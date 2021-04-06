РУС
Женщина-военнослужащий впервые прошла отбор в ССО ВСУ, - пресс-служба Учебно-тренировочного центра. ФОТОрепортаж

Впервые с 2016 года отбор на квалификационный курс Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогла пройти женщина-военнослужащий

Об этом сообщает пресс-служба Учебно-тренировочного центра, передает Цензор.НЕТ.

"Начиная с 2016 года были попытки кандидаток из среды "специального назначения" и "большой армии" пройти отбор на квалификационный курс Сил специальных операций ВС Украины. Независимо от пола, чтобы достичь этой цели, курсант должен найти в себе силы и соединить всецело дух, интеллект и физическую ловкость", - отмечается в сообщении.

"До сегодняшнего дня вызов преодолеть изнурительный двухнедельный отбор становился непреодолимым, но разве что для мышц... Этот пример женской непокорности окончательно утвердил равные возможности для тех, кто готов "освоить все стихии, стать острием каждой из них", - подчеркивают в центре.

Женщина-военнослужащий впервые прошла отбор в ССО ВСУ, - пресс-служба Учебно-тренировочного центра 01
Женщина-военнослужащий впервые прошла отбор в ССО ВСУ, - пресс-служба Учебно-тренировочного центра 02
Женщина-военнослужащий впервые прошла отбор в ССО ВСУ, - пресс-служба Учебно-тренировочного центра 03
Женщина-военнослужащий впервые прошла отбор в ССО ВСУ, - пресс-служба Учебно-тренировочного центра 04
Женщина-военнослужащий впервые прошла отбор в ССО ВСУ, - пресс-служба Учебно-тренировочного центра 05

+29
Здоров"я,завзяття та наснаги ,красуня !!!Слава Україні!!!)))
06.04.2021 11:28
+14
С головой не дружишь* Девченка отбор в ССО прошла, а не кастинг в "Playboy"
06.04.2021 11:35
+11
06.04.2021 11:32
Комментировать
Так її ж навіть не видно.
06.04.2021 11:33
Гармоничное тело и лицо - мизерная часть красоты человека.
06.04.2021 11:34
Ну мені в жінках все подобається.Але перекачаних чоловікоподібних не люблю.На фото наче не така.
06.04.2021 11:42
це той підрозділ, де служив Рифмайстер?
06.04.2021 11:45
Ну так.
06.04.2021 11:48
С головой не дружишь* Девченка отбор в ССО прошла, а не кастинг в "Playboy"
06.04.2021 11:35
Не я написав за красу.Може це ще одна Савченко? Та ві нас і важкоатлетки чемпіонки є.
06.04.2021 11:39
Очередная чушь. Не комментируемая
06.04.2021 11:53
Але ж ти коментуєш.
06.04.2021 11:53
https://censor.net/ru/comments/locate/3257902/01921465-bfd4-738d-b385-************
06.04.2021 11:55
І що? То була відповідь не перший допис. Ти коментуєш,мої дописи.Не подобається,проходь повз.
06.04.2021 11:57
Даже не мечтай. Я тебе еще за прошлый раз должен. А быть в должниках не в моих правилах.
06.04.2021 14:03
Та я про тебе не мрію.Навіть думки такої не було.
06.04.2021 17:05
Твои мечты и мысли не имеют никакого значения. Я не забыл твоих коментов про глобальный интернет
06.04.2021 17:16
А забувати й не потрібно.Якщо ти хочеш за інтернет платити по 100 доларів,то це твоя справа.
06.04.2021 19:50
Опять совковый маразм. Изучи историю мобильной связи в Украине, и тарифы на интернет скажем лет 20 назад. 100 баксов это сейчас. Все зависит от количества абонентов
06.04.2021 21:28
Це було тоді,коли нічого взагалі не було.Зараз є гігабітний інтернет за 10 доларів,який постійно покращується.Також є 4g і 5g.Обладнання цього інтернету стаціонарне.Яка користь з нього.якщо ти не в горах і не в пустелі? Ну перейдеш за 100 абонплати на місяць і обладнання купиш за 500 доларів,я ж не проти.
06.04.2021 22:52
Войовнича амазонка.
06.04.2021 11:28
браво! от такі в нас жінки! легенди про "коня на скаку зупинить" - це як раз про нашіх жінок, а не про московських потвор
показать весь комментарий
06.04.2021 11:29

