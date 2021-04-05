РУС
СБУ блокировала незаконную добычу полезных ископаемых в Одесской области. Экологический ущерб составляет 25 млн грн. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила в Одесской области нелегальный карьер, в котором промышленно добывался камень-известняк. Действия злоумышленников нанесли государству экологический ущерб на более чем 25 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что дельцы проводили добычу полезных ископаемых общегосударственного значения шахтным методом. Все это происходило без получения соответствующей разрешительной документации. Злоумышленники реализовывали нелегально добытый камень местным частным фирмам без уплаты налогов. Добыча осуществлялась с грубым нарушением законодательства по вопросам труда и охраны труда, что могло привести к чрезвычайным ситуациям.

В ходе следственных действий на территории карьера правоохранители обнаружили подготовленную к реализации продукцию на сумму свыше 500 тыс. грн. Также изъято оборудование для добычи и транспортировки камней.

СБУ блокировала незаконную добычу полезных ископаемых в Одесской области. Экологический ущерб составляет 25 млн грн 01

По предварительным оценкам специалистов, объемы ущерба окружающей среде в результате деятельности нелегального карьера - свыше 25 млн гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Выявлена нелегальная схема добычи топазов, берилла и кварцевого сырья, при обыске изъято 10 т камней, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В рамках начатого производства по ч. 2 ст. 240 (нарушение правил использования недр, создавшее опасность для окружающей среды и повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины продолжается следствие, планируется сообщить о подозрении организаторам нелегальных работ.

СБУ блокировала незаконную добычу полезных ископаемых в Одесской области. Экологический ущерб составляет 25 млн грн 02

Документирование незаконной деятельности проводилось совместно со следователями ГУ Нацполиции и Госэкоинспекция в Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Напомним, ранее председатель Службы Иван Баканов отметил на совещании в Офисе Генпрокурора, что по материалам СБУ открыто 184 уголовных производства в отношении экологических преступлений. По его словам, частыми фактами являются добыча полезных ископаемых.

СБУ блокировала незаконную добычу полезных ископаемых в Одесской области. Экологический ущерб составляет 25 млн грн 03
СБУ блокировала незаконную добычу полезных ископаемых в Одесской области. Экологический ущерб составляет 25 млн грн 04
СБУ блокировала незаконную добычу полезных ископаемых в Одесской области. Экологический ущерб составляет 25 млн грн 05
СБУ блокировала незаконную добычу полезных ископаемых в Одесской области. Экологический ущерб составляет 25 млн грн 06
СБУ блокировала незаконную добычу полезных ископаемых в Одесской области. Экологический ущерб составляет 25 млн грн 07
СБУ блокировала незаконную добычу полезных ископаемых в Одесской области. Экологический ущерб составляет 25 млн грн 08
Фото: сайт СБУ

Одесская область (3779) СБУ (20313) экология (1612) ископаемые (191)
Топ комментарии
+7
Одесские партизаны незаконно расширяют катакомбы...
05.04.2021 14:05 Ответить
+4
Так а хто привів олігархів? Вірніше, в олігархи нездорових на розум хлопців? Кучма. А потім і Аваков.
05.04.2021 14:08 Ответить
+4
гарний по фактурі, чудовий теплоізолятор, екологічний.......

наклали б штраф, заставили б купити ліцензію та й ха пиляють - і собі робота. і людям користь
05.04.2021 14:27 Ответить
Одесские партизаны незаконно расширяют катакомбы...
05.04.2021 14:05 Ответить
проводили добычу полезных ископаемых общегосударственного значения шахтным методомИсточник: https://censor.net/ru/p3257689

Це просто будівельний матеріал . Що тут загальнодержавного значення ???
Його люди вже віками так добували - звідки і взялися ці катакомби .
Все это происходило без получения соответствующей разрешительной документации.

Ага - перевожу - не заплатили "кому положено"

Ага - перевожу - не заплатили "кому положено"
05.04.2021 15:14 Ответить
Що тут загальнодержавного значення ???
-- хабарі...
05.04.2021 15:17 Ответить
І на інших сайтах є ця новина , майже слово у слово , але вже без загальнодержавного значення
https://kurs.com.ua/novost/327817-sbu-obnaruzhila-nelegalnii-karer-po-dobiche-izvestnjaka СБУ виявила нелегальний кар'єр з видобутку вапняку

05.04.2021 16:28 Ответить
Так а де там "ізвєстняк"? Я бачу там тільки ракушняк....
05.04.2021 17:27 Ответить
Якась нездорова новина. Наклали штраф - і хай продовжують добувати. Ага, мабуть ліцензії нема. Там же корупція така, що жоден кар'єр невигідний стає, через те, що дурнІ хочуть красти.
05.04.2021 14:06 Ответить
Так а хто привів олігархів? Вірніше, в олігархи нездорових на розум хлопців? Кучма. А потім і Аваков.
показать весь комментарий
05.04.2021 14:08 Ответить
Ракушняк ненадійний матеріал.
05.04.2021 14:11 Ответить
гарний по фактурі, чудовий теплоізолятор, екологічний.......

наклали б штраф, заставили б купити ліцензію та й ха пиляють - і собі робота. і людям користь
05.04.2021 14:27 Ответить
Откуда такая информация? Вся старая Одесса более 200 лет стоит. Ну ,если ремонт не делать 100 лет и окна выбиты и крыша течёт, то тогда рушится дом. А так теплые дома и шуму мало.
05.04.2021 14:43 Ответить
Известняк -экологически чистый камень.В доме всегда будет сухо.Люди работают,дают работу другим ,а орехово- медовая мафия переключилась на очередных на очередных цапов- видбувайлов.Одесское СБУ прогнило насквозь.
05.04.2021 14:34 Ответить
Подрыв экономики Украины, в правовое поле не пытались вначале направить предпринимателей?
05.04.2021 14:56 Ответить
Самое главное, что о добыче никто не знал...ни рай и сель совет, ни менты, ни налоговая...
ну никто ничего не знал и не видел кроме покупателей и грузоперевозчиков....
И только СБУ которое к этой теме не имеет отношения случайно наткнулась когда искала кацапских диверсантов в катакомбах проявила честную гражданскую позицию....
05.04.2021 15:30 Ответить
Честные и неподкупные разведчики, которые как раз недавно праздновали профессиональный праздник. Вангую - пришли с просьбой "поделиться", хозяева бизнеса сказали " у нас крыша - конкурирующая мафия (менты, налоговая и т.д.), ну а доблестные разведчики обиделись, "почему не мы?"
05.04.2021 16:41 Ответить
Оптваюмать..... Уже за ракушняк в зялись. А ниче что его добывают уже тысячу лет? А риче что непижженый шуфрич нефть безнаказанно качает на полтавщине?
05.04.2021 17:51 Ответить
 
 