-українська культурна асоціація, перша організація українців, офіційно зареєстрована у Японії.

Школа матиме назву "Берегиня". Двері закладу будуть відкриті не тільки для українців, а й для японців, як дітей, так і дорослих, розповіла дипломатка.

У школі не тільки вивчатимуть українську мову, а й проводитимуть практичні заняття з українознавства, уроки з виготовлення виробів народної творчості, організовуватимуть українські свята, конкурси, розваги.

На першому занятті учасники заходу навчилися називати кольори та рахувати українською мовою, а також дізналися про основних героїв української народної казки "Рукавичка".

Посольство України в Японії передало новоствореній школі літературу українською мовою та матеріали про Україну японською мовою.

Як повідомила Удовік, у Японії, окрім школи "Берегиня" в Нагої, є дві українські школи в Токіо – школа "Джерельце" та школа дитячого розвитку "Хробачок" при Асоціації партнерів "Японії-України".

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В Японії відкрили українську недільну школу 01
В Японії відкрили українську недільну школу 02

школа (2217) Японія (1206)


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Топ коментарі
+23
Япония не паРаша.
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03.04.2021 15:45
+21
Що ми маємо з цієї новини:
1. Школа відкрита громадською організацією
2. Допомога школі йде від посольства України
3. Про фінансування школи з бюджету Японії - ані слова

Повертаємось до України:
1. На якій підставі в Україні школи з російською мою навчання фінансуються з дреж. бюджету?
2. Чому румунська діаспора не може так зробити, як українці в японії і вимагає державного фінансування?
3. Єдині навчальні заклади з не українською мовою навчання, що фінансуються державним коштом, можуть бути тільки в Криму з мовою навчання - кримсько-татарська (відповідно до Конституції та міжнародного права - у кримських татар немає своєї країни)

Все решта - популізм та сепаратизм. ІМХО
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03.04.2021 15:46
+13
хочу нагадати що Зелепуга своїх дітей віддав у російську школу.Це все що потрібно знати про його начебто патріотизм
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03.04.2021 16:47
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Япония не паРаша.
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03.04.2021 15:45 Відповісти
та да ... а скільки у нас шкіл у мишебратів? питання риторичне...
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03.04.2021 16:58 Відповісти
В Японії відкрили українську недільну школу - Цензор.НЕТ 3903
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03.04.2021 17:13 Відповісти
Що ми маємо з цієї новини:
1. Школа відкрита громадською організацією
2. Допомога школі йде від посольства України
3. Про фінансування школи з бюджету Японії - ані слова

Повертаємось до України:
1. На якій підставі в Україні школи з російською мою навчання фінансуються з дреж. бюджету?
2. Чому румунська діаспора не може так зробити, як українці в японії і вимагає державного фінансування?
3. Єдині навчальні заклади з не українською мовою навчання, що фінансуються державним коштом, можуть бути тільки в Криму з мовою навчання - кримсько-татарська (відповідно до Конституції та міжнародного права - у кримських татар немає своєї країни)

Все решта - популізм та сепаратизм. ІМХО
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03.04.2021 15:46 Відповісти
Также и в Германии можно открывать школы для детей на иностранном языке, но только в НЕУЧЕБНОЕ время (субота или вечер) и ЗА СВОИ ДЕНЬГИ.
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03.04.2021 16:07 Відповісти
Это неправда.

...хочешь подробностей? -- кажи, где живёшь в Германии -- токо честно! -- лично проверю...*)
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03.04.2021 16:18 Відповісти
Проверь. Германия на федеральном уровне не финансирует школы для детей с иностранным языком. Только за свои деньги и только в неучебное время.
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03.04.2021 16:21 Відповісти
Я про Германию знаю... -- ты про себя в Германии расскажи.

