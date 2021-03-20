Через загрозу коронавірусу Олімпіада в Токіо відбудеться без іноземних глядачів
Оргкомітет Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо вирішив провести ігри без участі іноземних глядачів.
іПро це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Таке рішення ухвалили під час онлайн-засідання, пише агентство Kyodo. Вони дійшли висновку, що допускати закордонних глядачів до Олімпійських і Паралімпійських ігор неможливо, враховуючи те, що загроза вірусу ще не минула. Також є побоювання, що іноземці можуть принести до Японії штами коронавірусу, виявлені у багатьох країнах.
Водночас уряд Японії розгляне спосіб, як дозволити в'їзд іноземців з-за кордону на літні ігри, якщо цих людей важко кимось замінити. Йдеться, зокрема, про тих, хто здатен розмовляти мовами національних меншин.
Організатори Олімпіади в Токіо обіцяють відшкодувати витрачені на квитки кошти іноземним уболівальникам. Загалом оргкомітет Ігор в Токіо продав приблизно 4,45 мільйона квитків через внутрішню лотерею, проте торік отримав запити на повернення близько 810 тисяч. Близько мільйона квитків вже продали за кордоном.
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Нагадаємо, Олімпійські ігри мають відбутися в Токіо з 23 липня по 8 серпня. Опитування показують, що більшість японців не хочуть, щоб їх відвідували іноземці, побоюючись великого напливу людей та швидкого поширення вірусу.
Літні Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися ще у 2020 році, але тоді через пандемію коронавірусу змагання перенесли на рік.
Прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суґа на початку року запевнив, що у 2021 році в країні точно відбудуться Олімпійські та Паралімпійські ігри.
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а с 60х годов у них система связей по заражению населения
осталась после эпидемии туберкулеза
так шо привозного им не нужно
в районе 1000 в сутки новых случаев
и это на 150лямов населения
Тобто така інтелектуальна більшість дійсно вважає, що вірус - "это такая босикомая с крыльями и лапами" 🦟🦟🦟
Гайдзина лицо на токийской трибуне:
COVID-19.
(хокку)
не станет прыжок твой ни выше не шире.
и сакуре не перeстать цвести...
Сакура квітне, Фудзіяма яскрава;
Немає місця глядачам.
Спускаются гейши-их флаг безымянный....
Прячет улыбку старый самурай.