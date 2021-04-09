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Першу медичну евакуацію гелікоптером провели на Львівщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Львівській області вперше в Україні вертольотом доставили пацієнтку в лікарню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав голова львівської облдержадміністрації Максим Козицький у Facebook

Він зазначив: "Виконано першу громадянську аеромедичну евакуацію в Україні!

78-річну пацієнтку з діагнозом гостре порушення мозкового кровообігу перевезли гелікоптером з міста Турка в інсультний центр Лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова!

Час у польоті зайняв 1 годину 15 хв! Та сама відстань дорогою в 170 км долається за 3,5 год!".

Дивіться також: МВС і МОЗ відновлюють санітарну авіацію, - Аваков. ВIДЕО

Першу медичну евакуацію гелікоптером провели на Львівщині, - ОДА 01

Першу медичну евакуацію гелікоптером провели на Львівщині, - ОДА 02

Першу медичну евакуацію гелікоптером провели на Львівщині, - ОДА 03

Автор: 

авіація (4148) медицина (2132) вертоліт (880) Львівська область (2452)


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Топ коментарі
+4
ЛЬОТЧИК
Первую медицинскую эвакуацию вертолетом провели на Львовщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 2314
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09.04.2021 19:59
+2
Время в полете занял 1 час 15 мин!

Куда и откуда так долго летели -- во Львовской области, аж 170 км?
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09.04.2021 19:47
+2
Єто вам в Германии кажется обічным делом,а тут єто целое событие.Может не последний раз.
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09.04.2021 19:49
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Время в полете занял 1 час 15 мин!

Куда и откуда так долго летели -- во Львовской области, аж 170 км?
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09.04.2021 19:47 Відповісти
из города Турка в инсультныйо центр Больницы скорой медицинской помощи города Львов
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09.04.2021 19:48 Відповісти
Від транспортування гелікоптером, від вібрацій під час польоту хворий інсультом може померти. Чи є мозок у Авакова і тих хто організовував це тупориле каталово?
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09.04.2021 19:55 Відповісти
Не надо лишнего гону, тов.!
Меня тут в январе неотложка с автобана в Нюрнберг забирала -- к лежаку тремя ремнями пристегнули -- а то б не довезли без травм...*)
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09.04.2021 20:04 Відповісти
Гелікоптер створює специфічні вібрації від роботи двигуна і тому далеко не кожного хворого можна транспортувати гелікоптером! Не можна перевозити гелікоптером інсультників та інфарктників і тим більше в такому віці, це радикально погіршить стан пацієнта.
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10.04.2021 12:32 Відповісти
Игор дебил L ты уже и врачем стал ?
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09.04.2021 20:05 Відповісти
Не хочешь нашим парамедикам это рассказать? Тут мед.эвакуация вертушками - обычное дело.
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09.04.2021 20:09 Відповісти
Кульові та вибухові травми молодих фізично здорових людей, які пройшли спеціальну фіз підготовку та постійно тренуються не можна порівнювати з критичним станом літніх людей, яких перепади тиску та вібрація добиває більше ніж хвороба.
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10.04.2021 12:35 Відповісти
дядку! це не не Мі і не Ка. Ц е спеціяльний "медичний" гвинтокрил.
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10.04.2021 00:33 Відповісти
Адінх*р
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10.04.2021 12:36 Відповісти
Вертолёт, вроде, модный... -- 250 -300 км. в час летает...
Написали бы, шо всё время эвакуации заняло 1,5 часа -- я б тут не маячил.
Тем более, что вертолётная служба спасения в Германии тоже имеется... -- почти каждый день требуется при авариях на автобанах, когда пробаки по 15 километров стоят...
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09.04.2021 19:56 Відповісти
инсультныйо центр,поэтому и долго
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09.04.2021 22:30 Відповісти
Єто вам в Германии кажется обічным делом,а тут єто целое событие.Может не последний раз.
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09.04.2021 19:49 Відповісти
Пройшло лише 30 років і вже зрозуміли про санавіацію !!!)))
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09.04.2021 19:52 Відповісти
Так ненадо врать -- особенно про єто целое событие...
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09.04.2021 19:58 Відповісти
То же самое расстояние по дороге в 170 км преодолевается за 3,5 ч!
...так это ж по "дороге" лететь надо -- больше газу, меньше ям... ...и не только по области, но и по Львову...*)
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09.04.2021 19:49 Відповісти
Вражаюче повідомлення,нарешті і в Україні зрозуміли що хворих можливо евакувати гелікоптерами !!!!)))
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09.04.2021 19:50 Відповісти
ЛЬОТЧИК
Первую медицинскую эвакуацию вертолетом провели на Львовщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 2314
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09.04.2021 19:59 Відповісти
...от слов: лёд чистить...
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09.04.2021 20:05 Відповісти
а вже треба дронами, як таксі в дубаях.
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09.04.2021 20:50 Відповісти
в Турці раніше інженери впв стояли,але гвинтокрил гарний+
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09.04.2021 20:12 Відповісти
Первый опыт это плюс.
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09.04.2021 20:35 Відповісти
І що їм то вийшло?
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09.04.2021 20:54 Відповісти
Если это коснётся вашего близкого вас тоже это волновать будет?
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09.04.2021 23:16 Відповісти
Вопрос был: в какую сумму этот полет вылился родственникам?
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10.04.2021 00:59 Відповісти
рекламная акция. сколько в последующем родня должна будет отбашлять за полет?или всех без исключения инсультников будут доставлять вертолетами? наверное нет. как будут отбирать достойных?
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09.04.2021 22:34 Відповісти
люди Божі, хоть і ніки маєте закордонні і назви на англійському - але все треба обі..ати. Вдалось? ну і Слава Богу? Як будуть відбирати- шут його знає - кому як повезе. Небудьте вж такі жовчні. І да щоб знали - на мою думку Аавков- ЧОРТ!!!!!!!
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10.04.2021 00:39 Відповісти
это странно выглядит, в стране где людям дорого отапливать газом и они топят дровами, с самыми низкими пенсиями и зарплатами в Европе и теперь уже и в Африке, больных будет забирать вертолёт. Если у нас убыточны железная дорога и метро, то за что будет летать эта техника? Разве что для курортов, где какой нибудь дядя перенюхал или перепил, а то и просто ********** или захотел тётю, то да. Тут верю.
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11.04.2021 06:58 Відповісти
 
 