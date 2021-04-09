Первую медицинскую эвакуацию вертолетом провели на Львовщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

Во Львовской области впервые в Украине вертолетом доставили пациентку в больницу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.

Он отметил: "Выполнено первую гражданскую аэромедицинскую эвакуацию в Украине!

78-летнюю пациентку с диагнозом острое нарушение мозгового кровообращения перевезли вертолетом из города Турка в инсультныйо центр Больницы скорой медицинской помощи города Львов!

Время в полете занял 1 час 15 мин! То же самое расстояние по дороге в 170 км преодолевается за 3,5 ч!".

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