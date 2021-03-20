Из-за угрозы коронавируса Олимпиада в Токио пройдет без иностранных зрителей

Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио решил провести игры без участия иностранных зрителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Во время онлайн-заседания, пишет агентство Kyodo, участники пришли к выводу, что допускать иностранных зрителей на Олимпийские и Паралимпийские игры невозможно, учитывая, что угроза коронавируса еще не миновала. Также есть опасения, что иностранцы могут принести в Японию штаммы коронавируса, обнаруженные во многих странах.

В то же время правительство Японии рассмотрит способ, как разрешить въезд иностранцев из-за границы на летние игры, если этих людей будет трудно кем-то заменить. Речь идет о тех, кто способен говорить на языках национальных меньшинств.

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Организаторы Олимпиады в Токио обещают возместить иностранным болельщикам потраченные на билеты средства. Всего оргкомитет Игр в Токио продал примерно 4,45 миллиона билетов через внутреннюю лотерею, однако в прошлом году получил запросы на возврат около 810 тысяч штук. Около миллиона билетов уже проданы за рубежом.

Напомним, Олимпийские игры будут проходить в Токио с 23 июля по 8 августа. Опросы показывают, что большинство японцев не хотят, чтобы их посещали иностранцы, опасаясь большого наплыва людей и быстрого распространения вируса.

Летние Олимпийские игры в Токио должны были состояться еще в 2020 году, но тогда из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год.

Премьер-министр Японии Йосихиде Суга в начале года заверил, что в 2021 году в стране точно состоятся Олимпийские и Паралимпийские игры.

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