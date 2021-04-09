Першу медичну евакуацію гелікоптером провели на Львівщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Львівській області вперше в Україні вертольотом доставили пацієнтку в лікарню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав голова львівської облдержадміністрації Максим Козицький у Facebook

Він зазначив: "Виконано першу громадянську аеромедичну евакуацію в Україні!

78-річну пацієнтку з діагнозом гостре порушення мозкового кровообігу перевезли гелікоптером з міста Турка в інсультний центр Лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова!

Час у польоті зайняв 1 годину 15 хв! Та сама відстань дорогою в 170 км долається за 3,5 год!".

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