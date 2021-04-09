Першу медичну евакуацію гелікоптером провели на Львівщині, - ОДА. ФОТОрепортаж
У Львівській області вперше в Україні вертольотом доставили пацієнтку в лікарню.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав голова львівської облдержадміністрації Максим Козицький у Facebook
Він зазначив: "Виконано першу громадянську аеромедичну евакуацію в Україні!
78-річну пацієнтку з діагнозом гостре порушення мозкового кровообігу перевезли гелікоптером з міста Турка в інсультний центр Лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова!
Час у польоті зайняв 1 годину 15 хв! Та сама відстань дорогою в 170 км долається за 3,5 год!".
Топ коментарі
+4 Злой Карлик
показати весь коментар09.04.2021 19:59 Посилання
+2 Bandera Rosa
показати весь коментар09.04.2021 19:47 Посилання
+2 Мария Орловская #276965
показати весь коментар09.04.2021 19:49 Посилання
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Куда и откуда так долго летели -- во Львовской области, аж 170 км?
Меня тут в январе неотложка с автобана в Нюрнберг забирала -- к лежаку тремя ремнями пристегнули -- а то б не довезли без травм...*)
Написали бы, шо всё время эвакуации заняло 1,5 часа -- я б тут не маячил.
Тем более, что вертолётная служба спасения в Германии тоже имеется... -- почти каждый день требуется при авариях на автобанах, когда пробаки по 15 километров стоят...
...так это ж по "дороге" лететь надо -- больше газу, меньше ям... ...и не только по области, но и по Львову...*)