Женщина-военнослужащий впервые прошла отбор в ССО ВСУ, - пресс-служба Учебно-тренировочного центра - Цензор.НЕТ 6236
06.04.2021 11:34
прикол гарний, але не по темі

подивись на фото. там під рюкзаком здохнути можна
06.04.2021 14:53
Соболезнования командованию
06.04.2021 11:30
Вона не буде схожа на Савченко?
06.04.2021 11:32
хуже
06.04.2021 11:35
А чим гірше?
06.04.2021 11:40
завзята
06.04.2021 11:36
06.04.2021 11:32
А Мендельвошка брала? Участие в отборе
06.04.2021 11:33
Брала. Відсіяли на першому етапі - тесті на кмітливість.
06.04.2021 11:36
Вона брала участь тільки у відборі "членів" Кабінета Міністрів...
06.04.2021 11:38
У меня в одном из моих подразделений 60% женщин личного состава. 10 женщин из 12 в декрете. Теперь оставшиеся 8 мужиков и 2 амазонки-красавицы тащат службу за 20 человек, причем самое интересное еще одна на сносях и соответственно ничего не делает. А набрать на места бывших беременных никого нельзя.
06.04.2021 11:35
от і питається: навіщо?
06.04.2021 11:38
Проти природи не попреш!! Природа вимогає своє !!!Проте які гарнюсенькі будут дітки !!)))
06.04.2021 11:38
Та сейчас в армии 60 процентов состава это канцелярский балласт.
06.04.2021 11:39
Ну и кто, набрал в ВАШЕ подразделение, этих чудо-воинов?
Вы и набрали.
Если Вы были несогласны, нужно было устроить им неделю "длинный ножей". Сами бы свалили)))
Опыт есть)))
06.04.2021 14:24
Командование. Женщин с 2016 года стало можно брать в армию. Типа гендерная политика и т.д.
06.04.2021 18:40
Да знаю я эти гендерные приколы. Перечитал массу литературы.
Любой командир впадает в ступор от самого названия)))
А суть мало, кто читает.
А, там, чётко написано, ВЫПОЛНЕНИЕ СВОИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ.
Ни про беременность, ни про месячные, ни про "отходняк", после того что стала крестной мамой - НИЧЕГО НЕ СКАЗАНО.
Выполняй, **** свои обязанности или вали нахрен.
В конце концов, я построил клуш и отдал распоряжение (через своего зама по ВДП) на проведение укладки парашютов. Не чужих, а лично своих.
Отказавшихся, заставил написать рапорта о переводе. Выполнили на 100%.
Следующий этап.
Уложили? Да, молодцы. Тогда НА ПРЫЖОК.
Отказ.
Очередная партия нахрен.
Очередной этап.
Стрельба день-ночь. До 02.00.
Фраза: - У меня дети!. Привела меня в чувство неописуемого восторга.
- НШ, ко мне! Покажите, мне копии, их контрактов...
Тишина.
Начштаба улыбнулся и пригласил тупых клуш к себе в кабинет на предмет написания соответствующих рапортов.
Всё!
Осталось, из 22-и, только 8. ВОСЕМЬ.
Пять медиков, которыми, я (и остальные) горжусь. И две связистки. Обе были в экипажах машин связи и были связаны с шифрами.
НО выполняли ПОЛНЫЙ и ПОЛОЖЕННЫЙ им функционал.
Ещё и улыбались)))
А у меня исчезли склоки, перетирания костей и остальное, присущее такому сообществу.
06.04.2021 22:53
Да, будет вопрос про одну.
У неё, был рак в 3-й степени.
Как он быстро бьёт по человеку, я рассказывать не буду.
Умерла, просто придя домой со службы.
Земля ей пухом.
Аминь.
06.04.2021 22:57
к врачу обращаться не пробовала?
07.04.2021 07:45
Конечно пробовала.
Но вот это вечное, "надо попить настоечку, которую бабушка подсказала", привело к тому, что время было упущено.
А рак, не проказа. Внешне не видно, а сама стеснялась говорить.
07.04.2021 09:23
Ви так зневажливо ставитеся до жінок.
