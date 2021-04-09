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Первую медицинскую эвакуацию вертолетом провели на Львовщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

Во Львовской области впервые в Украине вертолетом доставили пациентку в больницу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.

Он отметил: "Выполнено первую гражданскую аэромедицинскую эвакуацию в Украине!

78-летнюю пациентку с диагнозом острое нарушение мозгового кровообращения перевезли вертолетом из города Турка в инсультныйо центр Больницы скорой медицинской помощи города Львов!

Время в полете занял 1 час 15 мин! То же самое расстояние по дороге в 170 км преодолевается за 3,5 ч!".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Львовщине начала дежурства санитарная бригада Авиационной системы МВД, - Аваков. ФОТОрепортаж

Первую медицинскую эвакуацию вертолетом провели на Львовщине, - ОГА 01

Первую медицинскую эвакуацию вертолетом провели на Львовщине, - ОГА 02

Первую медицинскую эвакуацию вертолетом провели на Львовщине, - ОГА 03

Автор: 

авиация (2839) медицина (2525) вертолёт (1107) Львовская область (2924)


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Топ комментарии
+4
ЛЬОТЧИК
Первую медицинскую эвакуацию вертолетом провели на Львовщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 2314
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09.04.2021 19:59
+2
Время в полете занял 1 час 15 мин!

Куда и откуда так долго летели -- во Львовской области, аж 170 км?
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09.04.2021 19:47
+2
Єто вам в Германии кажется обічным делом,а тут єто целое событие.Может не последний раз.
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09.04.2021 19:49
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Время в полете занял 1 час 15 мин!

Куда и откуда так долго летели -- во Львовской области, аж 170 км?
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09.04.2021 19:47 Ответить
из города Турка в инсультныйо центр Больницы скорой медицинской помощи города Львов
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09.04.2021 19:48 Ответить
Від транспортування гелікоптером, від вібрацій під час польоту хворий інсультом може померти. Чи є мозок у Авакова і тих хто організовував це тупориле каталово?
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09.04.2021 19:55 Ответить
Не надо лишнего гону, тов.!
Меня тут в январе неотложка с автобана в Нюрнберг забирала -- к лежаку тремя ремнями пристегнули -- а то б не довезли без травм...*)
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09.04.2021 20:04 Ответить
Гелікоптер створює специфічні вібрації від роботи двигуна і тому далеко не кожного хворого можна транспортувати гелікоптером! Не можна перевозити гелікоптером інсультників та інфарктників і тим більше в такому віці, це радикально погіршить стан пацієнта.
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10.04.2021 12:32 Ответить
Игор дебил L ты уже и врачем стал ?
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09.04.2021 20:05 Ответить
Не хочешь нашим парамедикам это рассказать? Тут мед.эвакуация вертушками - обычное дело.
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09.04.2021 20:09 Ответить
Кульові та вибухові травми молодих фізично здорових людей, які пройшли спеціальну фіз підготовку та постійно тренуються не можна порівнювати з критичним станом літніх людей, яких перепади тиску та вібрація добиває більше ніж хвороба.
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10.04.2021 12:35 Ответить
дядку! це не не Мі і не Ка. Ц е спеціяльний "медичний" гвинтокрил.
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10.04.2021 00:33 Ответить
Адінх*р
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10.04.2021 12:36 Ответить
Вертолёт, вроде, модный... -- 250 -300 км. в час летает...
Написали бы, шо всё время эвакуации заняло 1,5 часа -- я б тут не маячил.
Тем более, что вертолётная служба спасения в Германии тоже имеется... -- почти каждый день требуется при авариях на автобанах, когда пробаки по 15 километров стоят...
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09.04.2021 19:56 Ответить
инсультныйо центр,поэтому и долго
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09.04.2021 22:30 Ответить
Єто вам в Германии кажется обічным делом,а тут єто целое событие.Может не последний раз.
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09.04.2021 19:49 Ответить
Пройшло лише 30 років і вже зрозуміли про санавіацію !!!)))
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09.04.2021 19:52 Ответить
Так ненадо врать -- особенно про єто целое событие...
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09.04.2021 19:58 Ответить
То же самое расстояние по дороге в 170 км преодолевается за 3,5 ч!
...так это ж по "дороге" лететь надо -- больше газу, меньше ям... ...и не только по области, но и по Львову...*)
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09.04.2021 19:49 Ответить
Вражаюче повідомлення,нарешті і в Україні зрозуміли що хворих можливо евакувати гелікоптерами !!!!)))
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09.04.2021 19:50 Ответить
ЛЬОТЧИК
Первую медицинскую эвакуацию вертолетом провели на Львовщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 2314
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09.04.2021 19:59 Ответить
...от слов: лёд чистить...
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09.04.2021 20:05 Ответить
а вже треба дронами, як таксі в дубаях.
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09.04.2021 20:50 Ответить
в Турці раніше інженери впв стояли,але гвинтокрил гарний+
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09.04.2021 20:12 Ответить
Первый опыт это плюс.
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09.04.2021 20:35 Ответить
І що їм то вийшло?
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09.04.2021 20:54 Ответить
Если это коснётся вашего близкого вас тоже это волновать будет?
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09.04.2021 23:16 Ответить
Вопрос был: в какую сумму этот полет вылился родственникам?
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10.04.2021 00:59 Ответить
рекламная акция. сколько в последующем родня должна будет отбашлять за полет?или всех без исключения инсультников будут доставлять вертолетами? наверное нет. как будут отбирать достойных?
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09.04.2021 22:34 Ответить
люди Божі, хоть і ніки маєте закордонні і назви на англійському - але все треба обі..ати. Вдалось? ну і Слава Богу? Як будуть відбирати- шут його знає - кому як повезе. Небудьте вж такі жовчні. І да щоб знали - на мою думку Аавков- ЧОРТ!!!!!!!
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10.04.2021 00:39 Ответить
это странно выглядит, в стране где людям дорого отапливать газом и они топят дровами, с самыми низкими пенсиями и зарплатами в Европе и теперь уже и в Африке, больных будет забирать вертолёт. Если у нас убыточны железная дорога и метро, то за что будет летать эта техника? Разве что для курортов, где какой нибудь дядя перенюхал или перепил, а то и просто ********** или захотел тётю, то да. Тут верю.
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11.04.2021 06:58 Ответить
 
 