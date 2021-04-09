Первую медицинскую эвакуацию вертолетом провели на Львовщине, - ОГА. ФОТОрепортаж
Во Львовской области впервые в Украине вертолетом доставили пациентку в больницу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.
Он отметил: "Выполнено первую гражданскую аэромедицинскую эвакуацию в Украине!
78-летнюю пациентку с диагнозом острое нарушение мозгового кровообращения перевезли вертолетом из города Турка в инсультныйо центр Больницы скорой медицинской помощи города Львов!
Время в полете занял 1 час 15 мин! То же самое расстояние по дороге в 170 км преодолевается за 3,5 ч!".
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+4 Злой Карлик
показать весь комментарий09.04.2021 19:59 Ссылка
+2 Bandera Rosa
показать весь комментарий09.04.2021 19:47 Ссылка
+2 Мария Орловская #276965
показать весь комментарий09.04.2021 19:49 Ссылка
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Куда и откуда так долго летели -- во Львовской области, аж 170 км?
Меня тут в январе неотложка с автобана в Нюрнберг забирала -- к лежаку тремя ремнями пристегнули -- а то б не довезли без травм...*)
Написали бы, шо всё время эвакуации заняло 1,5 часа -- я б тут не маячил.
Тем более, что вертолётная служба спасения в Германии тоже имеется... -- почти каждый день требуется при авариях на автобанах, когда пробаки по 15 километров стоят...
...так это ж по "дороге" лететь надо -- больше газу, меньше ям... ...и не только по области, но и по Львову...*)