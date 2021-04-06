Женщина-военнослужащий впервые прошла отбор в ССО ВСУ, - пресс-служба Учебно-тренировочного центра. ФОТОрепортаж

Впервые с 2016 года отбор на квалификационный курс Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогла пройти женщина-военнослужащий

Об этом сообщает пресс-служба Учебно-тренировочного центра, передает Цензор.НЕТ.

"Начиная с 2016 года были попытки кандидаток из среды "специального назначения" и "большой армии" пройти отбор на квалификационный курс Сил специальных операций ВС Украины. Независимо от пола, чтобы достичь этой цели, курсант должен найти в себе силы и соединить всецело дух, интеллект и физическую ловкость", - отмечается в сообщении.

"До сегодняшнего дня вызов преодолеть изнурительный двухнедельный отбор становился непреодолимым, но разве что для мышц... Этот пример женской непокорности окончательно утвердил равные возможности для тех, кто готов "освоить все стихии, стать острием каждой из них", - подчеркивают в центре.









