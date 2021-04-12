Руководство "Сумыоблэнерго" вывело в "тень" более 80 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины задокументировала коррупционные схемы, организованные руководством АО "Сумыоблэнерго". Топ-менеджмент предприятия с государственной долей вывел в тень более 80 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, по выводам проверок установлено, что организаторы фактически не выполнили 60% предусмотренных работ. Средства за якобы их выполнения перечислили на счета аффилированных коммерческих структур. Таким образом из активов предприятия было незаконно выведено более 80 млн гривен.

Сотрудники спецслужбы также задокументировали, что в течение 2017-2020 годов должностные лица акционерного общества провели ряд операций по купле-продаже так называемых "мусорных" ценных бумаг. Проверяется информация, что через эту сделку топ-менеджмент вывел прибыли компании на более чем 195 млн гривен через подконтрольные коммерческие структуры.

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Сейчас СБУ инициировала проверку информации о том, что убытки от схем менеджмента "компенсировались" за счет искусственного повышения тарифов на электроэнергию для населения и бизнеса.

Во время проведения обысков в рабочих кабинетах служащих и в офисах аффилированных структур правоохранители изъяли черновую бухгалтерию и документацию с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины наложены аресты на счета подрядных организаций.

Продолжается досудебное расследование для установления всех причастных лиц и возвращения незаконно растраченных средств АО "Сумыоблэнерго".

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