Жінка-військовослужбовець уперше пройшла відбір до ССО ЗСУ, - пресслужба Навчально-тренувального центру. ФОТОрепортаж

Уперше з 2016 року відбір на кваліфікаційний курс Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України (ЗСУ) змогла пройти жінка-військовослужбовець.

Про це повідомляє пресслужба Навчально-тренувального центру, передає Цензор.НЕТ.

"Починаючи з 2016 року були спроби кандидаток із середовища "спеціального призначення" і "великої армії" пройти відбір на кваліфікаційний курс Сил спеціальних операцій ЗС України. Незалежно від статі, щоб досягнути цієї мети, курсант має знайти в собі сили і з’єднати всеціло дух, інтелект і фізичну вправність", - наголошується в повідомленні.

"До сьогодні виклик здолати виснажливий двотижневий відбір ставав непереборним, але хіба що для м’язів… Цей приклад жіночої нескореності остаточно утвердив рівні можливості для тих, хто готовий "опанувати всі стихії, стати вістрям кожної з них"", - наголошують у центрі.









