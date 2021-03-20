Через загрозу коронавірусу Олімпіада в Токіо відбудеться без іноземних глядачів

Оргкомітет Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо вирішив провести ігри без участі іноземних глядачів.

іПро це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Таке рішення ухвалили під час онлайн-засідання, пише агентство Kyodo. Вони дійшли висновку, що допускати закордонних глядачів до Олімпійських і Паралімпійських ігор неможливо, враховуючи те, що загроза вірусу ще не минула. Також є побоювання, що іноземці можуть принести до Японії штами коронавірусу, виявлені у багатьох країнах.

Водночас уряд Японії розгляне спосіб, як дозволити в'їзд іноземців з-за кордону на літні ігри, якщо цих людей важко кимось замінити. Йдеться, зокрема, про тих, хто здатен розмовляти мовами національних меншин.

Організатори Олімпіади в Токіо обіцяють відшкодувати витрачені на квитки кошти іноземним уболівальникам. Загалом оргкомітет Ігор в Токіо продав приблизно 4,45 мільйона квитків через внутрішню лотерею, проте торік отримав запити на повернення близько 810 тисяч. Близько мільйона квитків вже продали за кордоном.

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Ковідні Ігри. Чому Японія та МОК так тримаються за Олімпіаду в Токіо

Нагадаємо, Олімпійські ігри мають відбутися в Токіо з 23 липня по 8 серпня. Опитування показують, що більшість японців не хочуть, щоб їх відвідували іноземці, побоюючись великого напливу людей та швидкого поширення вірусу.

Літні Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися ще у 2020 році, але тоді через пандемію коронавірусу змагання перенесли на рік.

Прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суґа на початку року запевнив, що у 2021 році в країні точно відбудуться Олімпійські та Паралімпійські ігри.