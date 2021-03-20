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Через загрозу коронавірусу Олімпіада в Токіо відбудеться без іноземних глядачів

Через загрозу коронавірусу Олімпіада в Токіо відбудеться без іноземних глядачів

Оргкомітет Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо вирішив провести ігри без участі іноземних глядачів.

іПро це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Таке рішення ухвалили під час онлайн-засідання, пише агентство Kyodo. Вони дійшли висновку, що допускати закордонних глядачів до Олімпійських і Паралімпійських ігор неможливо, враховуючи те, що загроза вірусу ще не минула. Також є побоювання, що іноземці можуть принести до Японії штами коронавірусу, виявлені у багатьох країнах.

Водночас уряд Японії розгляне спосіб, як дозволити в'їзд іноземців з-за кордону на літні ігри, якщо цих людей важко кимось замінити. Йдеться, зокрема, про тих, хто здатен розмовляти мовами національних меншин.

Організатори Олімпіади в Токіо обіцяють відшкодувати витрачені на квитки кошти іноземним уболівальникам. Загалом оргкомітет Ігор в Токіо продав приблизно 4,45 мільйона квитків через внутрішню лотерею, проте торік отримав запити на повернення близько 810 тисяч. Близько мільйона квитків вже продали за кордоном.

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Ковідні Ігри. Чому Японія та МОК так тримаються за Олімпіаду в Токіо

Нагадаємо, Олімпійські ігри мають відбутися в Токіо з 23 липня по 8 серпня. Опитування показують, що більшість японців не хочуть, щоб їх відвідували іноземці, побоюючись великого напливу людей та швидкого поширення вірусу.

Літні Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися ще у 2020 році, але тоді через пандемію коронавірусу змагання перенесли на рік.

Прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суґа на початку року запевнив, що у 2021 році в країні точно відбудуться Олімпійські та Паралімпійські ігри.
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Топ коментарі
+8
Не согреет лучами летнее солнце
Гайдзина лицо на токийской трибуне:
COVID-19.

(хокку)
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20.03.2021 22:23
+8
о олимпиец, Фудзиямой согретый,
не станет прыжок твой ни выше не шире.
и сакуре не перeстать цвести...
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20.03.2021 22:29
+8
Токіо сіті, КОВІД 19;
Сакура квітне, Фудзіяма яскрава;
Немає місця глядачам.
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20.03.2021 22:30
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З коронавірусом в світі залишились тількі гірші та найгірші рішення. Подібне рішення японської влади - приклад цього.
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20.03.2021 21:55 Відповісти
японцы уже давно нашли как лечить вирус....ето все пистеш наших зеленых петухов
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20.03.2021 22:01 Відповісти
И японцы поэтому не принимают туристов. Логично, че.
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21.03.2021 02:02 Відповісти
это уже пародия на Олимпиаду
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20.03.2021 22:06 Відповісти
Хто пам"ятає - в 1980р. пародія була і в Москві - більше половини країн відмовилися в участі. А серед т.з. "глядачів" - кожен другий КГБіст (зі всього Союзу відкомандировані) зі щасливим виразом фізіономії.
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21.03.2021 08:59 Відповісти
японци маски носят с 1919 года
а с 60х годов у них система связей по заражению населения
осталась после эпидемии туберкулеза
так шо привозного им не нужно
в районе 1000 в сутки новых случаев
и это на 150лямов населения
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20.03.2021 22:11 Відповісти
И тут припрется пьяный русский Ваня, который не верит в вирусы-шмирусы, потому что их не видно. А раз не видно, значит его нет, а маски носят лохи.
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21.03.2021 02:05 Відповісти
Та у нас таких Вань, на жаль, теж вистачає - минулої весни на вулиці підслухав розмову двох типових пролетарів: "какой там коронавирус, у меня все форточки открыты и балкон тоже, веришь, Григорьич - ни один вирус не залетал!"
Тобто така інтелектуальна більшість дійсно вважає, що вірус - "это такая босикомая с крыльями и лапами" 🦟🦟🦟
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21.03.2021 22:33 Відповісти
с ужасом думаю и как же болельщики с Украины попадут на футбольное ЕВРО-2020
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20.03.2021 22:17 Відповісти
Не согреет лучами летнее солнце
Гайдзина лицо на токийской трибуне:
COVID-19.

(хокку)
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20.03.2021 22:23 Відповісти
о олимпиец, Фудзиямой согретый,
не станет прыжок твой ни выше не шире.
и сакуре не перeстать цвести...
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20.03.2021 22:29 Відповісти
Токіо сіті, КОВІД 19;
Сакура квітне, Фудзіяма яскрава;
Немає місця глядачам.
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20.03.2021 22:30 Відповісти
Солнце садится над Фудзиямой
Спускаются гейши-их флаг безымянный....
Прячет улыбку старый самурай.
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21.03.2021 08:40 Відповісти
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21.03.2021 22:25 Відповісти
Цикл жизни профессионального спортсмена в зависимости от вида спорта максимум 10 лет. За это время надо не только выиграть все что можно у себя в стране, чтобы выступать за сборную, но и достойно выступать в мировой квалификации от сборной, чтобы отобраться на олимпиаду. Итого: один, максимум два раза в жизни, спортсмен может попасть на олимпиаду. Поэтому я считаю, что Олимпиада нужна. Она нужна спортсменам, а не алкашам, которые в вонючих барах критикуют спортсменов и спорт.
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20.03.2021 22:32 Відповісти
Токио - роковой город для Олимпиад. И уже третий раз
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20.03.2021 22:40 Відповісти
Хорошо, хоть так...
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20.03.2021 23:04 Відповісти
 
 