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Из-за угрозы коронавируса Олимпиада в Токио пройдет без иностранных зрителей

Из-за угрозы коронавируса Олимпиада в Токио пройдет без иностранных зрителей

Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио решил провести игры без участия иностранных зрителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Во время онлайн-заседания, пишет агентство Kyodo, участники пришли к выводу, что допускать иностранных зрителей на Олимпийские и Паралимпийские игры невозможно, учитывая, что угроза коронавируса еще не миновала. Также есть опасения, что иностранцы могут принести в Японию штаммы коронавируса, обнаруженные во многих странах.

В то же время правительство Японии рассмотрит способ, как разрешить въезд иностранцев из-за границы на летние игры, если этих людей будет трудно кем-то заменить. Речь идет о тех, кто способен говорить на языках национальных меньшинств.

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Организаторы Олимпиады в Токио обещают возместить иностранным болельщикам потраченные на билеты средства. Всего оргкомитет Игр в Токио продал примерно 4,45 миллиона билетов через внутреннюю лотерею, однако в прошлом году получил запросы на возврат около 810 тысяч штук. Около миллиона билетов уже проданы за рубежом.

Напомним, Олимпийские игры будут проходить в Токио с 23 июля по 8 августа. Опросы показывают, что большинство японцев не хотят, чтобы их посещали иностранцы, опасаясь большого наплыва людей и быстрого распространения вируса.

Летние Олимпийские игры в Токио должны были состояться еще в 2020 году, но тогда из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год.

Премьер-министр Японии Йосихиде Суга в начале года заверил, что в 2021 году в стране точно состоятся Олимпийские и Паралимпийские игры.

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Топ комментарии
+8
Не согреет лучами летнее солнце
Гайдзина лицо на токийской трибуне:
COVID-19.

(хокку)
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20.03.2021 22:23
+8
о олимпиец, Фудзиямой согретый,
не станет прыжок твой ни выше не шире.
и сакуре не перeстать цвести...
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20.03.2021 22:29
+8
Токіо сіті, КОВІД 19;
Сакура квітне, Фудзіяма яскрава;
Немає місця глядачам.
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20.03.2021 22:30
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З коронавірусом в світі залишились тількі гірші та найгірші рішення. Подібне рішення японської влади - приклад цього.
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20.03.2021 21:55 Ответить
японцы уже давно нашли как лечить вирус....ето все пистеш наших зеленых петухов
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20.03.2021 22:01 Ответить
И японцы поэтому не принимают туристов. Логично, че.
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21.03.2021 02:02 Ответить
это уже пародия на Олимпиаду
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20.03.2021 22:06 Ответить
Хто пам"ятає - в 1980р. пародія була і в Москві - більше половини країн відмовилися в участі. А серед т.з. "глядачів" - кожен другий КГБіст (зі всього Союзу відкомандировані) зі щасливим виразом фізіономії.
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21.03.2021 08:59 Ответить
японци маски носят с 1919 года
а с 60х годов у них система связей по заражению населения
осталась после эпидемии туберкулеза
так шо привозного им не нужно
в районе 1000 в сутки новых случаев
и это на 150лямов населения
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20.03.2021 22:11 Ответить
И тут припрется пьяный русский Ваня, который не верит в вирусы-шмирусы, потому что их не видно. А раз не видно, значит его нет, а маски носят лохи.
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21.03.2021 02:05 Ответить
Та у нас таких Вань, на жаль, теж вистачає - минулої весни на вулиці підслухав розмову двох типових пролетарів: "какой там коронавирус, у меня все форточки открыты и балкон тоже, веришь, Григорьич - ни один вирус не залетал!"
Тобто така інтелектуальна більшість дійсно вважає, що вірус - "это такая босикомая с крыльями и лапами" 🦟🦟🦟
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21.03.2021 22:33 Ответить
с ужасом думаю и как же болельщики с Украины попадут на футбольное ЕВРО-2020
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20.03.2021 22:17 Ответить
Не согреет лучами летнее солнце
Гайдзина лицо на токийской трибуне:
COVID-19.

(хокку)
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20.03.2021 22:23 Ответить
о олимпиец, Фудзиямой согретый,
не станет прыжок твой ни выше не шире.
и сакуре не перeстать цвести...
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20.03.2021 22:29 Ответить
Токіо сіті, КОВІД 19;
Сакура квітне, Фудзіяма яскрава;
Немає місця глядачам.
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20.03.2021 22:30 Ответить
Солнце садится над Фудзиямой
Спускаются гейши-их флаг безымянный....
Прячет улыбку старый самурай.
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21.03.2021 08:40 Ответить
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21.03.2021 22:25 Ответить
Цикл жизни профессионального спортсмена в зависимости от вида спорта максимум 10 лет. За это время надо не только выиграть все что можно у себя в стране, чтобы выступать за сборную, но и достойно выступать в мировой квалификации от сборной, чтобы отобраться на олимпиаду. Итого: один, максимум два раза в жизни, спортсмен может попасть на олимпиаду. Поэтому я считаю, что Олимпиада нужна. Она нужна спортсменам, а не алкашам, которые в вонючих барах критикуют спортсменов и спорт.
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20.03.2021 22:32 Ответить
Токио - роковой город для Олимпиад. И уже третий раз
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20.03.2021 22:40 Ответить
Хорошо, хоть так...
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20.03.2021 23:04 Ответить
 
 