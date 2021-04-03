В Японії відкрили українську недільну школу. ФОТО

У вівторок, 2 квітня, в Японії урочисто відкрили Українську недільну школу в місті Нагоя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Радіо Свобода повідомила другий секретар Посольства України в Японії Віолетта Удовик.

За її словами, це – перша українська недільна школа в цьому місті і перша така школа в Японії, відкрита за підтримки МЗС України.

Проєкт реалізує японсько-українська культурна асоціація, перша організація українців, офіційно зареєстрована у Японії.

Школа матиме назву "Берегиня". Двері закладу будуть відкриті не тільки для українців, а й для японців, як дітей, так і дорослих, розповіла дипломатка.

У школі не тільки вивчатимуть українську мову, а й проводитимуть практичні заняття з українознавства, уроки з виготовлення виробів народної творчості, організовуватимуть українські свята, конкурси, розваги.

На першому занятті учасники заходу навчилися називати кольори та рахувати українською мовою, а також дізналися про основних героїв української народної казки "Рукавичка".

Посольство України в Японії передало новоствореній школі літературу українською мовою та матеріали про Україну японською мовою.

Як повідомила Удовік, у Японії, окрім школи "Берегиня" в Нагої, є дві українські школи в Токіо – школа "Джерельце" та школа дитячого розвитку "Хробачок" при Асоціації партнерів "Японії-України".

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