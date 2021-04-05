СБУ блокировала незаконную добычу полезных ископаемых в Одесской области. Экологический ущерб составляет 25 млн грн. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила в Одесской области нелегальный карьер, в котором промышленно добывался камень-известняк. Действия злоумышленников нанесли государству экологический ущерб на более чем 25 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что дельцы проводили добычу полезных ископаемых общегосударственного значения шахтным методом. Все это происходило без получения соответствующей разрешительной документации. Злоумышленники реализовывали нелегально добытый камень местным частным фирмам без уплаты налогов. Добыча осуществлялась с грубым нарушением законодательства по вопросам труда и охраны труда, что могло привести к чрезвычайным ситуациям.

В ходе следственных действий на территории карьера правоохранители обнаружили подготовленную к реализации продукцию на сумму свыше 500 тыс. грн. Также изъято оборудование для добычи и транспортировки камней.

По предварительным оценкам специалистов, объемы ущерба окружающей среде в результате деятельности нелегального карьера - свыше 25 млн гривен.

В рамках начатого производства по ч. 2 ст. 240 (нарушение правил использования недр, создавшее опасность для окружающей среды и повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины продолжается следствие, планируется сообщить о подозрении организаторам нелегальных работ.

Документирование незаконной деятельности проводилось совместно со следователями ГУ Нацполиции и Госэкоинспекция в Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Напомним, ранее председатель Службы Иван Баканов отметил на совещании в Офисе Генпрокурора, что по материалам СБУ открыто 184 уголовных производства в отношении экологических преступлений. По его словам, частыми фактами являются добыча полезных ископаемых.













Фото: сайт СБУ