...тогда и докажешь, что ты не брэхло...*)
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03.04.2021 16:24 Відповісти
Смысл мне врать? Зачем мне тебе что то доказать? Кто ты такой? Ты для меня ноль. Может тебе сказать и где мои деньги лежат? Я сказал как есть. Ты похоже провокатор дешевый.
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03.04.2021 16:31 Відповісти
Ты живёшь не в Германии. ...этого достаточно, что бы слегка тебя на место поставить... *)
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03.04.2021 16:37 Відповісти
тебя не должно волновать где я живу вообще. Если я сказал значит это правда. Я не намерен провокаторам что то доказывать.
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03.04.2021 16:43 Відповісти
Я против лично тебя -- ничего не имею. ...кроме лайков...*)
Но, если даёшь инфу про Германию -- давай реальную -- по всем программам!
...шоб нам с тобою не спорить до взаимного неуважения.
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03.04.2021 16:46 Відповісти
гугл в помощь.
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03.04.2021 16:47 Відповісти
Тебе в помощь... ...а я в Германии живу. *)
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03.04.2021 16:52 Відповісти
Злые немцы.
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03.04.2021 16:58 Відповісти
-- от того, шо работящие...*)
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03.04.2021 17:07 Відповісти
Я рад за тебя. Я тоже живу в Германии. Но в отличии от тебя не вижу особого повода для гордости.

Ты мне напоминаешь россиян которые ужасно гордятся немецким гражданством но при этом поддерживают путлера, оккупацию Крыма и Донбасса. Как правило такие люди низкого социального класса и приехали из дикой глуши и живут здесь на социальном пособии Гарц 4.
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03.04.2021 17:03 Відповісти
...та не живёшь ты в Германии -- гонишь...
...к тому же, мне тут больше поверят, чем тебе... -- можешь мне больше не лайкать.
Покец...*)
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03.04.2021 17:06 Відповісти
Это ты про меня написал, ну почти про меня. Может они и приехали из глуши, но 99% не сидит на харцэ. Большинство за короткое время обстроились и уже расплатились с банком. Даже немцы в шоке как это у русских всё получается.
Ты пишешь стереотипы про русских в Германии.
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03.04.2021 17:36 Відповісти
Вы уж извините,дорогие полунемцы,но советский фильм сериал о Штирлице никто не запрещал...Рассчеты с банками могла оплачивать и внешняя разведка кацапов,на всякий случай.Чем не объяснение для удивляющихся бюргеров?
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03.04.2021 21:38 Відповісти
нихера, русские люди пролезли в мюнхенскую немецкую школу - прадленка у них узкая. т.е. дети парили мозг до обеда с немцами, после обеда с русскими. єти глистьі влезут везьде.
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03.04.2021 16:24 Відповісти
1) "Русская школа некоммерческого объединения «Немецко-русский образовательный центр» в г. Мюнхен в районе Лехель. Наша школа работает при государственной немецкой начальной школе в рамках групп продленного (!) дня".

То есть в неучебное время.

2) "Возмещение взносов социальным ведомством, возможность списания взносов с налогов."

Если человек не в состоянии сам оплатить. То есть школа частная а точнее курсы при государственной школе.
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03.04.2021 16:39 Відповісти
я ж говорю хоть в продленку, глистьі пролезут. они при школе, скорее всего сьем помещения.
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03.04.2021 16:54 Відповісти
да, но и украинские такие частные курсы, школы есть: ht tp s:/ /ua -****** .de /Aktuelles/

Українська суботня школа м. Мюнхен діє протягом усього навчального року. Навчальний рік розпочинається у суботу з другої половини вересня і закінчується не пізніше останньої суботи липня наступного року.

разница лишь в том что это субботняя а не вечерняя школа.
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03.04.2021 17:12 Відповісти
скільки знайомих облич людов маладєц! а зараз нагоя, як і вся японія заквітчана цвітінням сакури...лєпота! і курча без мене...тож скучив за вами,хочеться душею відпочити від наших довпойобів, від найвеличнішого сцикла, і баранів телевізороголових...тож ще гульнемо! нагоя, осака, кіото, токіо, хіросіма, кобе, футаміноура, тобе, тояма та ен десятків ще не звіданих місць- ще побачимося! ще поганяємо на роверах п*яними по зустрічній смузі, ще покупаємось в океані, під звуки цикад, серед тисяч храмів, з пляшчиною холодного саке, заїдаючи онігірі, корчачи з себе дурного гайджина(вакарімасен).
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03.04.2021 15:51 Відповісти
саке треба пити теплим
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03.04.2021 15:53 Відповісти
Чорногродский,а ты что по жизни такой безграмотный?Названия городов,даже японских, пишутся с заглавных букв,невежда.И на велосипедах,да по встречке?Какое убожество,хоть бы не позорился...
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03.04.2021 21:43 Відповісти
Невже Japanessы заспівают украінських пісень та віршів...,садок вишневий коло хати...оце гарна новина Хай щастить...
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03.04.2021 15:59 Відповісти
цікаво, чи є хоч одна українська недільна школа на кацапії?
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03.04.2021 15:59 Відповісти
Схожі школи є всюди. І навіть у Мордорі.
Наприклад https://unvshevchenko.ru/