07.04.2021 05:38
как ко всем и без предоставления каких-либо привилегий. Я когда женщин отправляю разгружать или совершать погрузку тяжелого имущества внимательно слежу, что бы ни одного мужика с ними не было, что бы они с дуру не начали вместо женщин таскать тяжести из-за "поважного ставлення до жінок".
====
Слава богу есть у меня такая возможность.
07.04.2021 07:44
Вы это мне или Русскому Алкашу? ))))
07.04.2021 09:25
Конкретно тут - Вам. Йому я писала раніше на іншій темі.
07.04.2021 15:21
Я уважаю женщин, за многие качества.
Словарь Ожегова, может поникнуть, от эпитетов, описаний и собственно качеств, которые вам, женщинам, можно сказать. Сделать, это не словарь)))
Но, есть непреложные моменты.
Женщину, НИКТО, не может заставить рожать ребёнка.
И ещё много, что женщину невозможно заставить.
Однако, если она, ДОБРОВОЛЬНО согласилась на выполнение соответствующих обязанностей, с соответствующим денежным довольствием (и остальным обеспечением), то тут, языком дёргать не надо.
Однако...
Однако, умудрялись обмыть кости с накладыванием откровенного дерьма. Опоздание на службу. Прикрытие, всех отрицательных действий, якобы болезнью ребёнка, родителей и т.д.
И при этом: стрелять не буду, прыгать не буду, радиостанция тяжёлая, там воняет, земля сырая, почему такой чай, нам тепло нужно, где машина домой, я это не буду, мне муж сказал...
Дальше продолжать?
Я, принципиально выдержал паузу)))
А теперь задаю вопрос.
В Вооружённых силах Канады (Canadian Forces, CF; Forces canadiennes, FC), у женщин, при выполнении функциональных обязанностей, забирают оружие и экипировку, что бы ей легче было преодолеть определённую дистанцию?
А может, им тёплую подушечку под "пятую точку" в боевых машинах подкладывают?
Дальше продолжать?
08.04.2021 00:38
Мені прикро, що офіцери ЗСУ так ставляться до жінок в армії. І загалом - до жінок (бо Вашому однодумцю я якраз писала щодо його коменту в темі про насилля - була неприємно здивована).
В армії (і не лише в ній) є достатньо халявщиків і заробітчан чоловіків. Це - не жіноча риса, а людська. Не всі здатні об*єктивно оцінювати себе (на жаль): от подалися з різних причин. З іншого боку, чому при підписанні контракту не було проведено необхідної роз*яснювальної / підготовчої роботи ? Це зняло б багато проблем усім. Також можна було б організовувати дні відкритих дверей або власне один типовий день служби для тих, хто збирається підписати контракт. (Тут є стажування по півдня-день (не в армії): проводиш час з працівником, дивишся, що він робить, питаєш ... і потім часто виявляється, що людина не так собі уявляла дану посаду. Переглядає свою мету і шукає себе далі. Та й роботодавцям тоді не буде головного болю, що вклали в людину час і зусилля, а вона не справляється).
Звичайно, я зовсім не відкидаю (і так є), що частина жінок (як і чоловіків) пішли на контракт з іншими цілями, ніж справді служба. Просто чоловіки витягують за рахунок фізичних кондицій хоча б ...
Інші - недооцінили вимоги та переоцінили себе ... Але це не означає, що вони - =клуши= і =с*ки=. Що мені тут подобається (бо в Україні інакше), тобі завжди кажуть (особливо, коли приходиш на нову роботу): ти маєш право на помилку. От вони помилилися. Але їх не варто принижувати через це і вважати =ничтожествами=. Дати зрозуміти помилку, усвідомити її - з повагою.
