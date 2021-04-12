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Руководство "Сумыоблэнерго" вывело в "тень" более 80 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины задокументировала коррупционные схемы, организованные руководством АО "Сумыоблэнерго". Топ-менеджмент предприятия с государственной долей вывел в тень более 80 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, по выводам проверок установлено, что организаторы фактически не выполнили 60% предусмотренных работ. Средства за якобы их выполнения перечислили на счета аффилированных коммерческих структур. Таким образом из активов предприятия было незаконно выведено более 80 млн гривен.

Сотрудники спецслужбы также задокументировали, что в течение 2017-2020 годов должностные лица акционерного общества провели ряд операций по купле-продаже так называемых "мусорных" ценных бумаг. Проверяется информация, что через эту сделку топ-менеджмент вывел прибыли компании на более чем 195 млн гривен через подконтрольные коммерческие структуры.

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Сейчас СБУ инициировала проверку информации о том, что убытки от схем менеджмента "компенсировались" за счет искусственного повышения тарифов на электроэнергию для населения и бизнеса.

Во время проведения обысков в рабочих кабинетах служащих и в офисах аффилированных структур правоохранители изъяли черновую бухгалтерию и документацию с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины наложены аресты на счета подрядных организаций.

Продолжается досудебное расследование для установления всех причастных лиц и возвращения незаконно растраченных средств АО "Сумыоблэнерго".

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Руководство Сумыоблэнерго вывело в тень более 80 млн грн, - СБУ 01
Руководство Сумыоблэнерго вывело в тень более 80 млн грн, - СБУ 02

Автор: 

коррупция (8573) облэнерго (126) СБУ (19994) Сумы (1165)


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Топ комментарии
+3
У всех олигархических облэнерго и облгазов все прибыля в офшорах, в Украине только убытки.
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12.04.2021 12:06
+2
Я думаю всі обленерго, теплоенерго та газзбути - крадуть безбожно.
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12.04.2021 12:22
+1
Отлично, а жители Сумм как лохи платили этим ублюдкам всю зиму на 300% завышенные необоснованные тарифы
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12.04.2021 12:08
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Прикольно ?
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12.04.2021 12:06 Ответить
У всех олигархических облэнерго и облгазов все прибыля в офшорах, в Украине только убытки.
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12.04.2021 12:06 Ответить
Отлично, а жители Сумм как лохи платили этим ублюдкам всю зиму на 300% завышенные необоснованные тарифы
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12.04.2021 12:08 Ответить
В других Облэнерго то же самое происходит
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12.04.2021 13:08 Ответить
знайомтесь: Григоришин Константин Іванович, підпільне прізвисько "Тінь"
Руководство "Сумыоблэнерго" вывело в "тень" более 80 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 4534
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12.04.2021 12:09 Ответить
Думаю, предстоящее повышение цен до 3.5 гр за киловатт не сможет компенсировать потери. Предлагаю не баловаться, а сразу подымать до 6-7 гривен за квт. Иначе путин нападэ.
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12.04.2021 12:12 Ответить
И Харьковоблэнерго пусть проверят. Тут просто п...ц творится. Особенно в последние 2 года.
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12.04.2021 12:13 Ответить
Я думаю всі обленерго, теплоенерго та газзбути - крадуть безбожно.
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12.04.2021 12:22 Ответить
Да и возле управлений Водоканалов, традиционных владельцев гнилых труб водопровода и канализации, стоят не фиаты с реношками.
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12.04.2021 12:26 Ответить
Николаевоблєнерго тоже надо потоясти! Там тоже более 50% государству принадледжит
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12.04.2021 12:27 Ответить
В цьому напрямку силовикам роботи непочатий край. Звідти у тарифів і "ноги ростуть".
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12.04.2021 12:35 Ответить
просто кошмар
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12.04.2021 13:13 Ответить
 
 