Але вони "своєрідного" спрямування

В усіх школах такого типу чи то в Росії, Британії чи Японії діти між собою говорять місцевою, мами - на абщепонятном, а школа називається "українська"... Бо це мова, якою намагається говорити вчитель. В принципі, така ж симуляція "українськості" як і в Україні: в класі українською, на перервах - московською...
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03.04.2021 16:16 Відповісти
РАБссія вивча тільки ФЕНЬКУ Сралина-Джугашвілі та чЛеніни бо обоє сиділи в сЦарьскіх застенках...
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03.04.2021 16:01 Відповісти
Солженіцин коли писав свій "Архипелаг ГУЛАГ" мав на увазі Гулагішівілі тіпа не тюрьма народов,а процветающіє Шарікоы
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03.04.2021 16:10 Відповісти
Япония ближе по духу Украине чем русня. Потому что и там и в Украине живут свободные люди, а не рабы. Даже при общении украинец найдёт больше общего с японцем чем с русской свиньёй
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03.04.2021 16:12 Відповісти
Ну и бред
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03.04.2021 16:20 Відповісти
хрюкнула рюская свиня
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03.04.2021 17:09 Відповісти
Японцы не грузят наверное имперством и пренебрежением к другим менее многочисленным расам, в Германии при совке хорошо так пообщались с японцами в поезде, сами подошли к солдатам, даже голубя мира сделали мне из бумаги, а вот руцкие везде себя проявят, сам неоднократно общался и в армии, то чурки, то хахлы, а Турции и Египте, рассказывали мне с пренебрежением, то им турки в чай сцут, то грязные египтяне. Немцы же по братски называли руцких швайне.
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04.04.2021 09:08 Відповісти
Порубали катаною ***** на пятаки.
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03.04.2021 16:12 Відповісти
а на рашці де проживає більше 5и мільйонів українців жодної школи викладання українською мовою-
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03.04.2021 16:14 Відповісти
У Украины нет границ! -- как грил тов. *****...*)
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03.04.2021 16:16 Відповісти
Ой, а я не проти, щоб японці заселили схід України. Мирні, працьовиті, розумні.

Шанують свої і чужі традиції.
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03.04.2021 16:20 Відповісти
Разбудите меня через 200 лет и спросите чтьо делають РАБсіянцы,а я отвечу :ворують и пьють. типа бухають...
М.Е.Салтыков-Щедрин,не какой то там бандеровец и нацианалист мешающий жить рюсским баранам..., Степан Андреевич Бандера или командир УПА Роман Шухевич-Тарас Чупринка
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03.04.2021 16:22 Відповісти
Лол. Все украинки, а дети от японцев.
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03.04.2021 16:40 Відповісти
Ну а що ви хотіли хто на що вчився, ноги роздвигати мамо навчила пиця п...ска є ц...ки дупа стремлять життя вдалось. А тоді виють про якусь там стамбульську конвенцію .В іноземних фільмах українка-це завжди хвойда-мігрантка якій в житті не поталанило на відміну від тих, які на фотографії що понесли від вузькооких японців.
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03.04.2021 18:14 Відповісти
Не переживай - твоя Расєя по жінкам проституткам і порномоделям займає перщі місця у світі
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03.04.2021 20:08 Відповісти
Гутенко,и чем тебе не нравятся исторические фильмы "Роксолана",как украинский так и турецкий?Хотя тебе конечно поближе "Интердевочка"...
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03.04.2021 21:47 Відповісти
хочу нагадати що Зелепуга своїх дітей віддав у російську школу.Це все що потрібно знати про його начебто патріотизм
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03.04.2021 16:47 Відповісти
Какое это имеет отношение к украинской школе в Японии?А,если на то пошло,может напомнить в какой футболочке Питрухин ******** красовался?
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03.04.2021 20:41 Відповісти
У Японії також є бандерівці, які підтримують Всесвiтнiй Бандерівський Рух,
Велика подяка самураям-бандерiвцям!
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03.04.2021 16:49 Відповісти
Це тест на цивілізаційність який паРаша провалила дуже давно
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03.04.2021 20:07 Відповісти
В Японии население 130 миллионов.
На Роисе население 130 миллионов.

Почувствуйте разницу.
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04.04.2021 02:28 Відповісти
 
 