Хіба армія - це тюрма ? Якщо у жінки-військової болючі і важкі місячні, вона не має права взяти хворобовий день ? Це де таке написано ? І вагітність в контракті теж заборонена ?
А чоловіки ніколи себе погано не почувають ?
Не можу нічого Вам сказати про службу жінок в канадській армії (у нас останні скандали - сексуального плану, на найвищому рівні), тому і не пішла, бо піднімати важке і волочити його на собі не можу, знаю свої кондиції, дивилася на цивільні посади. Не здивуюся, якщо є якісь нормативи окремі. Бо фізичні параметри чоловіків і жінок порівнювати не можна. Але кожен може бути корисним по-своєму. Не можна щодня бути в максимальній формі, працювати на повну силу. Армія - не виняток. Хіба у взводі / роті всі - ідеальні солдати, один в один ?
Або перегляньте контракти і проводьте чітку попередню роботу перед його оформленням, або подивіться, як в інших країнах жінки проходять службу і так і кажіть українським жінкам, а не набирайте, аби цифри показати і відзвітувати начальству.
Про примус щодо народження дітей - не зрозуміла.
Це - моє бачення зі сторони (я в курсі, що армія - специфічна структура), трошки інше, ширше, ніж просто команди і накази. Я не думаю, що в армії людина повинна ставати лише бойовою одиницею і втрачати свою особистість. Навпаки, вона повинна бути здатною (навченою командирами) і готовою до виконання завдань, але залишатися людиною, а не перетворюватися на =бесчувственного истукана=, біжи-стріляй-кидай гранату ...
P.S. Вийшло багато ...
P.S.S. Сподіваюся, що у Вас все добре.
13.04.2021 07:03
красавчик командир.
07.04.2021 07:47
А чуть выше, знакомое Вам, обыкновение))))
08.04.2021 00:50
Ого! Таке серьйозні спец-дядьки не витримують.
06.04.2021 11:35
Вот только недавно пересмотрел "Солдат Джейн"
06.04.2021 11:44
Как ты осилил это феминистичное говно?
06.04.2021 12:15
молодец! можем, если захотим)!
06.04.2021 11:44
Нащо ССО дають себе фотографувати?
Якась країна непуганих .....
06.04.2021 11:51
Уявляю як під час виконання спецоперації в неї раптом почнеться менструальний період.
06.04.2021 11:55
https://censor.net/ru/user/230342 У фільмі солдат Джейн було сказано за це.
06.04.2021 11:59
І що там казали?
06.04.2021 12:14
Подивіться фільм.
06.04.2021 12:20
Один раз я це гівно вже дивився, ще раз не подужаю.
06.04.2021 12:24
Та ты шо? А если полюции?
06.04.2021 16:16
где то по Бердичевом ,появилась Первая Украинская " солдат Джейн" - и да - если бы не Петя ,открывший, 142 центр, в 2016 году - то мы бы о ней и не узнали бы некогда - как то так))
06.04.2021 12:01
Вiтаю i, - пишаюся!
06.04.2021 12:18
Ну там було сказано.що при важких навантаженнях,місячних може і не бути.І в спортсменок також.
06.04.2021 12:26
Всякая милитарная фемина обязана перво-наперво и крепко-накрепко надлежаще усвоить и безупречно исполнять главную неписанную статью устава для военнослужащих-женщин:
"Женские колготки в области икроножных мышц в наименьшей степени повреждаются о вышитые погоны высшего офицерского состава, принося при этом владелице наибольшие преимущества".
Как и каждая статья воинских уставов, эта неписанная статья тоже "писана кровью", правда не совсем той, которая пролита в боях на полях сражений.
06.04.2021 14:06
"Войдёт ли в горящую избу Рахиль Исааковна Гинзбург?"
07.04.2021 01:55
 
 